בדרך לעסקה נוספת: אסף רפפורט במגעים לרכישת ישראל בידור

קבוצת ישראל בידור, אחת מקבוצות הסושיאל הגדולות בישראל, ניהלה בשבועות האחרונים מגעים עם מספר שחקנים לשם רכישתה, בהם אסף רפפורט ו־SIPUR של גדעון תדמור. הקבוצה, שעוסקת בעיקר בתוכן, בידור ורכילות, כוללת מספר ערוצי אינסטגרם וטיקטוק מסחריים מהמובילים בישראל. על פי ההערכות, הכנסות הקבוצה והשווי שלה מגיעים לכ־60-70 מיליון שקל.

על פי מידע שהגיע לגלובס, בחודש האחרון התנהלו מספר פגישות ומגעים בין רפפורט ונציגיו לבין מייסדי ישראל בידור, האחים דוד ושלמה סער. המגעים מתקדמים מאוד, ואם ההסכם יבשיל, מי שתרכוש את ישראל בידור תהיה קרן מריט, שרוכשת את רשת 13. עם זאת, רכישת קבוצת הסושיאל צפויה להיות נפרדת מרשת 13 לפי שעה. הצדדים הכחישו את הפרטים.

זו לא ההצעה היחידה שעמדה על הפרק בתקופה האחרונה. חברת הפקות התוכן SIPUR, שייסד גדעון תדמור ומובלת על ידי המנכ"ל גלעד אמיליו שנקר, בחנה אף היא את רכישת הקבוצה. עם זאת, לפי שעה נראה כי המגעים התקדמו עם רפפורט ואנשיו. לא נמסרה תגובה מ־SIPUR.

SIPUR Studios מתמחה בקידום פרויקטים של קולנוע וטלוויזיה לזירה הבינלאומית באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים. בין הפקותיה האחרונות: סדרת הלהיט עבור נטפליקס "ילד רע" ומותחן הרפואה "המתמחה" בכיכובה של ניב סולטן. החברה נמצאת בבעלות גדעון תדמור וגלעד אמיליו שנקר, המשמש גם כמנכ"ל החברה. בראש דירקטוריון החברה יושבת שרי רדסטון, מנכ"לית פרמאונט גלובל לשעבר.

נכס משמעותי בתחום הדיגיטל

רכישה כזו תהווה נכס משמעותי בתחום הדיגיטל למי שישלים את העסקה. במקרה של רפפורט ורשת 13, מדובר בנכסים דיגיטליים חזקים שיכולים לסייע בתחרות מול השוק.

הקבוצה, שהחלה את פעילותה כעמוד אינסטגרם בשנת 2013, נהנית כיום מקהל עוקבים רחב: לעמוד האינסטגרם הרשמי שלה יש כ־1.7 מיליון עוקבים, ובטיקטוק יש לה כ־1.2 מיליון עוקבים.

עוד כשנחשף בגלובס כי לן בלווטניק, הבעלים של רשת 13, החליט לחתום עם קבוצת ההייטקיסטים, נאמר כי רפפורט והמשקיעים שואפים לחזק את אחת החולשות המרכזיות של רשת לאורך השנים - הפעילות הדיגיטלית שלה. המתחרה הגדולה קשת 12 מחזיקה פעילות דיגיטלית ענפה, הכוללת את מאקו, N12, עמודים מובילים ברשתות החברתיות, פלטפורמת הצפייה 12+ ואף את המיזם החדש V1, שאמור להתחרות בטיקטוק.

בזמן הזה, רשת 13 נשארה מאחור בתחום, ולפי מקורות המעורים בפרטים, הדבר הוביל לניהול משא ומתן עם האחים דוד ושלמה סער על רכישת קבוצת ישראל בידור שבבעלותם.

שורת מינויים חדשים ברשת 13

קבוצת ההייטקיסטים ורפפורט סיכמו עם בעלי רשת 13, לן בלווטניק, על רכישת הערוץ מידיו לפני כחודשיים, כפי שפורסם בגלובס. עם זאת, העסקה טרם אושרה על ידי מועצת הרשות השנייה, והיא מוקפאת לפי החלטת בג"ץ עד לקיום דיון בעניין מינוי המועצה. לא ברור מתי המועצה תוכל להתכנס כדי לדון בעסקה.

רשת 13 כבר הודיעה על גיוסם של העיתונאים סולימן מסוודה ומיכאל שמש מהתאגיד לשורותיה. ההודעה על אחד מהם יצאה מיועצו של אסף רפפורט, זמיר דחב"ש, ויום לאחר מכן הודעת הגיוס השנייה יצאה מדוברות חדשות 13. במקביל, מתנהלים מגעים עם דמויות שונות לשורת תפקידי מפתח בהנהלת הערוץ וכן עם טאלנטים במתחרה המובילה קשת 12.

נזכיר כי לאחרונה פורסם בגלובס שמי שמונה לממלא מקום מנכ"ל רשת 13 הוא עידן אלרום, המכהן גם כמנכ"ל קבוצת ישראל בידור. בעבר כיהן כמנכ"ל אתר וואלה, וקודם לכן שימש סמנכ"ל במאקו ומנכ"ל קשת דיגיטל. המגעים בין הצדדים עסקו גם במינויו של אלרום לתפקיד. בהודעה לעיתונות אף צוין כי אלרום יכהן במקביל כמנכ"ל רשת 13 וכמנכ"ל ישראל בידור.

לא נמסרו תגובות מישראל בידור, אסף רפפורט, גדעון תדמור ו־SIPUR.