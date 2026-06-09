כבר קניתם טלוויזיה חדשה למונדיאל? אלה הענפים שרושמים זינוק בהכנסות

ענף המחשבים והסלולר רשם בשבוע החולף את העלייה הגדולה ביותר במחזור הקניות בכרטיסי אשראי, ואילו ענף האופנה וההנעלה רשם את הירידה הגדולה ביותר - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל. יום הקניות החזק ביותר בשבוע זה היה חמישי (1.6).

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המחזור בענף המחשבים והסלולר גדל ב-12%, כתוצאה מעלייה של 7% בכמות העסקאות בכרטיסי אשראי ושל 5% בגובה הקנייה הממוצעת - שעמדה על 628 שקל. רוב הקניות בוצעו בחנויות הפיזיות, שבהן נרשמה עלייה של 8% במחזור הקניות בכרטיסי אשראי, וגידול זהה בגובה עסקה ממוצעת.

ענף התיירות והנסיעות רשם עלייה זה שבוע שני ברציפות, כשמחזור הקניות גדל ב-4%, כתוצאה מגידול של 3% בכמות העסקאות. עלייה זו מצטרפת לזינוק של 82% במחזור הקניות בשבוע הקודם. עם זאת, מדובר בהשוואה לחג השבועות - שבו היו פחות ימי עבודה.

מדובר בענף תנודתי, המושפע מאוד מהמצב הביטחוני - והדוגמה העכשווית לכך היא יום לחימה אחד מול איראן, שהספיק להודעה על ביטולי טיסות של חברות תעופה כמו וויזאייר ואוסטריאן איירליינס. עם זאת, בשבועות האחרונים נרשמת תחרות ערה בענף, בעיקר בין חברות כרטיסי האשראי המציעות הטבות בתחום התעופה לקראת הקיץ - מה שעשוי להשפיע על מחזור ההכנסות.

מחזורי קניות גבוהים ברוה הענפים

נציין כי בהשוואה שנתית מול מאי 2025, ניתן לראות שמרבית הענפים נמצאים בעלייה ורשמו מחזורי קניות גבוהים יותר. ענף מוצרי החשמל, למשל, עלה ב-12% לעומת מאי אשתקד, בזכות גידול של 6% בכמות העסקאות ושל כ-5% בגובה העסקה הממוצעת, שעומדת על 1,515 שקל (לעומת 1,442 שקל במאי אשתקד). העלייה מיוחסת להיערכות חובבי הכדורגל למונדיאל שייפתח השבוע, באמצעות רכישת מסכי טלוויזיה ומקרנים.

לעומת העליות ברוב הענפים בהשוואה לשנה שעברה, המחזור של ענף האופנה וההנעלה רשם ירידה של 10%. גם בהשוואה לשבוע הקודם מדובר בנתון שלילי של מינוס 8% - הנובעת מירידה של 6% בכמות העסקאות ושל 2% בגובה הקנייה הממוצעת. בפניקס גמא מציינים כי הסיבה לכך עשויה להיות שאחרי חג השבועות והשקת קולקציות החג והקיץ יש ירידה טבעית במספר הרכישות.

נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, מפנה את תשומת הלב למהלך שהתרחש השבוע בכנסת: "עקב הורדת תקרת הפטור ממע"מ מ-130 דולר בחזרה ל-75 דולר ברכישות ובהזמנות מאתרים בינלאומיים, אנחנו צופים שענפי הקמעונאות בישראל, ובפרט ענף האופנה וההנעלה, יושפעו לטובה".