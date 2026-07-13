תמורת כ־60 מיליון שקל: פיצה הר סיני במגעים למכירת מחצית מהרשת

המסעדן דוד טור, בעלי רשת "פיצה הר סיני", מנהל מגעים למכירת מחצית ממנה תמורת כ-60 מיליון שקל לאיש עסקים שזהותו לא נחשפה. כיום כוללת הרשת שלושה סניפים - הראשון נפתח לפני חמש שנים ברחוב נחלת בנימין בתל אביב, ושניים נוספים בשרונה מרקט וביג פאשן גלילות, מיקומים השייכים לקבוצת ביג.

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"המהלך מעיד שהמותג כנראה עניין מישהו, שהדוחות הכספיים מראים משהו חיובי ויציב, ושיש אופק תכנון קדימה שעשיתי", אומר טור בשיחה עם גלובס. "לזה נוסף פיתוח של פיצה הר סיני - שיטת שיווק שאמורה להחליף את וולט שגוזרים ממך 28%. אני נמצא בהליך פיתוח פלטפורמה של משלוחים אישיים, כמו שהיה פעם - ועכשיו בא מישהו מאמין בזה, ומשלם על זה.

"בעזרת טכנולוגיה, הרבה תעוזה וניסיון לחדש בתחום, ובמטרה להשתחרר מהכבלים של וולט, אני רוצה להחזיר את המשלוחים השכונתיים אבל בעזרת טכנולוגיה - ובלי שיהיה צורך במישהו שיענה לטלפון".

לדברי טור, הרעיון הוא להרחיב את הרשת לסניפים שכונתיים. "זה יצמצם את תחומי המשלוח לקילומטר או שניים", הוא מסביר. "המהלך הזה ישים רק לעסקים של פיצה והמבורגר, שבהם מספר המוצרים שאתה מוכר הוא קטן, ולא צריך להרחיב את התפריט יותר מדי".

באשר למיקומי הסניפים אומר טור כי לא מדובר רק במקומות שכונתיים בתל אביב, העיר שבה הוא פועל כיום, אלא "בכל מקום שיש כמות מספיקה של אנשים פר קילומטר מרובע שמצדיקה את זה". על התחרות בתחום הוא אומר כי "ישראל זה שוק מצומצם, כל אחד שמוכר פיצה הוא המתחרה שלך. אבל אני לא מסתכל על אחרים בתור מתחרים".

שטף עסקאות בענף

בשנה החולפת נעשו מספר עסקאות גדולות בתחום המסעדות בישראל. כך, למשל, לאומי פרטנרס השקיעה 130 מיליון שקל בקבוצת מימי נונו (יחד עם מור גמל ופנסיה) וכן 200 מיליון שקל תמורת 20% מלאנדורה של ברק אברמוב - אותה לאנדורה שכמה שנים קודם לכן רכשה מידי טור את רשת ההמבורגרים "סוסו אנד סאנס" שהקים יחד עם השף עומר מילר.

בפברואר פורסם כי גרין לנטרן רוכשת מחצית מרשת בתי הקפה גן סיפור לפי שווי של כ-150 מיליון שקל. בחודש מאי דובר על קיסו, רשת המסעדות הראשונה שתגיע להנפקה בבורסה לפי שווי של מאות מיליוני שקלים, במה שישמש מקרה מבחן לענף.

מה הוביל לשטף העסקאות הללו? על כך אומר טור כי "הדבר היחיד שהשתנה הוא שפעם חשבו שעסקי מסעדות לא מרוויחים כסף, וגופים כמו בנקים חשבו שזה תחום עיסוק שלא מעניין. אבל מאז כמה גופים גדולים כן הבינו שזה כן מעניין עסקית.

"זה גם חלק מהסתכלות כללית על העולם - הכול זז להרבה AI ויש תחומי עיסוק שעוד לא מעט לא יצטרכו אותם וייעלמו, אבל AI לא מחליף את הצורך לאכול, לצאת החוצה ולראות עוד אנשים. טכנולוגיה לא מכינה אוכל, ואנשים תמיד ייצאו החוצה בתור צורך קיומי אנושי.

"על זה בנוי כל תחום ההוספיטליטי: אנשים לא יוצאים למסעדה בשביל לאכול, אלא לראות ולהיות עם עוד אנשים. כמו שהם לא יוצאים למועדון כדי לשמוע שירים, אלא כדי להיות עם עוד אנשים".