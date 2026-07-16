1 מיהם המנכ"לים שהצליחו להמר נכון במונדיאל?

רגע לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל בארה"ב, פנינו למנהלים הבכירים במשק כדי שיהמרו על הנבחרת הזוכה במונדיאל 2026. כעת, כאשר שני חצאי הגמר מאחורינו, וארגנטינה וספרד מתכוננות למפגש ביניהן שייערך באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, חזרנו לבדוק את איכות הניחושים.

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המהמרים על נבחרת ארגנטינה היו ירון צפדיה מנכ"ל ניופאן, מאור פרידמן מקרן F2, מאיר ברדוגו מנכ"ל הטוטו, רויטל בן נתן מנכ"לית חברת התיירות אופקים, ואלי מרזל מנכ"ל האקדמית תל אביב-יפו. תומר פפר מנכ"ל תן ביס הלך על הימור פתוח וזהיר יותר, שבו הזכיר גם את ארגנטינה.

על ספרד הימרו שלומי בכור מנכ"ל סודהסטרים, הראל גילאון מנכ"ל אופנהיימר ישראל, קווין צ'ו מנכ"ל LG ישראל, אורי בילט מנכ"ל לילית קוסמטיקה, ויורם אביגד מנכ"ל יקב רמת הגולן.

בין נימוקים כמו "לאמין יאמל הוא השחקן הטוב בעולם כיום" ל"פרק אחרון מושלם לסיפור של ליאו מסי", לא נותר אלא לחכות ליום ראשון ב-22:00 כדי לגלות מי תיקח את גביע העולם הפעם.

2 השחקנית הישראלית במונדיאל

המונדיאל הוא הזדמנות לתצוגת תכלית של כדורגל משובח, אבל גם של פיתוחים טכנולוגיים שיכולים לשפר את חיי הקהל. אחד מהם הוא הפיתוח של ג'וגאנו (Juganu) הישראלית, שבחודש האחרון רישתה את פילדלפיה ואטלנטה בכ-500 גופי תאורה חכמים, הכוללים מצלמות ויכולות ניתוח וידאו מבוסס AI - וגם אינטרנט חינם לצופים שהגיעו למשחקים.

כך, למשל, במשחק חצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה שהתקיים באטלנטה, התחברו ל-wifi בשטח הציבורי סמוך לאצטדיונים כ-26 אלף איש. לאורך המונדיאל, חלק מהמשתמשים התחברו ל-14 שעות רצופות, עם צריכת נתונים של 12GB (פי 15 מהממוצע בארה"ב).

צילום: JUGANU

לפי החברה, המהלך התאפשר לאחרי שגייסה בארה"ב בכיר לשעבר בשלטון המקומי, שהכיר את הטכנולוגיה כלקוח, ואחרי שזיהה את הפוטנציאל הצטרף אליה כדי לסייע בפתיחת דלתות מול ערים ושותפי תשתית. היתרון המהותי הוא פריסה מהירה יחסית, משום שהיכולות החכמות פועלות על גבי תשתית קיימת.

ג'וגאנו נוסדה בשנת 2011, ופועלת בישראל (ראש העין) ובארה"ב. המנכ"ל הוא אייל שירן, והיקף הגיוסים עומד על כ-100 מיליון דולר בהובלת קרן ויולה צמיחה. לדברי שירן, "ההטמעה במתחם Philadelphia Union צפויה לשמש מודל למתחמי ספורט נוספים בארה"ב שמעוניינים לשפר את חוויית האוהדים, ולהיערך לעידן הדיגיטלי של אירועי הספורט".

3 משקיעים בצפון

חברת מקורות חנכה את בריכת שלוחות החדשה ע"ש דוד לוי ז"ל, כחלק מפרויקט עמק המעיינות, שעלותו הכוללת נאמדת בכ-600 מיליון שקל. מדובר בתשתית מים באורך של כ-50 ק"מ, כולל חיבור בית שאן (עירו של לוי) לרשת המים הארצית, והגדלה משמעותית של הכמות למשקי בית ולחקלאות.

נדיר יזרעאל, איל וולדמן, שיר פפו, אסף גרניט ורקפת רוסק עמינח / צילום: אברהם זרן

4 מחברים עסקים לקהילה

פירמת עורכי הדין מיתר ערכה אירוע גאלה למען עמותת שלווה, בהובלת היזמת החברתית עו"ד שיר פפו. באירוע, שהתקיים במשרדי הפירמה ברמת גן, לקחו חלק כ-200 משתתפים מענפי ההייטק, העסקים והעשייה החברתית. במרכז האירוע התקיים פאנל בהשתתפות רקפת רוסק-עמינח, איל וולדמן, נדיר יזרעאל ואסף גרניט, שעסק בקשר שבין הצלחה מקצועית, מנהיגות ואחריות חברתית.

לדברי פפו, הרעיון לערב, שהתקיים תחת הכותרת "מהצלחה להשפעה", נולד בתקופה הארוכה שבה שירתה במילואים. "אחרי מאות ימי מילואים הרגשתי שאני רוצה לייצר גם 'צו 8 אזרחי', שמגייס אנשים לא למלחמה, אלא לעשייה חברתית".

חנוכת בריכת שלוחות החדשה ע''ש דוד לוי ז''ל / צילום: טופליין

עוד היא מספרת כי "הערב התחיל הרבה לפני שעלינו לבמה. הוא התחיל בשיחת קפה עם חברי אדם טיר, שייסד את Run For Startups - קהילה שמחברת בין ספורט, יזמות ואימפקט חברתי.

"בשיחת קפה אדם סיפר לי על יוסי חמני ובתו חיה. יוסי הבטיח לבתו המתמודדת עם מחלה גנטית נדירה שהוא יהיה הרגליים שלה, ומאז הם הפכו לצמד ריצה בלתי נפרד והשתתפו ב-25 מירוצים בישראל. לאחר מכן הקמנו את Team Hamani, קבוצה של 15 רצים סביב מטרה משותפת: לרוץ יחד עם יוסי וחיה, לגייס תרומות לעמותה ולהעלות מודעות - ויחד נייצג את עמותת שלווה במרתון ניו יורק 2026".