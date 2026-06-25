במהלך המלחמה יצא בנק לאומי במספר מהלכים שיועדו לחלקים שונים בציבור, בהם חקלאים, תלמידי תיכון, בני הגיל השלישי, וגם חובבי הופעות שלא יכלו ליהנות בחגיגות ערב העצמאות. כעת מגיע תורו של ציבור נוסף, צעיר יותר: בני ובנות המצווה מקו העימות, שלא יכלו לחגוג כמו שציפו. הבנק מציע מחנות קיץ שיתקיימו חינם לזכאים סמוך לחיפה.

● חצי שנה אחרי הפרידה מיד2: משרד הפרסום ראובני־פרידן יטפל במתחרה madlan

● פריז או לונדון, לא משנה: ענף התיירות רושם את העלייה הגדולה של השבוע

המיתוג הנבחר הוא "שנת המצווה", ובקמפיין שעלה לקידום המהלך משוחח הפרזנטור גל תורן בזום עם ילדים וילדות מקרית שמונה, שלומי, קיבוץ יפתח ונווה זיו על התוכניות שהתנפצו. זו לא פרסומת במובן הפשוט של המילה, יותר סרטון תוכן, אבל הוא מעביר היטב את המסר - והפרסומת מתברגת במקום הראשון בזכירות.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק לאומי הוא גם הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע - 11.6 מיליון שקל. הסכום הושקע הן בקמפיין עצמו והן בחסויות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-7 מיליון שקל, שייכת לרשת המזון המהיר מקדונלד'ס שעלתה עם חסויות הקשורות במונדיאל. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-6 מיליון שקל, שייכת למותג הרכב קיה, שעלה במבצע הגרלה של חבילה זוגית למונדיאל.

הפרסומת האהובה של השבוע שייכת לבנק הפועלים, ולמעשה מדובר בחסות שגם היא ברוח המונדיאל, ובה אירנה (ליאת הר לב) והילה קורח יושבות על ספה מול מסך טלוויזיה שאינו נראה, אך לגמרי נוכח. בעוד אירנה שואגת "איזה שער", קורח ממהרת להוסיף "הדולר", וזוכה לנזיפה. המטרה: להזכיר את המבצע של הבנק מתחילת החודש, להקפאת שער הדולר עד סוף אוגוסט, כדי ש"החופשה תעלה פחות".

קרבות האוויר על הטיסות של הצרכן הישראלי הגיעו גם השבוע להפסקת הפרסומות - והפעם שני כוחות שמשתפים פעולה במועדון "הנוסע המתמיד", ישראכרט ואל על, מתחרים זה בזה ראש בראש.

לחברת כרטיסי האשראי ישראכרט יש את פלטפורמת טיים אוף, שכדי להסביר את הצעת הערך שלה, הפרזנטורים אגם רודברג ומיכאל אלוני חולקו לזה שלא מבין וזו שכן מבינה (ממש כמו אצל מתחרי האשראי ממול). בעוד הוא מנסה לסגור את הפרטים עם ים טלפונים ולפטופים, היא כבר סגרה הכול במקום אחד.

מתוך הקמפיין של ישראכרט / צילום: צילום מסך

הפרסומת מתברגת במקום השישי בזכירות, ואחריה, במקום השביעי, מתברגת הפרסומת של חברת התעופה אל על שצולמה ברומניה. הפעם גויס עמוס תמם לצד הפרזנטור חנן בן ארי (ברוח הזמנים, הכול הולך בזוגות), כדי לקדם את פלטפורמת הטרוול, שלמעשה מגיעה עם הצעת ערך דומה.

תמם מבקש שהדברים יהיו "בקטנה", אבל זה רק רמז לכיוון האמיתי. "בפריז בחצי היום, מלא במצב רוח", מתחיל בן ארי את הגרסה שלו לקזבלן - מחזמר שבו כיכב בעבר תמם. הפרסומת מסתיימת בעקיצה מצד בן ארי, "איך אתה אוהב להגזים", ומתמקמת השבוע שלישית באהדה.

מתוך הקמפיין של לאומי / צילום: צילום מסך

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), אדלר חומסקי & ורשבסקי (בזק) ומקאן ת"א (אל על).

מאחורי הגב

אנה זק נבחרה לפרזנטורית החדשה של מותג האופנה FOX, והקמפיין הראשון בכיכובה - שמתחיל בגב חשוף - מעורר דיונים ברשתות.

ההשקעה מזנקת, שוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־177 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־223 מיליון שקל השבוע.

שיווק ופרסום | הזכורות והאהובות

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.