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כנס MAD 2026

שומרים על המורשת: התמונות והמפגשים של כנס MAD

בכירי תעשיית השיווק, הדיגיטל והפרסום בישראל נפגשו בכנס MAD השנתי של גלובס כדי לדון בסוד ההצלחה של מותגי Legacy ובשאלה איך שומרים על רלוונטיות לאורך זמן • כך זה נראה בתמונות

שירות גלובס 18:16
באי הכנס / צילום: ענבל מרמרי
באי הכנס / צילום: ענבל מרמרי

בכירי ענף השיווק, הפרסום והדיגיטל הגיעו לכנס MAD בסטוקו בתל אביב, שעמד השנה בסימן Legacy in Motion. באירוע שמעו הנוכחים מפי המו"ל אלונה בר און כי האמון במותגים נמצא בעלייה בשנה החולפת (בניגוד לאמון בהרבה סקטורים אחרים), ונחשפו לנתונים שונים ממדד המותגים של גלובס לשנת 2026.

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בתום הרצאה קצרה של ראש פעילות וולט בנפיטס הופתעו הנוכחים לקבל לטלפון האישי שלהם שובר של 150 שקל להזמנות (לטובת העובדים שנשארו במשרד). בנוסף חולק יין מיקב פלדשטיין, יקב בוטיק ישראלי מהגליל העליון, וכן שוקולד המיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שנרצח במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר בביתו שבקיבוץ רעים.

ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו בחווה החקלאית סוקה, המתמחה בגידול סוקולנטים ופועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה; גרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל; ופוסטרים איקוניים של מפעל הפיס - שאף הציב במקום "לוח מודעות" עם פרסומים מ-75 שנות קיומו.

עברי לידר / צילום: ענבל מרמרי
 עברי לידר / צילום: ענבל מרמרי
צור גולן ואלונה בר און, מו''ל גלובס / צילום: ענבל מרמרי
 צור גולן ואלונה בר און, מו''ל גלובס / צילום: ענבל מרמרי
צביה אורנשטיין קסן וגיל סמסונוב / צילום: ענבל מרמרי
 צביה אורנשטיין קסן וגיל סמסונוב / צילום: ענבל מרמרי
גארי סרוויס ולירן ליברמן מיומנז / צילום: ענבל מרמרי
 גארי סרוויס ולירן ליברמן מיומנז / צילום: ענבל מרמרי
סופי מלניק-אמיתי ומיכל מררי / צילום: ענבל מרמרי
 סופי מלניק-אמיתי ומיכל מררי / צילום: ענבל מרמרי
ד''ר לירוי שופן ושרון טל ממשכית / צילום: כדיה לוי
 ד''ר לירוי שופן ושרון טל ממשכית / צילום: כדיה לוי
אסף אביב, יגאל ברקת ודרור בהט / צילום: ענבל מרמרי
 אסף אביב, יגאל ברקת ודרור בהט / צילום: ענבל מרמרי
רועי חננאל, פרסום אברהם / צילום: ענבל מרמרי
 רועי חננאל, פרסום אברהם / צילום: ענבל מרמרי
מיכל תמרי, תנובה / צילום: ענבל מרמרי
 מיכל תמרי, תנובה / צילום: ענבל מרמרי
דנה בריל ואמיר וגנר / צילום: ענבל מרמרי
 דנה בריל ואמיר וגנר / צילום: ענבל מרמרי
נדב חנין, אל על / צילום: כדיה לוי
 נדב חנין, אל על / צילום: כדיה לוי
מתי יהב, פייבר / צילום: ענבל מרמרי
 מתי יהב, פייבר / צילום: ענבל מרמרי
יניב פרטוש, שירי הייסר ואסף גריס מראובני פרידן / צילום: ענבל מרמרי
 יניב פרטוש, שירי הייסר ואסף גריס מראובני פרידן / צילום: ענבל מרמרי
טלי פולג מבזק וטלי אליצור מנספרסו / צילום: ענבל מרמרי
 טלי פולג מבזק וטלי אליצור מנספרסו / צילום: ענבל מרמרי

ניר פרח / צילום: ענבל מרמרי
 ניר פרח / צילום: ענבל מרמרי
אלונה אריאלי להב, אביב מליסרון / צילום: ענבל מרמרי
 אלונה אריאלי להב, אביב מליסרון / צילום: ענבל מרמרי
הגרביים והסוקולנטים שחולקו בכנס / צילום: ענבל מרמרי
 הגרביים והסוקולנטים שחולקו בכנס / צילום: ענבל מרמרי
עמדת הוויסקי של מקלאן / צילום: ענבל מרמרי
 עמדת הוויסקי של מקלאן / צילום: ענבל מרמרי
לוח המודעות של מפעל הפיס / צילום: ענבל מרמרי
 לוח המודעות של מפעל הפיס / צילום: ענבל מרמרי
הטבת וולט בנפיטס לבאי הכנס / צילום: ענבל מרמרי
 הטבת וולט בנפיטס לבאי הכנס / צילום: ענבל מרמרי
יין מיקב פלדשטיין / צילום: ענבל מרמרי
 יין מיקב פלדשטיין / צילום: ענבל מרמרי
שולחן הקינוחים / צילום: ענבל מרמרי
 שולחן הקינוחים / צילום: ענבל מרמרי

***גילוי מלא: הכנס בחסות בנק הפועלים, אל על, נספרסו, בזק, תנובה, מפעל הפיס, וולט, מקאלן ונור