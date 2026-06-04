מגע הקסם של אודי כגן חוזר: בעוד הקמפיין הקודם של ביטוח 9 עבר-חלף ביעף, הקמפיין החדש מתברג במהירות כפרסומת האהובה ביותר לפי דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

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מדובר בפרסומת שבה כגן נמצא בקולנוע, ובעודו עומד ליד הפופקורן מנסה להזכיר לאביו שני דברים: לעשות ביטוח רכב במחיר טוב, ולתת את חלב האם לתינוקת שעליה הוא משגיח. "חשבתי שזה סמוג'י", אומר האב בעודו מסיים את השקית, ולמרות שזה היה יכול להיתפס כדוחה-מעט, הפרסומת זוכה כאמור לאהדה גבוהה (27.5%, לעומת הממוצע החצי שנתי, שעומד על 24%).

הפרסומת הזכורה ביותר, זה השבוע השני, שייכת לבנק לאומי - שלאור הצלחות העבר, "גייס" שוב את הזמר עומר אדם לככב לצד הפרזנטור הקבוע גל תורן. מדובר בפרסומת המתמקדת במשקיעים חדשים שרוצים להצטרף לשוק ההון, ומעודדת אותם לעשות זאת דרך הבנק. להמחשת המהלך, תורן ואדם עולים על מסלול תאוצה שזכה לשם "מאיץ הכסף", ואז מגיע ההסבר, למען הסר ספק: "בזמן שהכסף של אחרים שונ"צ, הכסף שלך מאיץ".

מתוך הקמפיין של בנק לאומי

וכך, גם בלי שיר מוכר של אדם (בניגוד למקרים הקודמים), ללא חבורה ענקית של עובדים או נגנים (כנ"ל) ובאווירת AI, הפרסומת מובילה כאמור את טבלת הזכירות - וגם מתמקמת שוב (!) שנייה באהדה. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הבנק גם אחראי להשקעה השנייה בגודלה השבוע, 4.6 מיליון שקל.

מנתוני יפעת עולה גם כי מפעל הפיס הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר, משמעותית - כ-5.1 מיליון שקל, בקמפיין "ספרו מה שאתם רוצים - זכיתם בלוטו". מדובר בקמפיין הכולל מספר סרטונים שבהם אנשים "רגילים" ממציאים סיפורים על האופן שבו עשו את כספם, בעודם מסתירים למעשה את האמת: הם זכו בלוטו.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-3 מיליון שקל, שייכת לדיסקונט, שעלה בקמפיין המציע חבילת הטבות לעצמאים ובעלי עסקים קטנים שיצטרפו לבנק - תוך הפיכתה של רותם סלע למעין "פורסט גאמפ". הפרסומת מתברגת במקום השני בזכירות.

באוקטובר האחרון עלתה חברת המשלוחים וולט בקמפיין משעשע עם נעמי הררי כשליחה שמגיעה לבני הזוג (דאז) עדי הימלבלוי ובן זיני, לאורלי זילברשץ ובנה אלישע בנאי, ולאחר מכן גם ליובל שרף. בשבוע שעבר הגיע סרטון נוסף בסדרה, ובו היא מגיעה למשפחת גורדון - הידועה בעיקר הודות לבנים המתאגרפים אהבת השם ורוח השם - עם "שבע תבניות ביצים, ארבעה קילו גבנ"צ וטונה טונה".

מתוך הקמפיין של וולט

הפרסומת הזו (כלומר "אהבת הטיפ") מתברגת השבוע במקום השלישי באהדה. בתחילת השבוע כבר עלתה פרסומת חדשה בסדרה, עם השוער דניאל פרץ, שמפגין הומור עצמי כבעלה של נועה קירל - ומככב לצידה גם בפרסומת של yes.

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ-100 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־117 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ומקאן ת"א (בנק לאומי ו־וולט).

צמד קבוע

חברת כאל מחברת בין גל מלכה (ללא הקרקל) למתן פרץ כפרזנטורים משותפים של Fly All, מועדון כרטיסי האשראי החדש שלה עם איסתא.

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.