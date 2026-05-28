"אביהו קהלני", "אחלן", "הלך הילד" - יש אנשים שהמלים האלה לא יאמרו להם דבר, ויש כאלה שחיוך יתפשט על פניהם תוך שנייה. הקבוצה השנייה ככל הנראה גדולה יותר, כיוון שהשבוע מתברגת הפרסומת החדשה של חברת התקשורת פרטנר כאהובה ביותר בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

את הפרסומת מובילה שלישיית "מה קשור", שאחראית לשני הסרטים המצליחים בסדרת "לשחרר את שולי", לצד הפרזנטור הקבוע סטטיק. זהו שיתוף פעולה שני בין כל הצדדים, כשהפעם הרעיון הוא לקדם את "אול אין פלוס" - שירות הטלוויזיה החדש לצד הסיבים האופטיים.

הפרסומת נעשתה באמצעות משרד הפרסום מקאן ת"א, וכמו בסרטים ובזו הקודמת, הבמאי הוא בן בכר. גם בסבב הנוכחי שודרו בטלוויזיה גרסאות קצרות, ואילו ליוטיוב עלה סרטון מלא באורך 3 דקות. ההבדל הבולט הפעם הוא הצטרפותם של "שולי" עצמו (דוד שאול) והמשפיענית מישל פרו, שלאחרונה הצטרפה לנבחרת המשפיענים של פרטנר.

מקאן ת"א אחרי גם לפרסומת הזכורה ביותר השבוע, השייכת לבנק לאומי. ככל הנראה לאור הצלחות העבר, הזמר עומר אדם חוזר לככב לצד הפרזנטור הקבוע גל תורן. הפעם הפרסומת פונה ללקוחות המעוניינים להיכנס כמשקיעים בשוק ההון, במטרה לעודד אותם לעשות זאת דרך הבנק. לצורך כך, השניים נעמדים מול "מאיץ הכסף", תורן מסביר לאדם ולצופים כי "בזמן שהכסף של אחרים שונ"צ, הכסף שלך מאיץ", וכדי שלא יהיה ספק במה מדובר, השניים עולים על מסלול תאוצה.

גם בלי שום שיר מוכר של אדם וללא חבורה ענקית של עובדים או נגנים, כפי שהיה בעבר, הפרסומת מובילה כאמור את טבלת הזכירות ואף מתמקמת שנייה באהדה. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק לאומי הוא גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-3.6 מיליון שקל.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3.3 מיליון שקל, שייכת למותג המזגנים טורנדו, והקמפיין שבו מתקיני מזגנים מצטרפים לפרזנטורית נעמי לבוב. הפרסומת מתברגת במקום השישי בזכירות והשלישי באהדה.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-3.2 מיליון שקל, שייכת לחברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שעלתה בקמפיין "חשבון עסקי שעובד בשבילכם", עם הפרזנטורים מיכאל אלוני ואגם רודברג. הפרסומת מתברגת במקום החמישי הן בזכירות והן באהדה.

ביום שני השבוע עלתה לאוויר הפרסומת החדשה של yes, שבה שוער הכדורגל דניאל פרץ מצטרף לאשתו והפרזנטורית הקבועה, נועה קירל. הפרסומת, ה"רזה" יחסית, מקדמת את מהלך מסכי סמסונג שחברת התקשורת מציעה בתמחור ייחודי, ומתברגת תוך זמן קצר במקום השביעי בזכירות - ככל הנראה הודות לעניין ולאהדה שמעוררים בני הזוג קירל-פרץ.

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־100 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־102 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

מקאן ת"א אחראי לכל שלוש הפרסומות האהובות ביותר השבוע: פרטנר, בנק לאומי וטורנדו.

אהבת הטיפ

משפחת גורדון (שידועה בעיקר בזכות הבנים המתאגרפים אהבת השם ורוח השם) הצטרפה השבוע לקמפיין החדש של וולט, באמצעות מקאן ת"א.