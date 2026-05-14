אחרי שבועות ארוכים של סטטיות יחסית בטבלת הזכורות והאהובות, השבוע מתברגים מספר קמפיינים חדשים, חלקם במיקומים גבוהים. עם זאת, הפרסומת הזכורה והאהובה ביותר שייכת גם הפעם לבנק הפועלים, אירנה (ליאת הר לב), הילה קורח והשפה הפרסומית העקבית.

מדובר בפרסומת המקדמת מהלך של הבנק לפתיחת עשרות אתרים ומוזיאונים בחינם בסופי השבוע של חודש מאי (במקום הפרויקט המסורתי בפסח), מבלי לאבד את ההומור של אירנה ("חסום איש קשר"). לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, הבנק גם אחראי להשקעה השלישית בגודלה, כ-2.5 מיליון שקל.

קמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

במקום השני בזכירות מתברגת הפרסומת החדשה של בנק מזרחי טפחות לפיקדון ליצ'י. לפרזנטור דביר בנדק הוצמד הפעם השף יוסי שטרית (שמככב גם בפרסומת חדשה לאיקאה), עם תפריט חדש ל"פרי סופר בעייתי". הפיקדון, לעומת זאת, מוצג כסופר מוצלח ללקוחות כל הבנקים - אך לא על ידי השניים, כי אם על ידי היועצת סוזי שכבר הופיעה במספר פרסומות קודמות של הבנק.

קמפיין מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

אחרי תקופה ארוכה של היעדרות מהמסך, ביטוח 9 חוזרים עם פרסומת חדשה בכיכובו של אודי כגן, שמגלם את עצמו ואת האב שאינו רק מאותגר טכנולוגית - אלא אף סובל, כך מסתבר, מבעיות שמיעה. במקום לעשות ביטוח תשע הוא נכנס לניתוח בקע, והטעות מתבררת רק שנייה לפני ההרדמה. גם כאן, השפה הפרסומית העקבית מסייעת לזכירות, והפרסומת מתברגת במקום השלישי במדד זה.

זה לקח יותר משבועיים באוויר, אך השבוע מתברגת פרסומת "הסל הזול של ישראל" שיצרו בלפמ (עבור משרד הכלכלה), כדי לקדם את סל המוצרים המוזל בקרפור. המדיניות סביב הסל עצמו זכתה לביקורת ציבורית, בעיקר משום שהוא תקף רק בשליש מסניפי הרשת, אך הפרסומת בכיכובו של אלי יצפאן זוכה לאהדה יחסית של הציבור.

הפרסומת מתחילה כעוד חגיגה צבעונית ועולצת, אך בשלב מסוים עוברת לאותיות הקטנות, ואז נקטעת, הקיר הרביעי נופל ויצפאן פונה לצופים: "הגיע הזמן שנדע מי אמיתי, ומי עושה חיקויים", וזאת כדי לסמן שבתור חקיין, הוא כנראה אחד שיודע לזהות. לסיום נבחרה הסיסמה "גמרנו להיות פראיירים", אם כי לא ברור מה המשמעות לגבי יתר המוצרים הנמכרים ברשת.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, פלטפורמת הסטרימינג free TV היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.8 מיליון שקל, בקמפיין "מחיר קבוע לכל החיים" שמסתיים השבוע. הפרסומת מתברגת במקום העשירי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.7 מיליון שקל, שייכת לחברת בזק עם קמפיין המפלצת (wifi boost fiber) בכיכובו של אסי כהן (בדמות הזמר דדי דדון). הפרסומת מתברגת במקום הרביעי בזכירות, והשני באהדה.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת על 82 מיליון שקל, לעומת 83 מיליון שקל בשבוע שעבר

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), אדלר חומסקי & ורשבסקי (בזק) וגליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9)

הפרזנטורים החדשים

שלומי יפרח ואסף זגה מהמרוץ למיליון יובילו קמפיין של שירות התעסוקה שקורא לציבור להצטרף לקורסים מתקדמים והכשרות בתחומי הטכנולוגיה וה־Ai. הקמפיין יעלה בדיגיטל בסוף החודש, באמצעות משרד ציבלין

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.