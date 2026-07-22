טידס תנהל את הפרסום בטלוויזיות החכמות של הייסנס וטושיבה

תחום הפרסום על גבי טלוויזיות חכמות (CTV) צובר תאוצה בשנים האחרונות, ומי שממצבת את עצמה כשחקנית מובילה בתחום היא Teads (לשעבר אאוטבריין) הישראלית. אחרי שחתמה על שיתופי פעולה גלובליים עם גוגל, סמסונג ו-LG, כעת מכריזה החברה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם הייסנס וטושיבה בישראל - באמצעות חברת V (Vidaa).

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כחלק מהמהלך ייעשה שימוש בפלטפורמת ניהול הפרסום החדשה של טידס, Teads Ad Manager, המאפשרת לסנכרן בין טלוויזיות חכמות, סמארטפונים ומחשבים - ולהמשיך את הפרסום המטורגט בכל הפלטפורמות בבית בו-זמנית.

פרסום בטלוויזיות חכמות מאפשר למעשה למותגים לפגוש את הצרכנים מהרגע שבו הם מפעילים את הטלוויזיה, ולבצע פרסום ממוקד המבוסס על העדפות הצפייה, מיקום ועוד. במסגרת המהלך הנוכחי, Teads תנהל את מלאי הפרסום במסכי הבית של הייסנס וטושיבה - שמספרם בישראל נאמד בכ-350 אלף. נכון להיום, החברה אחראית לפרסום ביותר מחצי מיליארד מסכי טלוויזיה בעולם.

התרומה של המונדיאל

לפי נתוני חברת המחקר אומדיה, היקף ההכנסות מפרסום בטלוויזיות חכמות עמד ב-2025 על 44 מיליארד דולר, ובסיום 2026 צפוי להגיע ל-52 מיליארד דולר. בטידס מסבירים כי המונדיאל שהסתיים השבוע השפיע משמעותית על התחום. "ההשפעה בלטה במיוחד במסכים הביתיים, אך הורגשה גם בפרסום InStream (מודעת וידאו בתוך תוכן וידאו אחר)", אומר לירון אברהם, מנהל פעילות Teads במזה"ת, מזרח אירופה ואפריקה.

"במדינות רבות, נותני החסות של הנבחרות הלאומיות רכשו את כל מלאי הפרסום בימי המשחקים, כך שלא נותרה זמינות למפרסמים אחרים. בישראל ראינו עלייה ברורה במספר ה-Ad Calls, כלומר בצריכת התוכן בטלוויזיות החכמות, מה שמעיד על גידול בהיקף הצפייה. עם תחילת שלב חצי הגמר, הצריכה ירדה מעט וחזרה לרמות הרגילות".

טידס נכנסה לתחום הפרסום בטלוויזיות החכמות ב-2022, ובישראל עשתה זאת כעבור שלוש שנים, בהמשך למיזוג עם אאוטבריין. בדוחות לרבעון הראשון של 2026 דיווחה החברה על צמיחה של יותר מ-50% בהכנסות מפרסום בטלוויזיות חכמות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ב-2025 היא חצתה לראשונה את רף ה-100 מיליון דולר בהכנסות השנתיות מהתחום.

השותפות עם V מתקיימת במספר מדינות כבר יותר משלוש שנים, וכעת היא מורחבת כאמור גם לישראל. "השותפות בארץ מתבססת על ההצלחה שהשגנו עם Teads בשווקים אחרים ברחבי העולם", מסביר ירון טיאנו מ-V. "כך אנחנו מאפשרים למותגים להתחבר לקהלים דרך אחד ממיקומי הפרסום הבולטים והמעורבים ביותר בחוויית הטלוויזיה."

לדברי אברהם, "הרחבת השותפות שלנו עם V בשוק הישראלי היא חלק משיתוף פעולה גלובלי שמאפשר לנו להציע למותגים פתרונות פרסום דיגיטלי על גבי כל מסך. זוהי סנונית ראשונה מבין שורת שותפויות בלעדיות בישראל שנשלב בקרוב".