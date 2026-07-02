בטרפת הימורי המונדיאל יש לקח חשוב לכיס

תחבורה | קו הרכבת החדש חשוב לצמצום הפקקים, אבל מה עם התמונה הגדולה לאחר שני עשורים של תכנון, בתחילת השבוע נפתחה המסילה המזרחית של הרכבת, שמחברת בין חדרה ללוד. בשלב הראשוני נפתחו שלוש תחנות עד ראש העין, ובמהלך 2027 צפויות להסתיים עבודות החשמול וההנדסה, והקו יכלול גם את שוהם ואת לוד. אין ספק שמדובר בבשורה משמעותית. זהו קו הרכבת הראשון שנפתח מאז 2018, והוא צפוי ליצור ציר שאינו עובר בתל אביב, וגם להגדיל את שינוע המטענים ברכבת וכך לאפשר הורדה של משאיות מהכביש. אלא שכבר בנסיעתה הראשונה חזרו הבעיות הישנות וחלו עיכובים ושינויי רציפים שגרמו לתזוזת הנוסעים מרציף אחד לאחר. חבלי לידה הם הגיוניים, אבל זו רחוקה מלהיות הבעיה היחידה. תחנת חדרה מזרח למשל מלאה בכשלים תכנונים - החל מאולם נוסעים שמנותק מהרציפים, דרך החניון העצום שנבנה לצידו וצפוי להגדיל משמעותית את הפקקים באזור, ועד הגישה המוגבלת בתחבורה ציבורית. בעיית הקישוריות הזו מלווה תחנות נוספות של המסילה החדשה, ובכלל זוהי בעיה ארוכת שנים של רכבת ישראל - מיקום התחנות באופן עקבי מחוץ למרכזי הערים. ולמרות הכל, זו בשורה מבורכת. כל מסילה, כל קרון, כל רכבת קלה שנבנית כאן - היא עוד צעד חשוב בדרך להורדת נהגים מהכביש ולצמצום הפקקים האימתניים שיש פה. אבל בשביל שזה יקרה באמת, במסות משמעותיות, הגיע הזמן לחשוב על התמונה הגדולה - זו שלא רואה רק את המסילות, אלא גם את האזרחים - מהיציאה מהבית ועד הדרך חזרה. במקביל לאימוץ המסילה החדשה, צריך להיפטר מהבעיות הישנות. אלון פרל לאחר שני עשורים של תכנון, בתחילת השבוע נפתחה המסילה המזרחית של הרכבת, שמחברת בין חדרה ללוד. בשלב הראשוני נפתחו שלוש תחנות עד ראש העין, ובמהלך 2027 צפויות להסתיים עבודות החשמול וההנדסה, והקו יכלול גם את שוהם ואת לוד. קראו עוד

קמפיין | אג'נדה היא לא מילה גסה השבוע המשביר עוררה זעם כשהציגה באתר הרשת "קולקציית חיות מחמד" - כלבים גזעיים למכירה באלפי שקלים. לקוח שניסה לבצע רכישה בפועל גילה שמדובר בקמפיין של עמותת תנו לחיות לחיות: "לא, אנחנו לא באמת מוכרים כלבים. כלב הוא לא אקססורי. כלב לא קונים. כלב מאמצים". המסר הזה נשען על מציאות קשה של בעלי החיים בישראל. לפי הדוח האחרון שפרסמה העמותה, ב־2024 המיתו הרשויות למעלה מ־4,000 כלבים בריאים - עלייה של כ־35% לעומת השנה הקודמת - כי לא היה להם בית. הקמפיין ביקש להדגיש מסר פשוט: כל עוד יש ביקוש לכלבים "מעוצבים" לפי גזע, צבע וגודל - כאילו הם פריט אופנתי ולא יצור חי עם צרכים ורגשות - מפעלי ההרבעות ימשיכו להתקיים. שם, אלה מביאים לעולם גורים שגדלים בתנאים קשים, פעמים רבות ללא אור שמש או טיפול וטרינרי, והנקבות משמשות כמכונות המלטה רק כדי לספק את הביקוש לגזע הטרנדי של השעה. בזמן הזה מאות כלבים וחתולים ממתינים לאימוץ בכלביות ברחבי הארץ, לעתים שנים, ולא תמיד בתנאים אופטימליים. כולנו יודעים מה קורה לחלקם בסוף הדרך. בימים שבהם מושגים כמו ESG, קרי השקעות שמייחסות חשיבות לשיקול סביבתי, חברתי ושל ממשל תאגידי, מאבדות גובה, וסוכנויות הדירוג פחות מתייחסות לפרמטר הזה, המשביר עשו מהלך מרענן והכניסו אג'נדה שלא קשורה לליבת העשייה שלהם. הלוואי שזה יעזור הולכים על ארבע שהזמן שלהם אוזל. תומר שמאי השבוע המשביר עוררה זעם כשהציגה באתר הרשת "קולקציית חיות מחמד" - כלבים גזעיים למכירה באלפי שקלים. לקוח שניסה לבצע רכישה בפועל גילה שמדובר בקמפיין של עמותת תנו לחיות לחיות: "לא, אנחנו לא באמת מוכרים כלבים. כלב הוא לא אקססורי. כלב לא קונים. כלב מאמצים". קראו עוד

חיסכון | בטרפת הימורי המונדיאל יש לקח חשוב לכיס ההימורים האלה על המונדיאל הם חתיכת השקעה. אחת לארבע שנים אנשים מנסים לגרד ידע על מדינות שהם לא סגורים באיזה יבשת הן בכלל (היי קוראסאו), יושבים לקרוא סטטיסטיקות של בעיטות לשער ומה נהיה עם הפציעה של אמבפה. וזה כולה הימור באפליקציה, לרוב בגובה כמה מאות שקלים שלא ישנו את החיים (אבל כן יזכו בתהילת עולם. אני עדיין רוכבת על ההצלחה בהימורי מונדיאל 2022). קחו את כל האנשים האלה שהוכיחו יכולת לצבור ידע, לנתח, להעמיק - ותשאלו מה מצב הפנסיה שלהם. איפה היא מושקעת. כמה קצבה הם אמורים לקבל. כנראה שלא כולם ידעו לענות, ולא ידעו בהכרח לדבר על המסלולים ועל החלופות שימקסמו להם את הפרישה. חבל, כי אם לוקחים קרן פנסיה ממוצעת, שמגיעה למאות אלפי שקלים ויכולה לנסוק עד הרבה יותר מזה, תשואה שנתית נומינלית של 4% למשל ותשואה דו ספרתית מביאים את החוסך לקו הסיום בצורה שונה בתכלית. כמובן, כל אחד צריך לבדוק את העדפות ההשקעה שלו לפי רמות סיכון, גילו הנוכחי, חשיפה מנייתית וכן הלאה. אם אפילו חלק מהאנרגיה שמופנית למגרשים תופנה לחיסכון שהוא כנראה הכי חשוב בחיים שלנו, כחוסכים רק נרוויח מזה. וזה לא הימור בסימן שאלה, זה כבר באנקר. מיטל שטדלר ההימורים האלה על המונדיאל הם חתיכת השקעה. אחת לארבע שנים אנשים מנסים לגרד ידע על מדינות שהם לא סגורים באיזה יבשת הן בכלל (היי קוראסאו), יושבים לקרוא סטטיסטיקות של בעיטות לשער ומה נהיה עם הפציעה של אמבפה. קראו עוד