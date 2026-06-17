הודעה רגילה על ריקול למזון לתינוקות התפתחה לאירוע שעלול להיות פלילי. זאת לאחר שבמחיות פירות לתינוקות מסוג "פרינוק", שנמכרו בסניפי הרשת "זול ובגדול" בירושלים, נמצאו שאריות של התרופות קלונזפאם ולורזפאם. התרופה קלונזפאם היא תרופה אנטי-פסיכיאטרית המיועדת לטיפול בסכיזופרניה, ולורזפאם היא תרופת הרגעה ושינה. שתי התרופות הינן תרופות מרשם שעלולות להיות בעלות תופעות לוואי משמעותיות.

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התרופות נמצאו עד כה במחיות שנמכרות בסניפים "מחנה"- ברחוב יפו 113 בירושלים ובסניף ברחוב יפו 214 ירושלים. לשתי החנויות הוצאו צוי סגירה על ידי משרד הבריאות. המשטרה וגם השב"כ מעורבים בבירור האירוע.

ההודעה הראשונה בנושא התקבלה בתחילת השבוע, לאחר שלבתי חולים באזור ירושלים הגיעו ילדים עם תסמינים נוירולוגיים. ביום שלישי הפיץ משרד הבריאות לבתי החולים באזור ירושלים הנחיה להגביר את המעקב אחר תינוקות וילדים שמגיעים עם תסמינים מסוג זה, והנחיה דומה ניתנה גם להורים לילדים שצרכו מוצרים מסוג זה. עוד הזכיר משרד הבריאות להורים לשים לב כי מוצרי מזון הם סגורים ותקינים, מסומנים כנדרש, נמכרים באריזות המקוריות שלהם, ושמנגנון הווקום שלהם עובד כראוי (במקרה הזה - צליל פקיעה בפתיחת הצנצנת).

עד כה לא פורסם ריקול גורף של כל מוצרי פרינוק, המשווקים על ידי חברת רנדי, מאחר שלא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו. כמו כן, כלל הבדיקות שנערכו למוצרים מהיבואנים נמצאו תקינות. לפיכך, לא ברור עדיין היכן וכיצד זוהמו המוצרים בתרופות הללו.

משרד הבריאות ציין כי הילדים שאושפזו בעקבות צריכת המחיות שוחררו מבית החולים.