אחרי שלושה ניצחונות – המודל שפספס את המנצחת של המונדיאל

כשלושה חודשים לפני פתיחת טורניר מונדיאל, פרסם הכלכלן ואסטרטג ההשקעות הגרמני יואכים קלמנט את התחזית שלו. לפי המודל שפיתח, הולנד הייתה אמורה לזכות בגביע העולם לאחר ניצחון על פורטוגל בגמר.

בפועל, ההולנדים הודחו כבר בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד למרוקו בדו קרב פנדלים, וגם פורטוגל לא הגיעה למסלול שאותו חזה המודל. במקום זאת, ספרד ואלופת העולם המכהנת, ארגנטינה, הן אלו שיתמודדו היום (א') על התואר.

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כישלון המודל של לקמנט מביא לסיומו את אחד מרצפי התחזיות המפתיעים בעולם הספורט. המודל של קלמנט הצליח לחזות את שלוש אלופות העולם הקודמות: גרמניה ב2014, צרפת ב2018 וארגנטינה ב2022. ההצלחה החריגה הזו הפכה את התחזיות שלו, שהחלו כמעין ניסוי אינטלקטואלי, לאחת המסורות המסקרנות של כל מונדיאל.

קלמנט אינו פרשן כדורגל. הוא כלכלן ואסטרטג השקעות, בעל רקע במתמטיקה ובפיזיקה, שכיהן לאורך השנים בתפקידים בכירים בענף ההשקעות, בין היתר ב UBS ובחברת Wellershoff & Partners. הוא בעל תואר שני במתמטיקה, לאחר שלמד במכון הטכנולוגי הפדרלי של ציריך ובאוניברסיטה במדריד.

דווקא הרקע הזה הוא שהוביל אותו לבנות את מודל המונדיאל הראשון שלו. לדבריו, כפי שפורסמו בתקשורת העולמית, בשנת 2014 הוא ביקש להמחיש עד כמה כלכלנים ואנליסטים נוטים לעיתים להעניק אמון מופרז במודלים מתמטיים. בעיניו, ניסיון לחזות את הזוכה במונדיאל, טורניר שמוכרע לא פעם על ידי פציעות, טעויות שיפוט, פנדלים או רגעי מזל, היה הדרך הטובה ביותר להמחיש את מגבלותיהם של מודלים כלכליים .

אלא שאז גרמניה זכתה בגביע.

ארבע שנים לאחר מכן חזה המודל את זכייתה של צרפת. ב2022 הוא סימן את ארגנטינה. אחרי שלוש פגיעות רצופות, כתב קלמנט, אנשים החלו לפנות אליו בבקשה שיחזה גם את תוצאות אליפות אירופה, המשחקים האולימפיים ואפילו גביע העולם ברוגבי.

מבחינתו, זו הייתה המחשה כמעט מושלמת לאופן שבו אנשים מתייחסים גם לעולם ההשקעות. מנהל השקעות שמכה את השוק במשך כמה שנים נתפס במהירות כגאון פיננסי, אף שלעיתים גם למזל יש חלק משמעותי בהצלחתו. כך, לדבריו, קרה גם למודל המונדיאל שלו, מה שהחל כניסוי משעשע הפך, בעיני רבים, לכלי חיזוי כמעט סמכותי .

גם תחזית 2026, כך הדגיש, פורסמה "בחצי קריצה". למרות זאת, המודל סיפק תחזית מפורטת לכל שלבי הטורניר, ובסיומה קבע כי הולנד תניף את הגביע ופורטוגל תסתפק במקום השני.

לא הסתמך רק על נתונים

ייחודו של המודל היה בכך שלא הסתמך רק על נתוני כדורגל. לפי הפרסומים, הוא שילב בין משתנים כלכליים, דמוגרפיים וספורטיביים, בהם רמת ההכנסה של המדינה, גודל האוכלוסייה, דירוג פיפ"א ומאפיינים נוספים שנמצאו לאורך השנים כקשורים להצלחת נבחרות במונדיאל.

אלא שכבר במהלך שלב הבתים התברר שהתחזית מתחילה להתפורר. תוצאות המשחקים הציבו את הולנד ופורטוגל באותו צד של ההגרלה, כך שהן כלל לא יכלו להיפגש בגמר. קלמנט עצמו הודה באותו שלב כי לכל היותר אחת מהן עוד יכולה להגיע למשחק האחרון של הטורניר .

המכה הסופית הגיעה בשלב 32 האחרונות. הולנד אמנם העפילה משלב הבתים, אך נעצרה מול מרוקו לאחר דו־קרב פנדלים. המודל, שהתבסס על נתונים כלכליים וספורטיביים רחבי היקף, הובס בסופו של דבר על ידי אחד המרכיבים הבלתי צפויים ביותר בכדורגל - דו־קרב מהנקודה הלבנה.

תגובתו של קלמנט הייתה אולי החלק המעניין ביותר בסיפור.

"אחרי 12 שנים ושלושה מונדיאלים שבהם פשוט היה לי מזל, נגמר לי המזל", כתב לאחר ההדחה. "מלכתחילה רציתי להוכיח שמודלים כלכליים אינם מדויקים כפי שאנשים נוטים לחשוב. בסופו של דבר, דווקא עכשיו הוכחתי את הטענה הזו".

גם תחזיות נוספות של המודל לא התממשו. בין היתר הוא העריך כי יפן תדיח את ברזיל כבר בשלב 32 האחרונות. בפועל, ברזיל ניצחה, וכוכב הנבחרת ניימאר אף התבדח על חשבונו של קלמנט והזמין אותו "לנסות שוב במונדיאל הבא".

הערב תוכתר אלופת עולם חדשה, ספרד או ארגנטינה. הנבחרות שקלמנט סימן כפיינליסטיות יצפו בגמר מהבית. אחרי 12 שנים ושלוש תחזיות שפגעו במדויק, רצף ההצלחות של הכלכלן הגיע לסיומו.