המונדיאל יצא לדרך, וענף אחד הרוויח מזה השבוע במיוחד

לקראת שריקת הפתיחה במונדיאל 2026, שהחל ביום חמישי האחרון, נרשמה עלייה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי ברוב ענפי הצריכה והפנאי במשק - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל. למעשה, העליות התגברו בחלק השני של השבוע, מרביעי עד שבת. יום חמישי היה יום הקניות החזק ביותר.

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הגידול המשמעותי ביותר במחזור הקניות נרשם השבוע בענף מוצרי החשמל (12%), והוא נובע בעיקרו מגידול בכמות העסקאות ומעלייה של 25% החל מיום רביעי והלאה. גובה העסקה הממוצע עמד על 1,447 שקל, ירידה של 2% בהשוואה לשבוע הקודם, מה שעשוי ללמד על המבצעים וההנחות בענף.

הגידול מיוחס בעיקר למכירות מסכי הטלוויזיה, אך מעניין לציין כי הוא התרחש יותר באונליין יותר מאשר בחנויות הפיזיות. כך, מחזור הקניות בענף עלה בסוף השבוע ב-31% באונליין, לעומת 6% בחנויות הפיזיות. בנוסף, הצפייה הביתית במשחקים הגדילה את הזמנות המזון המהיר באונליין ב-8%.

בענף המחשבים והסלולר נרשם גידול של 8% במחזורי הקניות, הנובע בעיקר מעלייה של 12% בגובה הקנייה הממוצעת, שעמדה על 629 שקל. גם כאן העלייה החלה מיום רביעי - מעל 30% במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי לעומת השבוע שעבר; והצמיחה הייתה בעיקר באונליין ופחות בחנויות הפיזיות.

"תחילתו של המונדיאל היטיבה עד כה עם העסקים בישראל", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "האתגר שלהם בתקופה הקרובה הוא להצליח לתרגם את חופשת הקיץ של בני הנוער, שמסיימים בימים אלה את לימודיהם, לגידול משמעותי במכירות".