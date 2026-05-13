בשלוש השנים האחרונות נרשמת מגמה ברורה של ירידות מחירים בתחום מסכי הטלוויזיה. מה שבעבר היה נחשב להוצאה משמעותית עבור משק הבית, הפך עם הזמן לרכישה שניתן לבצע אפילו תוך כדי מילוי העגלה בסופרמרקט.

פחות מחודש נותר לשריקת הפתיחה של המונדיאל שיתקיים בארה"ב, קנדה ומקסיקו, ואשר צפוי להדביק מיליוני ישראלים למסכי הטלוויזיה בבית - בעיקר מכיוון שמשחקים רבים ישודרו בשעות הקטנות של הלילה. בהתאמה, ההייפ סביב קניית מסכים חדשים, גדולים ומשוכללים יותר גובר, וכך גם התחרות על ליבו של הצרכן.

לצד רשתות החשמל המוכרות והוותיקות, שמציעות מסכים בגדלים שמגיעים עד 100 אינץ', מתקיים שוק שלם של יבוא במקביל - בסופרמרקטים, בחנויות נוחות וגם במרקטפלייסים כמו זה של סופר פארם. כמו במכירות האייפונים, גם כאן פתיחת השוק מובילה לירידות מחירים אגרסיביות.

כך, למשל, רשת ויקטורי, שמבצעת יבוא מקביל למסכי סמסונג, מציעה דגמי סדרה CU8000 החדשים בגדלי 55 ו-65 אינץ' ב-1,299 ו-1,799 שקל בהתאמה - בעוד ברשתות החשמל הגדולות המסכים האלו עולים כמעט פי שניים. יותר מכך, כשהמסכים הללו הושקו ב-2023, הם נמכרו בכ-7,000 שקל.

אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי, מסביר כי האפשרות להוזלה משמעותית כל כך נובעת בין היתר מהרפורמה של "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" שקודמה על ידי הממשלה הנוכחית, והיכולת לקצץ בעמלות השונות שגובות רשתות החשמל המסורתיות.

גם ברשת שופרסל מתכננים מהלך דומה שיושק בשבוע הבא, ובו יינתנו מבצעי עומק על מסכי טלוויזיה ומוצרי חשמל שונים. ברשת אושר עד, הפרקטיקה הזו כבר ידועה ומוכרת במגוון רחב של סגמנטים, והיא צפויה להשתכלל בשבועות הקרובים.

"רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל הייתה מעין טריגר שנתנה תמריץ לרשתות נוספות להשקיע בייבוא מקביל", טוען גורם בכיר אחר בענף. "פתאום רשתות החשמל הגדולות, שרגילות למרווחים מאוד יפים על המכירות, מקבלות איגוף מצד רשתות שיווק המזון, וכל מי שרוצה או יכול להביא מסכים ובכלל אלקטרוניקה במקביל אליהן.

"באשר לטענות שרק ברשתות המתמחות מקבלים שירות ואחריות, צריך לומר שזה שירות שהן גם ככה אמורות לתת לצרכן על פי חוק. חוץ מזה, מי צריך אחריות על מסך בפחות מ-2,000 שקל? מתקלקל - תקנה חדש".

"ההפרש הצטמצם"

כדי להבין עד כמה מחירי מסכי הטלוויזיה השתנו בשנים האחרונות, בדקנו ברשת את דגמי 4K נפוצים של מותגים כמו סמסונג, LG, TCL, הייסנס ושיאומי. אם ב-2023 המחירים ל-55 אינץ' עמדו על 3,500-4,500 שקל בממוצע, כיום כבר מדובר ב-1,700-2,300 שקל בממוצע. בדגמי הענק, 98-100 אינץ', כבר מדובר על פער גדול יותר: 30-40 אלף שקל ב-2023, לעומת 7-10 אלף שקל ב-2026.

ההסבר העיקרי לירידה הוא התחרותיות הגבוהה יותר, עם פתיחת אופציית היבוא המקביל, אבל ברשתות הגדולות מנסים לא לשדר לחץ. סמנכ"ל הסחר של רשת א.ל.מ, ערן ארליך, מסביר כי "המבצעים של היבוא המקביל הם בהתאם לסחורה ולמלאי מוגבל מאוד, ולא בפריסה ארצית. אנחנו גם יודעים להביא את הדגמים הטובים והחדשים, ולספק אותם עד בית הלקוח - ולא שייקח את המסך על העגלה בסופר, עם חשש שיישבר בדרך".

מנכ"ל עולם הקולנוע והחשמל, דניאל בר שדה, מספר כי הוא רואה "ירידה ביבוא המקביל בתחום המסכים, בעיקר בגלל שפערי המחיר מול היבואנים הרשמיים כבר מאוד הצטמצמו. לפעמים מדובר בהפרש של סביב 100 שקל בלבד למסך, כך שלצרכן כבר אין יתרון משמעותי בקנייה ביבוא מקביל".

לדבריו, ברשתות המזון ניתן למצוא כיום בעיקר מסכים שהן מייבאות בעצמן, בין היתר כי חלק מהיבואנים הרשמיים לא עובדים מולן. "מבחינת הרשתות, המסכים הם מוצר 'מושך קהל', ולכן הן לעיתים מוכרות אותם כמעט בלי רווח או אפילו בהפסד כדי להביא צרכנים לסניף", הוא מוסיף.

איציק בר, סמנכ"ל הסחר ברשת מחסני חשמל מזהה שתי מגמות עיקריות בהתנהגות הצרכנית לקראת רכישת המסכים למונדיאל. "המגמה הראשונה היא זינוק של כ-70% במכירות מסכים גדולים במיוחד, בטווח של 75-98 אינץ', שכבר מהווים 35% מסך מכירות המסכים ברשת. המגמה הזו מיוחסת ברובה ל'משדרגי מסכים', שחיכו שטכנולוגית ה-QLED, ה-MINILED וה-OLED יהיו נגישות יותר במחיר".

לדבריו, הסיבה לעלייה המטאורית בקטגוריה היא שילוב שער דולר נמוך בעת רכישת המלאי הנוכחי, ומעבר של הרשת ליבוא ישיר של מותגים כמו סמסונג, TCL, הייסנס ואלקטרה, מה שאפשר לייעל את שרשרת האספקה ולצמצם את פערי התיווך. "בשורה התחתונה, מסך 98 אינץ של TCL שנמכר אשתקד ב-9,990 שקל מוצע כיום ב-6,990 שקל, הוזלה של 30%".

המגמה השנייה, לדבריו, היא התחזקות קטגוריית המסכים הבינוניים בגודל 50-60 אינץ', שמכירותיהם קפצו בחודש האחרון, וכעת הם מהווים 25% מסך מכירות המסכים ברשת. הסיבה לכך היא רצון לשדרג את חדרי הילדים עם מסכים חכמים שמתאימים גם לצפייה בתכנים מהסמארטפון וכמובן לגיימינג.

במחסני חשמל מציינים כי לאור הצפי לביקושים גבוהים בוצעה היערכות מיוחדת, הכוללת הסכמי יבוא בהיקפים גדולים מול הספקים. בין היתר, נחתמו עסקאות BUYOUT לרכישת מלאים מהיבואנים, מה שמאפשר להוזיל עלויות שיווק והפצה, ולהציע מחירים אטרקטיביים לצרכן.

כך, למשל, היבוא של הייסנס, LG וסמסונג צפוי להסתכם החודש (מאי) בכ-30 אלף מסכים - כשליש מהם יגיעו לרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק.

"הצרכן מרוויח"

כאמור, גם שחקני האונליין מזהים את ההזדמנות לקראת המונדיאל, ומצטרפים למבצעים. באתר האונליין של סופר-פארם, שפועל כמרקטפלייס, משווקים בימים אלה דגמי מסכים בהנחות של עשרות אחוזים.

"לקראת אירועים גדולים כמו המונדיאל, אנחנו רואים עלייה משמעותית בביקוש למסכי טלוויזיה", אומר מיכאל מיטרני, סמנכ"ל שיווק ואיקומרס בסופר-פארם אונליין. "אחד היתרונות המרכזיים שלנו הוא שהצרכן נהנה מתחרות אמיתית בין מוכרים שונים על אותה קטגוריה.

"אנחנו מציעים גם מוצרים ביבוא רשמי וגם ביבוא מקביל, מתוך הבנה שכל לקוח יכול לשים דגש על מה שחשוב לו. לפעמים זה המחיר המשתלם יותר של היבוא המקביל, ולפעמים האחריות והשירות של היבוא הרשמי.

"המודל הזה מאפשר מבצעים ומחירים שלא תמיד רואים בשוק באופן שוטף, במיוחד בתקופות שיא כמו לפני המונדיאל. בסופו של דבר, ככל שיש יותר תחרות ויותר מוכרים על הפלטפורמה, הצרכן הישראלי מרוויח".