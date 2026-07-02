ענקית ההשקעות בלקרוק - מנהלת הנכסים הגדולה בעולם - מפרסמת את סקר התחזית שלה למחצית השנייה של השנה, ומציגה שלושה רעיונות מרכזיים: העדפה למניות אמריקאיות, במיוחד חברות שפועלות ב"צווארי הבקבוק" של שרשרת האספקה של ה־AI; העדפה לאג"ח קצרות ובינוניות, שנהנות מתשואות גבוהות יותר בסביבת ריבית שנותרת גבוהה; וגישה מתוחכמת יותר לפיזור השקעות, משום שהחשיפה ל־AI כבר מוטמעת במגוון רחב של נכסים.

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"המפתח לשנים הבאות יהיה השקעה אקטיבית, זיהוי מדויק של צווארי בקבוק פיזיים, ונכונות להתאים את התיק במהירות לתרחישים הקיצוניים שיוצר המאבק בין המחסור לשפע", כותבים בבלקרוק. במרכז התחזית עומדת השאלה האם מהפכת הבינה המלאכותית מסוגלת להזניק את הכלכלה העולמית, ובעיקר את זו של ארה"ב.

בעיות בדרך לגן עדן

בלקרוק מדגישה שהדרך אל ה"שפע" רצופה במחסור חריף. הזינוק האדיר בביקוש ל־AI מתנגש במגבלות היצע פיזיות קשיחות: מחסור בחשמל, רשתות הולכה, מרכזי נתונים, שבבים, זיכרונות, חומרי גלם קריטיים וכוח אדם מיומן. בנוסף, המעבר משרשראות אספקה של "בדיוק בזמן" (Just in time) למודל מבוצר של "ליתר ביטחון" (Just in case) מייקר את הייצור ומלבה את האינפלציה.

כלכלני מכון ההשקעות מזהים שש הכרעות מאקרו־כלכליות קריטיות המוטמעות כיום בתיקי ההשקעות, ובהן עלויות ה־AI, כיוון הריביות, קיימות החוב הממשלתי וצווארי בקבוק גיאופוליטיים (כגון חשש לחסימת הורמוז). למשל, בשאלת הריבית, תרחיש השפע מוביל להערכות לריבית של 3%, בעוד שתרחיש המחסור והתחרות על ההון עלולים להשאיר את התשואות ארוכות הטווח סביב 5% - פער דרמטי הדורש חשיבה מחדש על מבנה התיק.

הדוח מדגיש כי מגמת הריכוזיות בשוק האמריקאי הגיעה לשיא, כאשר נתח מגזר הטכנולוגיה במדדי המניות הכפיל את עצמו מאז השקת ChatGPT בסוף 2022. בשל כך, בלקרוק ממליצה על גישה סלקטיבית וממוקדת המניבה פוטנציאל רווח גבוה בהרבה מאשר הגדלת חשיפה רוחבית למניות.

אחת האזהרות של בלקרוק למשקיעים היא שפיזור תיקי השקעות הופך למורכב יותר. הסיבה היא שהחשיפה ל־AI כבר לא מוגבלת למניות טכנולוגיה בלבד, אלא מחלחלת למגוון רחב של אפיקי השקעה - ממניות תעשייה ועד תשתיות, אג"ח ואפילו השקעות פרטיות. בנוסף, חלק מהתחומים האטרקטיביים ביותר, כמו תשתיות, אינם משתייכים באופן מובהק לקטגוריית נכסים אחת, ולכן קשה יותר להשיג פיזור מסורתי.

ווי לי, אסטרטגית ההשקעות הראשית של מכון ההשקעות של בלקרוק, מודה שכיום קשה במיוחד לבנות תרחיש בסיס לשווקים, משום שנותרה שאלה פתוחה מרכזית: האם ה־AI תהיה כוח דפלציוני שיקטין עלויות, או דווקא אינפלציוני בגלל ההשקעות האדירות שהיא דורשת?

כך או כך, בלקרוק מתמקדת בהשקעה בחברות המספקות תשומות שנמצאות במחסור ושבלעדיהן אי אפשר להמשיך להרחיב את תשתיות ה־AI. לדברי לי, חברות לאורך שרשרת הערך הזו, מייצור חשמל, דרך מרכזי נתונים ועד חברות תוכנה וספקיות ענן, עדיין מייצרות תשואה חיובית על ההשקעות שלהן.

היתרון של ארה"ב

בבלקרוק ממשיכים להעדיף את השוק האמריקאי, בין היתר בזכות ההובלה בתחום השבבים, מודלי ה־AI המתקדמים, העצמאות האנרגטית ושוקי ההון העמוקים שמסוגלים לממן את השקעות העתק הנדרשות למהפכת ה־AI. לדבריה, סביר שרבות מהחברות שייהנו מהאימוץ הרחב של הטכנולוגיה יהיו אמריקאיות.

בבלקרוק מעריכים שהמחצית השנייה של השנה תהיה מאתגרת יותר לשוקי המניות והאג"ח, משום שלחצי האינפלציה בארה"ב, באירופה וביפן עלולים לגרום לבנקים המרכזיים לשמור על קו ניצי ואף להעלות את הריבית. עם זאת, לי אינה סבורה שסביבת הריבית הגבוהה תפגע בחברות שנהנות מההשקעות האדירות בתשתיות AI, במעבר לאנרגיה נקייה ובהתאמת שרשראות האספקה. לדבריה, כל עוד הצמיחה ברווחי החברות מהירה יותר מההשפעה השלילית של עליית הריבית, מניותיהן יכולות להמשיך להציג ביצועים טובים.

באשר לאג"ח, בלקרוק ממליצה על התבצרות בחלק הקצר והבינוני. בדוח מוסבר שהקורלציה ההיסטורית בין מניות לאג"ח השתבשה, ואג"ח ארוכות טווח לא מספקות עוד את כרית ההגנה המסורתית מפני נפילות בשווקים. בלקרוק מחזיקה בעמדת "תת־משקל" על אג"ח ארה"ב ארוכות טווח בשל היקפי הנפקת החוב העצומים והפרמיה שמשקיעים ידרשו כדי להחזיקן. במקום זאת, מועדף החלק הקצר והבינוני של העקום בארה"ב ובגוש האירו, המציע לדבריה תשואות אטרקטיביות ביותר ביחס לתנודתיות.

מסין ועד אירופה

באשר לסין, בבלקרוק מאמינים שהיא חזקה - אבל לא בכל מחיר. גם סין נהנית מיתרונות במוקדי המחסור של עולם ה־AI, ובהם ייצור סוללות, תעשייה מתקדמת, רובוטיקה ומתכות נדירות. עם זאת, בלקרוק לא ממליצה על חשיפת יתר רחבה לשוק הסיני. לדברי לי, התשואה על ההון של החברות הסיניות נמוכה יחסית והתחרות האגרסיבית במחירים גורמת לכך שגם כאשר חברות מצליחות להגדיל את נתח השוק שלהן, הדבר לא תמיד מתורגם לרווחיות גבוהה יותר.

למשקיעים שמחפשים הזדמנויות שאינן תלויות ישירות ב־AI, בלקרוק מצביעה על מניות הפיננסים באירופה (הנהנות ממרווחי ריבית בריאים ופעילות מיזוגים ורכישות מתגברת), שלדבריה נסחרות בתמחור אטרקטיבי. עם זאת, נכתב בדוח שאף שאירופה מנסה לבנות חוסן עצמאי בתחומי הגנה, אנרגיה וטכנולוגיה, הצמיחה הכלכלית שלה נותרת חלשה והתשואה על ההון מפגרת אחרי ארה"ב.