1 הדיגיטל שולט

בין המותגים המובילים במדד בולטות פלטפורמות דיגיטליות - גוגל, וויז, וואטסאפ, גוגל מפס וביט. אלו כלים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהשגרה היומיומית: ניווט, תקשורת, תשלום. אך הממצא המעניין אינו רק שהם בראש הטבלה - אלא מדוע.

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מותגים דיגיטליים רבים אחרים במדד, כמו אינסטגרם, פייסבוק וטיקטוק, ממוקמים נמוך בהרבה. ההבדל הוא שהמובילים אינם פלטפורמות שמבקשות תשומת לב - הם כלים שפותרים בעיה מיידית, בלי חיכוך, כל יום. המשתמש לא חושב על גוגל, הוא פשוט משתמש בו. האמון נבנה לא רק דרך מיתוג, אלא דרך שימוש חוזר יומיומי שהפך להרגל עמוק.

2 מהפכת ה־AI מוכרת, אך לא אהובה

ChatGPT הוא המותג הבכיר ביותר מתחום הבינה המלאכותית במדד, אך הוא ממוקם רחוק מהעשירייה הפותחת. ממנו ומטה, התמונה מדאיגה יותר: ג'מיני, קופיילוט, קלוד, גרוק ופרפלקסיטי נמצאים כולם בתחתית הדירוג הכללי - חלקם במקומות האחרונים ממש.

הפער בין מידת החדירה של כלי הבינה המלאכותית לשיח הציבורי לבין הדירוגים הנמוכים שהם מקבלים מצביע על תופעה מעניינת: ציבור שמכיר את הכלים - ואף משתמש בהם ביום יום - אך עדיין לא מפתח אמון או זיקה רגשית כלפיהם. ייתכן שמדובר בשלב מוקדם של עקומת אימוץ, כפי שקרה בעבר עם מנועי חיפוש ורשתות חברתיות, שגם הם זכו בתחילתם לחשדנות ציבורית.

3 קטגוריות שלמות סובלים מפגיעה מערכתית

שלוש קטגוריות בולטות בדירוגיהן הנמוכים באופן עקבי: הבנקים, חברות הביטוח והפנסיה וספקי התקשורת. הבנק הגדולים, כמו גם היותר קטנים, מדורגים מתחת למקום ה־170 - נמוך בהרבה מציפייה סבירה ממותגים בעלי נוכחות כה דומיננטית בחיי הישראלי. דפוס דומה חוזר בקרב חברות הביטוח ובקרב ספקיות התקשורת - סלקום, פרטנר, פלאפון והוט כולן נמצאות במחצית התחתונה של המדד.

המשותף לשלושת המגזרים הללו הוא שמדובר בשירותים שהצרכן לא תמיד בוחר מרצון חופשי, אלא לעיתים קרובות נכנע לכוח שוק, לחוסר ברירה או לתהליכי החלפה מסורבלים. בהיעדר תחרות אמיתית ובהיעדר חוויית לקוח מספקת בחלק מהמקרים, האמון נשחק - והמדד, כך נראה, מתעד זאת בבירור.

4 המותגים הישראליים: אמון שנבנה על זיכרון

במבה מדורגת שנייה במדד הכולל. לצדה, סנו מדורגת שביעית, יטבתה תשיעית ותנובה עשירית. שוקולד פרה, ויסוצקי, פריגת וביסלי - כולם נמצאים בחצי העליון של הטבלה. המכנה המשותף הוא שמדובר במותגים שהישראלי גדל עליהם. האמון שהצרכן מעניק להם אינו בהכרח נובע מקמפיין פרסומי או מחדשנות, אלא ייתכן שמזיכרון ילדות, מהרגל משפחתי, מתחושה שהמותג הזה שייך לו. זוהי צורת הנאמנות העמוקה ביותר שמותג יכול לזכות בה, וקשה עד בלתי אפשרי לשכפל אותה.

במבה, מותג שהישראלי גדלו עליו.

5 מותגי אופנה גלובליים: נוכחות גדולה, אמון קטן

נייקי, אדידס, H&M וזארה נמצאים בכל קניון בישראל, מציפים את הרחוב ומשקיעים תקציבי שיווק עצומים, אך במדד הם ממוקמים במחצית התחתונה של הטבלה הכללית. לעומתם, קסטרו וגולף, שני מותגי אופנה ישראליים, מחזיקים בדירוגים גבוהים יותר מרוב המתחרים הגלובליים שלהם.

הדפוס הזה עקבי ומשמעותי: הצרכן הישראלי צורך את המותגים הגלובליים, אך לא בהכרח מאמין בהם. הנוכחות הפיזית אינה מתורגמת לזיקה רגשית. ייתכן שחלק מהסיבה נעוצה בתפיסת האותנטיות - מותג שנמכר באותה צורה בתל אביב, פריז וטוקיו מתקשה לייצר תחושת שייכות מקומית. קסטרו וגולף, לעומת זאת, גדלו עם הצרכן הישראלי, הגיבו לטעמו ולאורח חייו, ומרגישים כחלק מהזהות המקומית.

עבור מותגי האופנה הגלובליים, הנתון הזה מציב שאלה אסטרטגית: כמה מקומיות אפשר לייצר, וכמה היא אמינה כשהיא מגיעה ממטה בשטוקהולם או באמסטרדם.

6 מותגים חדשים בשוק: האתגר של בניית אמון מאפס

מאתגר לבנות אמון בציבור, במיוחד כשאתה מותג חדש. הקטגוריה שבה הדפוס הזה בולט ביותר היא הרכב. טויוטה ומרצדס מובילות את הקטגוריה - שניהם מותגים עם עשורים של נוכחות בשוק הישראלי ומוניטין בנוי לאורך דורות. בתחתית הקטגוריה נמצאים BYD, צ'רי, ג'קו וג'ילי - כולם מותגים סיניים שנכנסו לשוק הישראלי רק בשנים האחרונות. קל להסביר את הפער הזה בתור דחייה של "מוצר סיני", אבל זו כנראה קריאה שגויה של הנתונים.

המותגים הסיניים סובלים קודם כל ממה שכל מותג חדש סובל ממנו: היעדר מוכרות, היעדר ניסיון צרכני מצטבר, והיעדר הזיקה הרגשית שנבנית רק עם הזמן. שיאומי, שנכנסה לשוק מוקדם יותר ויש לה נוכחות רחבה יותר, מדורגת גבוה משמעותית - מה שמחזק את הטענה שהמשתנה המכריע הוא ותק בשוק, לא מוצא גיאוגרפי. עבור יצרני הרכב הסיניים, המדד שולח מסר ברור: הכניסה לשוק היא רק ההתחלה, ובניית האמון היא מרתון - לא ספרינט.