הטרנד החם של מקומות העבודה חזר ובגדול. גם הפעם, בדומה לטורנירים הבינלאומיים הגדולים הקודמים, במקומות עבודה ובחברות הייטק פתחו טבלאות ניחושים והימורים על משחקי המונדיאל, ומציעים פרסים לזוכים. אלא שמה שהסתכם בעבר בטבלת אקסל מקרטעת או בפנקס קטן במטבחון, הפך בשנים האחרונות לאפליקציות ייעודיות, מעוצבות ומבוססות דאטה שמנהלות "ליגות פנימיות". במקביל, הניחושים הפכו גם לטרנד שיווקי של עסקים מובילים, המשתמשים בפלטפורמות הללו כדי לחזק את הקשר עם הלקוחות שלהם.

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ההצלחה הזו גרמה לשחקנים חדשים לנסות להיכנס לשוק הצפוף. בדקנו מי השחקנים הבולטים, איך עובד המנגנון ומהו המודל הכלכלי שמאחורי השיגעון.

אפליקצית 365 / צילום: צילום מסך

איך עובד מנגנון המשחק?

מאחורי הדרמה הארגונית והחברתית עומדת חוויית משתמש פשוטה, הנשענת על נוסחת ניקוד בסיסית. ברוב הפלטפורמות, המשתתפים נדרשים להזין את הניחושים שלהם באפליקציה לפני שריקת הפתיחה של כל משחק, כשהמערכת מעדכנת את טבלת הליגה באופן אוטומטי ובזמן אמת.

ניחוש מדויק של תוצאת המשחק מעניק שלוש נקודות, ניבוי נכון של הזהות המנצחת (או של תוצאת תיקו) ללא התוצאה המדויקת שווה נקודה אחת, ומי שטעה לחלוטין נשאר ללא נקודות כלל. חוקי הניקוד הללו שומרים על הטבלה צמודה ותחרותית עד הרגע האחרון, מה שמעצים את האמוציות ואת החוויה הקבוצתית. כדי להוסיף שמן למדורת ההימורים, המשתמשים נדרשים להזין עוד לפני בעיטת הפתיחה של הטורניר גם ניחושי ארוכי טווח, כמו זהות האלופה הגדולה או מי שיוכתר כמלך השערים.

10 דקות בשידור חי - המהלך שנועד להחזיר את הצופים מיוטיוב לטלוויזיה הרשת החברתית ופלטפורמת התוכן יוטיוב הודיעה על שיתוף פעולה רשמי עם ארגון FIFA בחודש מרץ האחרון, שבמסגרתו יוטיוב משמשת כ"פלטפורמה מועדפת" לשידור ותיווך תכני מונדיאל 2026 שמתקיים בקנדה, מקסיקו וארה"ב. על פי ההודעה, האוהדים מקבלים גישה לחומרי ארכיון דיגיטליים של FIFA (כולל משחקים מלאים מהעבר ורגעים אייקוניים), לצד תכנים רשמיים וייחודיים שיונגשו מכל מכשיר. יתרה מכך, נרשמות הזדמנויות חדשות לשותפי מדיה - גופי מדיה שמשדרים את הטורניר מקבלים כלים להרחבת החשיפה והמוניטיזציה שלהם ביוטיוב. בין היתר, הם יכולים לשתף קטעים מסביב לטורניר (מאחורי הקלעים, סרטוני Shorts, תקצירים מורחבים), ולראשונה בהיסטוריה גם יש להם אפשרות להעביר בשידור חי ביוטיוב את 10 הדקות הראשונות של כל משחק, ואף לשדר מספר משחקים נבחרים במלואם. לא רק זאת, יוטיוב ו-FIFA מעניקות לקבוצה של יוצרי תוכן מובילים מרחבי העולם גישה חסרת תקדים למשחקים. היוצרים מספקים זוויות ראייה ייחודיות, ניתוחים, סיפורים אנושיים והצצות אל מאחורי הקלעים, כדי לקרב את הדור הצעיר של האוהדים אל הטורניר. המהלך הזה הלכה למעשה מנסה להביא את המונדיאל גם לצעירים שלאו דווקא נמצאים בתקשורת המסורתית. כך גם עולה מדברי מזכ"ל פיפ"א, מתיאס גראפסטרום, שאמר כי "ככל שתשומת הלב של העולם מופנית למשחקים בקנדה, מקסיקו וארה"ב, שיתוף הפעולה עם יוטיוב מחזק את שאיפתנו למקסם את השפעת הטורניר על פני נוף המדיה המתפתח ללא הרף. "הדבר מאפשר לנו להציע לאוהדים בכל מקום גישה נוחה לתצוגה סוחפת של אירוע הספורט הגדול ביותר בהיסטוריה". קראו עוד

מי השחקניות הבולטות בשוק?

עם השנים התפתחו בישראל מספר פלטפורמות מתחרות המציעות משחקי ניחושים, חלקן ותיקות מאוד, וחלקן נכנסו לשוק ממש לאחרונה. אחת החלוצות והשחקניות המשמעותיות היא 365Scores, המפעילה מאז 2018 את פלטפורמת "Domino’ s Challenge", בשיתוף פעולה עם רשת הפיצה.

החברה, שנמכרה ב-2023 לקבוצת Entain האירופית תמורת 200 מיליון דולר, נהנית מנתוני חשיפה יוצאי דופן של כ-700 אלף גולשים ייחודיים בחודש ומעל ל-230 אלף משתמשים רשומים לדיוור.

לצידה פועל ערוץ הספורט עם שירות "5 חבר'ה" הוותיק, המציע מנגנון ניקוד מורכב עם רכיבי בונוס ומשלב בתוכו כתבות ותכנים, לצד משחק ה"פנטזי מונדיאל" שבו המשתמשים מרכיבים נבחרות שחקנים ומתחרים על פרסים כמו חבילות ספורט לחו"ל.

אחד המהלכים המפתיעים בטורניר הנוכחי הגיע מכיוון גוף המדיה העצמאי של אורן יוסיפוביץ, בית הפודיום, שהשיק את אפליקציית KickOff. בפודיום, הנהנים ממיליוני צפיות בתכניהם ברשתות החברתיות, זיהו את הביקוש הקהילתי ובנו פלטפורמה שמחברת בין משחק הניחושים לקידום התוכן שלהם.

האפליקציה טיפסה מיד לראש מצעד ההורדות באפ-סטור, ועל אף שביום ההשקה סבלה מתקלות טכניות עקב העומס, הן טופלו במהירות והחברה מתכננת להפעיל אותה כערוץ קבוע גם אחרי המונדיאל. לצד אלו, ישראלים רבים מאמצים גם את פלטפורמת Tiko הבינלאומית הפועלת במנגנון דומה.

אפליקצית KICKOFF / צילום: צילום מסך

מה המודל הכלכלי של האפליקציות?

המודל הוא חינמי, והמשמעות היא שהאפליקציה עצמה מוצעת בחינם ואינה מחייבת דמי מנוי כדי להשתתף בפעילות המשותפת. כמו אלמנטים דומים בזירה הדיגיטלית, גם הפלטפורמות האלו מרוויחות מהפרסום הממוקד, המתאפשר בזכות העובדה שהשחקנים 'חיים' בתוך האפליקציה.

הפלטפורמות משתמשות לא רק בבאנרים רגילים, אלא גם בתוכן ממומן המשולב בחוויית המשחק לצד הודעות פוש מסחריות הנשלחות בסמוך למשחקים. לא סתם דומינו'ס היא אחת השותפות למשחק הזה - חלק מהשחקניות שתוארו פועלות בשיתופי פעולה מסחריים וחסויות, כשהם עובדים עם מפרסמים בהסכמים שנתיים וחברות גדולות במשק, וכך נחשפים למאות אלפי משתמשים שמשחקים עם חבריהם.