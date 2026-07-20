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גלובלי ושוקי עולם מיזוג הענק בין פרמאונט וורנר ברוס: הוצא צו מניעה זמני לעסקה
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מדיה

מכשול משפטי לעסקת המדיה הענקית: צו מניעה זמני להקפאת מיזוג פרמאונט וורנר ברוס

הצו מעכב את המיזוג ב־14 ימים • התביעה: המיזוג יפגע בתחרות, יעלה מחירים, ויפחית את איכות וכמות התכנים • העסקה, המוערכת בכ־110 מיליארד דולר, כבר אושרה בארה"ב אך עדיין נבחנת באירופה ובבריטניה

נבו טרבלסי 21:03
יו''ר ומנכ''ל פרמאונט דיוויד אליסון / צילום: ap, Evan Agostini
יו''ר ומנכ''ל פרמאונט דיוויד אליסון / צילום: ap, Evan Agostini

שופטת המחוז האמריקאית ארסלי מרטינס-אולגין מהמחוז הצפוני של קליפורניה הוציאה צו מניעה זמני נגד עסקת המיזוג בין פרמאונט לוורנר ברוס דיסקברי. על פי הדיווחים בתקשורת הבינלאומית, הצו הזה מעכב ב-14 ימים את התקדמות העסקה שמוביל דיוויד אליסון, בנו של איל הטכנולוגיה המיליארדר לארי אליסון.
בית המשפט קבע דיון ב-3 באוגוסט בבקשת המדינות לצו מניעה זמני, שיקפיא את העסקה עד להתנהלות ההליך המשפטי.

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העיכוב מגיע בעקבות תביעה שהגישה קבוצת של 12 תובעים כלליים של מספר מדינות בארה"ב, בהובלת התובע הכללי של קליפורניה, רוב בונטה, מתוך חשש לפגיעה בהגבלים עסקיים. יש להזכיר כי הנשיא דונלד טראמפ תמך בעסקה הזו על פני העסקה המקבילה של נטפליקס.
בנוסף, העסקה כבר קיבלה אישור ממשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) ומגופים רגולטוריים נוספים בעולם, ונמצאת בבחינה באיחוד האירופי ובבריטניה. זרוע ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי אף היא בוחנת את העסקה, ובאיחוד אמרו כי הם מוכנים "להתערב" בעסקה, תוך הבעת חשש בנוגע לבעלות מרוכזת על מפעלי מדיה.

העסקה "תכבה את התחרות בהוליווד"?

העסקה, שמוערכת בכ-110 מיליארד דולר, כוללת איחוד של אולפני קולנוע ענקיים כמו CBS, CNN, MTV ועוד, לצד פלטפורמות הסטרימינג Paramount+ ו-HBO Max. לטענת התובעים, החברה הממוזגת תשלוט בפועל בכשליש מתעשיית הסרטים ובכשליש מתכני הכבלים, מה שיוביל לפי טענתם לעליית מחירים, ירידה באיכות ובכמות התכנים ופגיעה בצרכנים ובבתי הקולנוע. התובעים טוענים כי העסקה "תכבה את התחרות בהוליווד". דווח בתקשורת הבינלאומית כי בונטה אמר :"המיזוג הבלתי חוקי של שתי ענקיות הבידור הללו יוביל למחירים גבוהים יותר, איכות נמוכה יותר ופחות תוכן לקולנוע ולטלוויזיה, ויפגע בבתי הקולנוע, במפיצי כבלים בסיסיים, ובסופו של דבר, בקהל בכל ספה ובכל מושב באולם קולנוע בארה"ב".
לצד זאת, גילדת הסופרים של אמריקה הגישה תביעה הגבלים עסקיים משלה, בטענה שהעסקה תדכא את שכרם של החברים ותצמצם את מספר המשרות הפנויות.

לעומת זאת, פרמאונט טוענת כי היא מעודדת תחרות, ולטענת החברה אף מדובר ב"אחד מתביעות המיזוג החלשות ביותר בהיסטוריה המודרנית של הגבלים עסקיים". לדבריהם, המיזוג יגדיל את ההשקעות בתכנים וייצב את התחום הטלוויזיה בכבלים. "נגן בתוקף על העסקה ונדגים כי התביעה אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות תחרות תקינה והמציאות התחרותית של שוק המדיה", מסרה פרמאונט בהצהרה.

פרמאונט תכננה לסגור את העסקה עד סוף ספטמבר, והעיכוב הזה יכול להוביל לקנס של כ-650 מיליון דולר במזומן לכל רבעון של דחייה. בנוסף, קיימת הסכמה על דמי ביטול עסקה בגובה של 7 מיליארד דולר אם העסקה תבוטל בשל בעיות רגולטוריות.