הקרב הפרסומי הגדול ביותר השבוע היה בין שני כרטיסי אשראי בתחום התעופה, אבל את המקומות הראשונים בזכירות ובאהדה במדד הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה לקחו דווקא הבנקים.

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לראשונה מאז תחילת השנה האזרחית, 2026, פרסומת של בנק דיסקונט מתברגת כזכורה ביותר. מדובר בקמפיין הפונה לעצמאים ובעלי עסקים קטנים, שבו הפרזנטורית רותם סלע מדברת עם שלושה מהם, ולמעשה עם עוד אלפי בעלי עסקים שאולי צופים בה באותו רגע, במטרה להעביר את המסר: אנחנו רואים את הקשיים שלכם - ולעורר אותם לפעולה.

גם הפעם מנוצלים כישוריה של סלע לטובת תיבול בהומור, ולכן ממש כמו פורסט גאמפ היא "מושתלת" באירועים ומיקומים היסטוריים הקשורים בישראליות. מהפרופסור שקבע כי קורונה היא רק שפעת עם יחסי ציבור, דרך הביקור של סאדאת ועד ישיבה מדומה של הפרלמנט האיראני ("מה המצב?" - "פצצה"), סלע נמצאת בכל צומת חשוב.

הקמפיין של דיסקונט / צילום: צילום מסך

הפרסומת האהובה ביותר שייכת השבוע לבנק הפועלים, שאחרי הפסקה קצרה מהמסך חוזר עם הצעת ערך אקטואלית: הקפאת שער הדולר, כדי ש"החופשה תעלה פחות", וגם אם הדולר יעלה, השער יקובע.

בפרסומת עצמה לא נאמר באיזה שער מדובר (באתר הבנק כתוב: 2.89 שקל), אך נדמה כי זה לא מפריע לצופים. ובכלל, למי אכפת מהפרטים הקטנים? בעיקר לא לאירנה, שמעמיסה בגדים למדידה, וזו רק נאגלה ראשונה. מסכנה המוכרת במיאמי.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא פליי קארד, עם 4.6 מיליון שקל שהושקעו בקמפיין לקידום כרטיס האשראי של מועדון הנוסע המתמיד. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-4.4 מיליון שקל, שייכת לחברת כרטיסי האשראי כאל, שמקדמת את מועדון פליי אול החדש אשר הוקם לאחרונה.

הקמפיין של פליי קארד / צילום: צילום מסך

מדובר בסכומים יוצאי דופן בגובהם, הנובעים כאמור מקרבות האיתנים שמתנהלים על הארנק של הישראלים חובבי החופשות מעבר לים (לצד אנשי העסקים), מאז שפליי קארד עבר מידי כאל לידי ישראכרט. אם לשפוט על פי השיח ברשתות החברתיות, לא בטוח שהצרכנים מבינים מה קורה עכשיו, ושני הצדדים יצטרכו לחדד את הצעות הערך שלהם בתקופה הקרובה.

נציין כי בפליי קארד גייסו שני פרזנטורים חדשים שהמניה שלהם גבוהה במיוחד, שחקן ה-NBA דני אבדיה והשחקנית ניב סולטן (שמככבת גם בקמפיין תדהר, עם בעלה השחקן מאור שוויצר); ואילו בפליי אול הצמידו לפרזנטורית הקבועה גל מלכה את הסטנדאפיסט מתן פרץ. השבוע, פליי קארד מתברגים במקום השלישי הן בזכירות והן באהדה.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.65 מיליון שקל, שייכת לחברת ביטוח ישיר, שעלתה בקמפיינים למשכנתא, ביטוח וישיר אינווסט. החברה מתברגת במקום השביעי בזכירות.

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־117 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־126 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ו־Peach (פליי קארד)

טאץ' ספרדי

חברת פספורטכארד גייסה את השף אסף גרניט לקמפיין שצולם בפלאזה ריאל בברצלונה, סמוך לשדרת הראמבלה - שמקטע שלה נסגר לרגל הצילומים

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.