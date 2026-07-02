הכותב הוא יזם ואסטרטג מיתוג מבוסס פסיכולוגיה התנהגותית. הטור יתפרסם אחת לשבועיים ויעסוק בפסיכולוגיה צרכנית ומיתוג רגשי

לפני כמה שבועות התרחש אירוע שעל פניו נשמע כאילו נלקח מסרט של ג'יימס בונד. ענקית היוקרה רולקס פתחה את חנות השעונים הגבוהה ביותר בעולם, הממוקמת בגובה של 3,020 מטר על הר טיטליס שבלב האלפים השוויצריים.

כדי להגיע לבוטיק יוצא הדופן הזה, הלקוחות לא יכולים פשוט לחנות את הרכב בכיכר המדינה או לרדת מהמונית בשדרה החמישית. המסע לחנות דורש נסיעה ברכבת, החלפה לשני רכבלים, ולבסוף עלייה על גונדולה מיוחדת שמסתובבת ב-360 מעלות אל עבר הפסגה הקרחונית.

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החנות, שנבנתה כהצהרה אדריכלית פנומנלית של יוקרה קפואה, מדגימה בצורה מושלמת את הפער הגאוני באסטרטגיה של המותג: מצד אחד, השקעה מטורפת במיקום ובחוויית קצה, ומצד שני, מדיניות מכירה אגרסיבית שמקשה במכוון על קהל הלקוחות לרכוש את המוצר.

חנות רולקס על הר הטיטליס, שווייץ / צילום: Courtesy of Bucherer

רשימות המתנה

רולקס היא כבר מזמן לא רק יצרנית של שעונים שוויצריים; היא אחת הדוגמאות הקיצוניות והמרתקות ביותר למותג שמייצר ביקוש אדיר דווקא דרך חוסר זמינות. בעוד שרוב החברות בעולם, מסטארט-אפים ועד תאגידי ענק, שורפות מיליוני דולרים בניסיון להיות נגישות וקלות להשגה, רולקס פועלת בדיוק בכיוון ההפוך.

היא מקצה כמויות מוגבלות לכל חנות, מנהלת רשימות המתנה מיתולוגיות באורכן, ומאפשרת ללקוחות לרכוש דגמים מבוקשים רק לאחר תקופה ארוכה של בניית מערכת יחסים עם הסוכן, הוצאה כספית משמעותית על תכשיטים אחרים, ולעיתים אף ראיונות בלתי רשמיים. גם אם תגיעו לחנות החדשה בפסגת האלפים אחרי המסע המפרך, סביר להניח שתצאו ממנה כשרק שמכם נוסף לרשימת המתנה, ולא עם שעון יוקרה נוצץ על פרק כף היד.

כתוצאה ישירה מהמדיניות הזו, בשוק האפור מטפסים מחירי הדגמים הפופולריים בקלות ל-300% ומעלה מעל למחירון הרשמי.

אבל השאלה שחייבת להישאל היא: מדוע זה עובד להם? ולמה גם האנשים החזקים והעשירים ביותר בעולם מסכימים להמתין בתור כמו אחרון הפועלים? התשובה לכך לא נמצאת באיכות של מנגנון השעון, אלא בצומת שבו פסיכולוגיה צרכנית פוגשת כלכלה התנהגותית. המונח המקצועי שמתאר את המכניקה שרולקס מפעילה נקרא "חיכוך מכוון".

בעולמות ה-UX/UI וחוויית הלקוח המודרנית, לימדו אותנו שחיכוך הוא האויב הגדול ביותר של ההמרה. אנחנו עסוקים בלייצר מסלול חלק ככל האפשר כדי שהלקוח יגהץ את כרטיס האשראי במינימום קליקים. אבל כשמדובר בהנדסת התנהגות אנושית ובניית אובססיה למותג - החיכוך הוא הנשק העוצמתי ביותר.

המותג "בחר" בי

כאשר מוצר הופך לקשה להשגה, הוא מבצע למעשה האקינג (פריצה) למוח האנושי, ומפעיל מספר מנגנונים נפשיים קדומים. הראשון הוא מה שמכונה "תגובתיות פסיכולוגית". כשאנשים מרגישים שחופש הבחירה שלהם מוגבל - למשל כשאומרים להם "לא עכשיו", "חסר במלאי" או "אתה לא עומד בקריטריונים" - הרצון להשיג את אותו אובייקט מתחזק אצלם בצורה לא רציונלית. המוח מפרש את ההתנגדות כאיום על החירות או על הסטטוס, והתגובה האוטומטית היא לנסות לפרוץ את המחסום בכל מחיר.

השכבה השנייה היא סימון הסטטוס. ככל שהמוצר קשה יותר להשגה, כך הוא הופך לכלי יעיל ואמין יותר להעברת מסר אילם על המעמד שלנו לסביבה. במקרה של רולקס יש שכבה נוספת, ועמוקה אף יותר: השעון לא רק מאותת על חשבון הבנק, אלא גם על גישה. הלקוח שמצליח בסופו של דבר לרכוש דגם מבוקש, מוכיח לעולם - וחשוב מכך, לעצמו - שהוא חלק מקבוצה אקסקלוסיבית ומצומצמת שהמותג עצמו "בחר" בה.

במובן הזה, רולקס כלל לא מוכרת שעונים מפלדת אל-חלד; היא מוכרת הוכחה עצמית והשתייכות, שהופכת ליקרה ונחשקת הרבה יותר ככל שסך המכשולים בדרך אליה גדל. האדם שעבר את מבחן הקבלה הזה מעניק למוצר קשר רגשי עמוק ששום הנחה או פרסומת לא יכלו לייצר.

הנקודה החשובה ביותר לכל מי שקורא את השורות הללו היא איך ניתן לקחת את התיאוריה, ולתרגם אותה לשורת הרווח בעסק שלכם. הרי ברור שרובנו לא מוכרים שעוני יוקרה בחנות על קרחון באלפים.

הסוד הוא לקחת את עיקרון ה"חיכוך המכוון" ולייצר אותו מחדש, במינונים נכונים, במוצרים ובשירותים יומיומיים, על מנת להפסיק להתחרות אך ורק על פוזיציית המחיר בתת המודע של הלקוחות.

המודל של רולקס מציף שאלה רחבה ואסטרטגית על אופן הפעולה של מותגים מצליחים בעידן הנוכחי. בעולם שבו כמעט כל מוצר וכל שירות זמינים, מהירים ונגישים, דווקא המותגים שמחליטים לשמור על מרחק ומחזירים את המאמץ והחיכוך אל תוך המשוואה - הם אלו שזוכים בכוח השוק העצום ביותר.

רולקס לא מוכרת זמן. היא מוכרת תחושה מזוקקת שמישהו למעלה בחר בכם. וזה, כפי שהשורות התחתונות מוכיחות, שווה מיליארדים.