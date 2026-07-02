קוד שטיינבוך הופך את הפרסומת של בנק לאומי לזכורה ביותר

זה היה כמעט צפוי, וגם מתבקש: עם עלייתו לאקרנים של הסרט המבוסס על הסדרה "קופה ראשית", שירה (במלרע) שטיינבוך קוטפת קמפיין. כלומר, נועה קולר מצטרפת לגל תורן בפרסומת החדשה של בנק לאומי. כי מי אם לא מנהלת הסניף של שפע יששכר, שהיא "אושיית שירות ורווקה" וגם הוציאה "ספר" בשם "קוד שטיינבוך - שירות ביי דה בוק", יכולה ללמד אנשים על שירות? (נושא, שכזכור, ניצב בליבת העיסוק של המתחרה, מזרחי טפחות).

● במקום רצועת האקטואליה: בתאגיד בוחנים שידור שעשועון טריוויה בשעה 19:00

● הפרזנטורית החדשה של בנק מזרחי טפחות

וכך, הדמות הכי לא מודעת לעצמה בטלוויזיה הישראלית העכשווית מצליחה ללכוד את תשומת הלב של הצופים - ולהביא הישגים לבנק. כבר בסמוך לעלייתה לאוויר מתברגת הפרסומת במקום הראשון בזכירות והשלישי באהדה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק לאומי הוא גם הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע - 13 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-7 מיליון שקל, שייכת למותג הרכב קיה, שעלה בחסויות ברוח המונדיאל לדעת פרסומות לדגמים שונים.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-6.6 מיליון שקל, שייכת לרשת המזון המהיר מקדונלד'ס, שגם השבוע עלתה בחסויות רבות ברוח המונדיאל. נציין כי שלושת המותגים - לאומי, קיה ומקדונלד'ס - השקיעו גם בשבוע שעבר את הסכומים הגבוהים ביותר.

הפרסומת האהובה ביותר, זה השבוע הרביעי ברציפות, שייכת לבנק הפועלים, אירנה (ליאת הר לב) והילה קורח. למעשה מדובר בכמה חסויות ברוח המונדיאל, שבהן מקדם הבנק את מהלך הקפאת שערררר הדולר עד אוגוסט, לטובת היוצאים לחופשה.

קמפיין הפועלים / צילום: צילום מסך

ואם מדברים על חופשות: אחרי שהחודש האחרון התאפיין בתחרות סוערת על הארנק של התייר הישראלי, השבוע מתברגת במדד נציגה אחת בלבד מהענף: חברת התעופה אל על. בפרסומת מקדמים הפרזנטור חנן בן ארי והשחקן עמוס תמם את פלטפורמת הטרוול, באמצעות השיר "כל הכבוד" של קזבלן ("אל תעשה מזה סרט").

אמנם הפרסומת צולמה ברומניה, אבל מאחורי הפרזנטורים רואים במטושטש את מגדל אייפל, וכמקובל בז'אנר, המלים עברו התאמה ל"בפריז בחצי היום, מלא במצב רוח", כאשר מסביב לשניים יש כמות גדולה של ניצבים. "איך אתה אוהב להגזים", עוקץ בן ארי את תמם, צועד החוצה ומשאיר את הבמה לדבר המפרסם.

במקום השמיני בזכירות מתברגת הפרסומת החדשה של קופת חולים לאומית, שמאז דצמבר 2024 שוכרת את שירותיה של דמות בולטת נוספת מ"קופה ראשית" - הקופאית כוכבה (קרן מור). הפעם כוכבה מתלוננת "מקום ראשון, מקום ראשון, מה יהיה לאומית? קצת לגוון", ולמעשה מתכוונת לדירוג של הקופה במקום הראשון במדד השירות של גלובס לשנת 2026. למען הסר ספק, לעיתון אין שום אפשרות להשפיע על הדירוג, והוא אובייקטיבי לחלוטין.

קמפיין קופ''ח לאומית / צילום: צילום מסך

משקיעים בנדיבות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת על 221 מיליון שקל, לעומת 223 מיליון שקל בשבוע שעבר.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים) ומקאן ת"א (בנק לאומי ואל על).

הפרזנטורית החדשה

מותג הנעליים ALDO בחר השבוע בזמרת והשחקנית לירז צ'רכי להוביל את הקמפיין החדש שלו.



המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.