עם עלייתו לבמה של דור גביזון, Head of Wolt Benefits, בכנס MAD של גלובס, זכה הקהל לבשורה טובה: כל אחד מהנוכחים בקהל קיבל 150 שקל במתנה בוולט, כדי שיוכלו לפרגן לצוותים ולעובדים שנשארו במשרד.

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למעשה, המתנה הזו חיברה את המשתתפים ל-Wolt Benefits - שירות המאפשר למעסיקים להקצות תקציב ארוחות חודשי או יומי ישירות באפליקציית וולט. בשנתיים האחרונות, גביזון מוביל את השירות, שכולל שירות לקוחות עסקי וייעודי, הצעות ערך אטרקטיביות ויעילות בכל השלבים.

ההטבה שקיבלו משתתפי כנס MAD מוולט / צילום: כדיה לוי

מלבד המתנה המפנקת, גביזון אף הציג נתונים על הרגלי הצריכה שלנו, כעובדים. "ראשית, ככל שהחבר'ה חוזרים לעבוד במשרד - יש יותר צורך לאכול ביחד. 30% מההזמנות שלנו משותפות". ויש גם יום ספציפי בו רואים את הביקושים ביתר שאת - "ביום רביעי אנחנו רואים את תמהיל ההזמנות המשותפות הגבוה ביותר".

מלבד זאת, בוולט שמו לב שכ-40% מההזמנות חוזרות על עצמן באותם שלושה או ארבעה בתי עסק. זאת אומרת, עובדים ומעסיקים פחות משקיעים את זמנם במה לאכול, ונשארים נאמנים לבחירות העבר. ואיזה בחירות הן המבוקשות ביותר? "כשניגשתי לנתונים הייתי בטוח שזה סלט, טופו ופוקי", אומר גביזון. בפועל, התמונה הייתה שונה. במקום הראשון - שווארמה. במקום השני - המבורגר. במקום השלישי - ישראלי. "ניכר שעובדים בצהריים רוצים רגעי אושר, ולא לאכול משהו מעולמות הדיאטה".

בנוסף, בוולט שמו לב לעוד שתי תופעות. האחת - פעם בשבוע שכירים מדלגים על ארוחות צוהריים. השנייה, קורלציה מלאה בין התקדמות השבוע לקצב ההזמנות. גביזון קורא לזה "מדד הקופסאות". "אנשים שמבשלים או לוקחים קופסאות מההורים - זה מחזיק לימים הראשונים, אבל אחרי זה הם חוזרים אלינו".

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