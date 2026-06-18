טיסה, מלון ובגד ים: תמהיל הרכישות של הישראלים מעיד שהקיץ כבר כאן

חופשות, בגדי ים והרבה אופנה: בחודש מאי נמשכה מגמת ההתאוששות ברכישות הישראלים באונליין, לאחר הירידה המצרפית במספר ההזמנות בעקבות מבצע "שאגת הארי". עם זאת, ההתאוששות אינה מתרחשת בצורה שווה.

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בעוד האתרים הבינלאומיים רשמו עלייה של 38% לעומת החודש הקודם, באתרים הישראלים נרשמה עלייה של 4% בלבד - כך עולה מהמדד החודשי של שופ אנליטיקס, המנטרת את רכישות הישראלים באונליין. הנתונים האלה עשויים להעיד מהן ההעדפות האמיתיות של הצרכן בישראל, ועד כמה המצב הבטחוני משפיע עליהן.

"שוק האיקומרס, שיצא מאיזון עקב שאגת הארי, חוזר לשיווי משקל", אומר נתי יעקובי מנכ"ל שופ אנליטיקס. "האתרים הבינלאומיים מבצעים תיקון חד החודש, בשילוב עם נוכחות בולטת בטבלאות הדירוג של אתרי התיירות, המבטאים את הרצון של ישראלים רבים לצאת לחופשה".

השינוי ב־iHerb

בראש טבלת האתרים הבינלאומיים נמצאת השלישייה הסינית עלי אקספרס, שיין וטמו, שמרכזים יחד 73% מכלל ההזמנות. בפסגה נמצא עלי אקספרס, שפעילותו גדלה בכשליש לעומת אפריל, ולמעשה נרשמת חזרה הדרגתית לשגרת הרכישות בו שלפני המלחמה. תדירות הרכישה באתר בחודש מאי עומדת על 2.3 רכישות לאדם, בעוד בשיין וטמו מדובר ב-1.9 רכישות לאדם.

במקום הרביעי בטבלה הבינלאומית נמצא האתר של ענקית מוצרי הבריאותiHerb , אשר מציג צמיחה של כ-22% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. נזכיר כי האתר האמריקאי היה מהמרוויחים המרכזיים מהרחבת פטור המע"מ ל-130 דולר, ועם ביטולו החל מ-2 ביוני, צפויה ירידה בחלקן של ההזמנות היקרות.

למעשה, רק כרבע מסך ההזמנות צפויות כעת לעבור את רף ה-75 דולר, בעוד שבזמן הפטור המורחב היה מדובר במחצית מההזמנות.

המגמה הבולטת ביותר בחודש מאי קשורה כאמור לענף התיירות, וזאת עוד עוד לפני התלקחות התחרות בשוק כרטיסי האשראי בתחום התעופה. הטבלה הבינלאומית כוללת שלושה נציגים מהענף.

אתר התיירות בוקינג.קום (מקום 5) רשם גידול של כ-30% בהזמנות לעומת אפריל, עם הזמנות לחופשות באירופה ובמזרח הרחוק. במקום התשיעי נמצא אתר Agoda, שעיקר החופשות שהוזמנו דרכו התרכזו במזרח הרחוק, עם ביקוש בולט ליעדים כגון תאילנד, יפן, סרי לנקה ואף סינגפור.

את העשירייה סוגרת חברת הלואו-קוסט וויזאייר, שחזרה לפעול בישראל במהלך חודש מאי. ההזמנות מחברת התעופה התמקדו ביעדים כמו בריטניה, הונגריה, פולין ומלטה.

"כולם מוכרים הכול"

בשלושת המקומות הראשונים בטבלה הישראלית נמצאים שלושה אתרים המהווים זירות מסחר. "הדבר מעיד על ההתרחבות של מגמת 'כולם מוכרים הכול'", אומר יעקובי. "פעילות המרקטפלייס של סופר-פארם הועמקה, KSP כבר מזמן הפך לאתר הבשמים המוביל בישראל, ובשופרסל מוכרים טלוויזיות וטלפונים סלולריים".

השחקן הישראלי החזק ביותר, אתר KSP, רושם גידול של 15% ביחס לחודש הקודם, וגובה הקנייה הממוצעת בו עמד על 298 שקל. מחיר זה התקבל אחרי שורה של מבצעי עונות וחגים, שהעמידו את ההנחה הממוצעת המשוקללת באתר על 14%.

במקום השני מדורג אתר סופר-פארם אונליין, המפעיל גם הוא זירת מסחר. האתר מציג גידול של 8% לעומת החודש הקודם, לצד צמיחה עקבית בהשוואה לאשתקד. כרבע מכלל ההזמנות באתר מבוצעות מול מוכרים חיצוניים במרקטפלייס - עם מוצרים כמו סלי כביסה, מייבשי שיער, שואבי אבק, טלפונים סלולריים ועוד.

אתר קמעונאית המזון שופרסל רושם עלייה של כ-21% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. למרות ההתרחבות לסגמנטים נוספים מעבר לליבת הפעילות, הם תופסים רק כ-4% מכלל ההזמנות באתר.

לראשונה זה זמן רב, שלוש חברות התעופה הישראליות הגדולות מתברגות במדד. אל על מתברגת במקום 7 עם הזמנות לאירופה הקלאסית ולאיחוד האמירויות. זאת בעוד ארקיע במקום 8 וישראייר במקום 11, ובשתיהן מרבית ההזמנות התרכזו ביעדים קרובים מעבר לים, ובטיסות פנים-ארציות לאילת.

ועוד מסימני הקיץ: במקום ה-18 מתברג לראשונה אתר בגדי הים גוטקס, שהכפיל את כמות ההזמנות בו בהשוואה לחודש הקודם. חלק מההזמנות שולבו עם קודי קופון של משפיענים, לצד הנחות רגילות בגובה 10%-12%.

כך נאספו הנתונים חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 4,000 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גיאוגרפית על פי אזורי מגורים משתנים. החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.