אחרי הפסקה של חודש, בנק הפועלים עושה זאת שוב, ומתברג השבוע בראש דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות גם יחד, של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. הבנק עלה בפרסומת עם הצעת ערך אקטואלית של הקפאת שער הדולר עד סוף אוגוסט, כדי ש"החופשה תעלה פחות", וגם אם הדולר יעלה, השער יקובע.

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בפרסומת עצמה לא נאמר באיזה שער מדובר (באתר הבנק כתוב: 2.89 שקל), אך זה לא מפריע לאהדה - בעיקר הודות לאירנה (ליאת הר לב), שמעמיסה במיאמי בגדים למדידה בניגוד לכללים, ושואלת איך אומרים קטלק באנגלית ואיך אומרים פועלים בפרוזן פרוגרסיב.

לצד הפרסומת הראשית עלתה השבוע גם חסות ברוח המונדיאל, שבה אירנה והילה קורח יושבות על ספה ובעוד אירנה שואגת "איזה שער", קורח ממהרת להוסיף "הדולר", וזוכה לנזיפה. המונדיאל, שיצא לדרך בסופ"ש הקודם, כיכב השבוע לא רק אצל הפועלים אלא בשורה ארוכה של קמפיינים - רק חלקם מתברגים במדד.

שניים שלא נכנסו הם דווקא אלה שלפי נתוני יפעת בקרת פרסום, אחראים להשקעות הגדולות ביותר מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה. ההשקעה הגדולה ביותר היא של מותג הרכב קיה, עם 5.8 מיליון שקל עבור קמפיין המונדיאל (הגרלה לחבילה זוגית). ההשקעה השנייה בגודלה, כ-5.4 מיליון שקל, שייכת למקדונלד'ס עם קמפיין להוט האני לצד קמפיינים מיוחדים למונדיאל.

דניאל פרץ בקמפיין וולט / צילום: צילום מסך יוטיוב

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-5.1 מיליון שקל, שייכת לכרטיס האשראי פליי קארד מבית אל על, לאור התחרות החזקה מול המתחרה החדש פליי אול של כאל. החברה עלתה בקמפיין "כל הנקודות מובילות לפליי קארד" עם הפרזנטורים החדשים, דני אבדיה וניב סולטן, אך השבוע הוא לא התברג במדד.

בחזרה למונדיאל: במקום החמישי מתברג הסרטון החדש בסדרה של וולט, שנוצרה כדי להמחיש כי לא מדובר רק בשירות משלוחי מזון, אלא בפלטפורמה שעונה על מגוון רחב של צרכים. בכל "פרק" יש לקוח אקטואלי שזקוק להצלה, והפעם מדובר בשוער הכדורגל דניאל פרץ (סרטון שני בכיכובו), שהזמין מוצרים המעידים שהנבחרת האהובה עליו במונדיאל היא גרמניה - מדינה שבה שיחק במדי באיירן מינכן.

כמו בסרטון הקודם, גם כאן יש הומור המבוסס על הנישואים לנועה קירל, אך בעיקר יש שפה פרסומית עקבית שמסייעת לפרסומת להתבסס בתודעת הצופה, ואף יוצרת אצלו ציפייה וסקרנות - מי יהיה הלקוח הבא.

לרוב, מותגי רכב אינם מתברגים בעשירייה, אך מותג הרכב הסיני החשמלי BYD מתמקם השבוע תשיעי בזכירות, עם קמפיין שכולל את שחר סאול ואת השיר "אם זה זה" של אגם בוחבוט. בתוספת בלוני הליום ענקיים המרמזים על חגיגה וציפייה, המותג מצליח להתעלות הפעם על מתחריו.

ההשקעה מזנקת במונדיאל

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־126 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־177 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ומקאן ת"א (וולט)

גם כאן טסים

כלל ביטוח ופיננסים לא משאירה את הזירה התחרותית פרוצה, ומשיקה השבוע קמפיין חדש בכיכובו של אייל קיציס למועדון כרטיס האשראי Clal Pay, המציע הטבות לטיסות

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.