בוול סטריט מכנים אותה "המתנקשת". עכשיו יש לה יעד חדש

לפהמי קאדיר הייתה קריירה שכל מוכר שורט היה מקנא בה: רקורד של הפלת חברות כמו ענקית הפינטק ויירקארד, כינוי מעורר ייראה "המתנקשת" ושני סרטי דוקו של נטפליקס שעסקו בעבודתה בחשיפת מעשי מרמה תאגידיים.

כעת היא משאירה את כל זה מאחוריה. אחרי עשור שבו פעלה כדי להוריד את מחירי המניות, קאדיר החליטה שהיא רוצה לעשות את ההפך: לעזור לדחוף אותן כלפי מעלה. במערכה הבאה של הקריירה שלה, קאדיר מכוונת לדרום קוריאה, בחיפוש אחר פנינים נסתרות בשוק המניות הלוהט בעולם. מבסיסה בלונדון היא מתעוררת ברוב הימים כבר ב־2 לפנות בוקר, משוחחת עם מקומיים וסורקת נתונים כדי לאתר חברות שמוכנות לטלטלה. הקיץ היא תערוך את הופעת הבכורה שלה כמשקיעה אקטיביסטית במדינה.

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זהו שינוי חד עבור האמריקאית בת ה־35, שבמשך שנים איישה עמדה ייחודית בוול סטריט: מנהלת קרן גידור שהימרה אך ורק נגד מניות. לקרן שלה סאפקט קפיטל (Safkhet) לא היו עסקאות גידור או פוזיציות לונג, אלא רק קומץ הימורים נגד חברות שלדעתה היו עסקים טורפניים או הונאות.

זו הייתה אסטרטגיה עתירת סיכון, שתחילה השתלמה כאשר קאדיר הנחיתה מהלומות על מטרותיה. אך בסופו של דבר שוק השוורים הכה בחזרה בעוצמה רבה יותר. מאז שהקימה קאדיר את סאפקט בשנת 2018, מדד S&P 500 כמעט שילש את ערכו, ובשנים האחרונות היא ניסתה לצמצם את הפסדיה בעקבות הימורים שלא התפתחו כפי שקיוותה.

"הרגשתי קצת כמו אוגר שרץ על גלגל", סיפרה קאדיר. "לא משנה מה עשיתי, או כמה הרעיונות היו טובים, היה פשוט קשה מדי לצאת מהבור".

קאדיר, שהתקשתה לסטות מהמטרה המקורית שהציבה לעצמה, החליטה לסגור את הקרן בשנה שעברה. בכך הצטרפה למוכרי שורט ידועים נוספים, ובהם ג'ים צ'יינוס ונייט אנדרסון מחברת הינדנבורג ריסרץ', שנסוגו גם הם מהתחום.

עם זאת, היא נותרה להוטה לרתום את הכישורים שצברה, אחרי שבמשך שנים סימנה את קוריאה כשוק שכדאי לבחון. למרות העליות האדירות במניות השבבים במדינה, יותר משני שלישים מהמניות הכלולות במדד קוספי (Kospi) עדיין נסחרות מתחת לערכן בספרים.

היא הבינה שהיא יכולה להפוך את התמונה: את אותם כישורי ניתוח פורנזי ששימשו אותה בעבר כמוכרת שורט אפשר לנצל כדי לדחוף מניות כלפי מעלה, באמצעות מאבק לשינויים מבפנים.

זה לא יהיה קל. חברות ממעטות לקבל בברכה משקיעים אקטיביסטים, ולאורך השנים קוריאה נחשבה לסביבה עוינת במיוחד עבורם, בין היתר בשל התאגידים המשפחתיים העצומים, המכונים צ'בולים (chaebols) שעדיין שולטים בשוק. אפילו אליוט אינווסטמנט מנג'מנט, מהשמות הבולטים בתחום ההשקעות האקטיביסטיות, ספגה שם מכה בשנת 2015, לאחר שלא הצליחה לבלום מיזוג בתוך קבוצת סמסונג (המאבק המשפטי שנולד בעקבותיו עדיין מתנהל).

גם קאדיר אינה זרה למאבקים קשים. ההימור המוצלח שלה נגד וייליאנט פרמסוטיקלס, שהייתה לסמל של ההעלאה המופרזת של מחירי התרופות במהלך מערכת הבחירות בארה"ב בשנת 2016, הקנה לה תפקיד מרכזי בסדרת התעודה של נטפליקס Dirty Money. הזכייה הגדולה הבאה שלה כמוכרת שורט, בהימור נגד ויירקארד, חברת עיבוד התשלומים הגרמנית שקרסה בעקבות טענות להונאה, הניבה לקרן שלה עשרות מיליוני דולרים. רבים סבורים כי דמותה של מוכרת שורט בסדרה "Industry" של HBO מבוססת עליה באופן חלקי.

קאדיר מתארת את התקופה הנוכחית כ"עידן הנוכלות". אבל היא גם מבינה שאם המחירים אינם נעים בכיוון שהיא רוצה, "אז אני צריכה למצוא משהו אחר לעשות".

"כל הקריירה שלי התמקדה באיתור חברות שנכשלות בגלל ממשל תאגידי לקוי", אמרה. "אבל מה אם יש חברות שסובלות מבעיות בממשל התאגידי שאפשר לתקן?".

ניצחונות גדולים, אתגרים מצטברים

קאדיר מעולם לא ציפתה לנהל קרן גידור. היא בת למהגרים מבנגלדש, גדלה בלונג איילנד עם אהבה למתמטיקה, ותמיד ציפתה לקריירה באקדמיה או כמדענית.

אך שנת הפסקה בין לימודיה במכללת הארווי מאד לבין התוכניות ללימודי דוקטורט הובילה אותה למסלול אחר, לעולם הייעוץ, שם התבקשה לבנות עבור חברת תרופות מודל חיזוי למחסור בתרופות. לדבריה, החברה השתמשה במודל דווקא כדי להעלות מחירים.

"תמיד הייתי צינית כלפי תאגידים", אמרה. "אבל כאן זה פשוט הוטח לי בפרצוף".

החוויה הזאת הניעה את קאדיר לשנות את מסלול הקריירה שלה, וזמן קצר לאחר מכן היא התקבלה לעבודה כאנליסטית בקרן גידור מניו יורק שהתמקדה בתחום הבריאות. בשנת 2015 היא הציעה לפתוח פוזיציית שורט נגד וייליאנט, חברת תרופות שנחשבה אז לכוכבת עולה. קאדיר סברה כי המודל העסקי של וייליאנט, שהתבסס על גיוס חוב כדי לרכוש חברות תרופות אחרות ולאחר מכן להעלות את מחירי התרופות שלהן, אינו בר־קיימא.

הרעיון התברר כהצלחה: מניית וייליאנט החלה לצלול מאוחר יותר באותה שנה, לאחר שהמועמדת לנשיאות הילרי קלינטון הפנתה את תשומת־הלב למחירי התרופות המופקעים. כשהשורטיסט אנדרו לפט האשים את וייליאנט ביצירת חשבוניות פיקטיביות, המניה צנחה עוד יותר. קאדיר יצאה כשידה על העליונה.

בשנת 2017 היא החלה לגייס כספים עבור סאפקט. זו הייתה משימה מפרכת. קרנות שמבצעות רק שורט, כמו שלה, יצאו מהאופנה בקרב המשקיעים, שהעדיפו קרנות לונג שורט או מנהלי השקעות מסוג מולטי מנג'ר, שניהלו תיקי השקעות רחבי־היקף והקפידו על ניהול סיכונים הדוק.

קאדיר הצליחה לגרד 6 מיליון דולר והשקיעה חלק ניכר מהסכום בהימור נגד ויירקארד. היא איתרה חושפי שחיתויות וחקרה את המטה האמריקאי של חברת הפינטק. החברה קרסה קצת יותר משנתיים לאחר מכן. בשיאה, סאפקט ניהלה נכסים בהיקף של 85 מיליון דולר, וכרבע מהם היו בפוזיציית שורט נגד החברה.

ההימור הזה, ואחרים כמוהו, סיפקו לקאדיר רגעים מתגמלים, כששמעה מאנשים שנפגעו מהחברות שעליהן הימרה בשורט: מטופלים שלא יכלו להרשות לעצמם לרכוש תרופות, או סטודנטים שלמדו במוסד חינוך פרטי למטרות רווח, שלטענתה בזבז כספי משלמי המסים על תוכניות לימוד כושלות.

אבל הם גם גבו ממנה מחיר. בתחילת שנת 2020, שבוע בלבד לאחר שנפגשה עם ה־FBI כדי למסור ראיות נגד ויירקארד, תקף אותה אדם רעול־פנים באמצעות אגרופן, והלם בראשה בזמן שטיילה עם כלב הפודל שלה במנהטן. לדבריה, התוקף לא גנב דבר.

"היא חטפה מכות רצח, באופן אישי ומקצועי, והיא עדיין כאן", אמר מארק קוהודס, שורטיסט ששימש לה מנטור והעניק לה את הכינוי "המתנקשת". "היא פשוט ממשיכה לחזור לעוד".

מאז, האתגרים העומדים בפני שורטיסטים רק הלכו והצטברו. טירוף גיימסטופ הציב את קרנות הגידור על הכוונת של המשקיעים הקמעונאיים. במקביל, הרגולטורים בארה"ב החלו לחקור את שיטות המסחר של מוכרי שורט, תהליך שהגיע לשיאו בחודש שעבר עם הרשעתו של לפט בעבירות הונאה בניירות ערך. המשקיעים כבר לא היו להוטים להזרים כסף לקרנות שהתבססו על פוזיציות שורט מרוכזות, שעלולות היו לקרוס או למשוך תשומת לב רגולטורית.

ובמשך כל אותו הזמן המניות המשיכו לטפס, גם אלה שקאדיר הייתה משוכנעת שהן הימורי שורט בטוחים.

ככל שחלף הזמן, היא התקשתה יותר ויותר לחלץ את עצמה מהבור.

"אני לא רוצה שיכניסו אותי למשבצת"

קאדיר מתכננת לגדר את המיזם החדש שלה, סאפקט סנטינל (Safkhet Sentinel), באמצעות סל רחב של פוזיציות, בניסיון להימנע מלחזור על טעויות העבר.

בחודשים הקרובים היא צפויה לבנות החזקות במספר חברות דרום־קוריאניות. היא מגייסת צוות מקומי, מתכננת להקים משרד בסיאול ולהמשיך לבקר במדינה לעתים קרובות. לונדון הייתה בסיס הפעילות שלה מאז שנת 2023, אז חצתה את האוקיינוס האטלנטי כדי לעבוד מהצד כיועצת בתחום מכירות השורט עבור משקיע העוגן של הקרן החדשה שלה. מאז היא גם הכירה כאן את בן זוגה.

מבחינת קאדיר, לא יכול להיות עיתוי טוב יותר למיזם החדש שלה. הממשלה השיקה את תוכנית העלאת ערך החברות שנועדה להתמודד עם מה שמכונה "הדיסקאונט הקוריאני", באמצעות צעדים כמו הטבות מס ומדד מניות שנועד לכוון השקעות לעבר חברות המתגמלות את בעלי המניות באמצעות דיבידנדים ואמצעים נוספים.

היעדים הראשונים שלה הם חברות קטנות ובינוניות שלדעתה יכולות להפיק תועלת מהמומחיות שלה. היא מתכוונת לקדם שינויים כמו הבטחת עצמאותם של חברי הדירקטוריון ורואי החשבון, או לעודד חברות לבצע רכישה חוזרת של מניות ולבטל אותן.

"אני לא מגיעה עם תפריט קבוע", אמרה קאדיר. מעל הכול, היא רוצה להימנע מלהיתפס כגורם עוין.

"אני לא רוצה שיכירו אותי רק בתור הבחורה שהפילה את וייליאנט או את ויירקארד", אמרה. "אני לא רוצה שיכניסו אותי למשבצת של 'המתנקשת'".

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.