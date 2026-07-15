המצור הימי התחדש; טיל מתפזר איראני תועד בשמי בחרין

עדכונים שוטפים

05:45 - באיראן הודיעו הלילה שתקפו בירדן, כווית ובחרין

05:30 - צבא ארה"ב מודיע: השלמנו את סבב התקיפות נגד איראן

סנטקום: מטוסי קרב אמריקאיים, כטב"מים וכלי שיט של הצי האמריקאי שיגרו חימושים מדויקים לעבר אתרי טילים וכטב"מים איראניים, יכולות ימיות ומערכות הגנה חופיות, במהלך גל תקיפות שנמשך שבע שעות. מטרת התקיפות הייתה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחר ועל צוותים אזרחיים.

05:04 - משמרות המהפכה: "מצר הורמוז יישאר סגור עד שהמעשים הרשעים של ארה"ב יפסיקו

03:35 - צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה פועלות נגד כטב"מים איראנים

02:21 - מפקד סנטקום: איראן תקפה 7 ספינות מסחריות בשבוע האחרון

האדמירל בראד קופר, מפקד סנטקום, אמר כי איראן תקפה במכוון שבע ספינות מסחר במהלך השבוע, תקיפות שהובילו לכך שכעשרה אנשי צוות אזרחיים נהרגו, נפצעו או הוגדרו נעדרים. "כוחות איראניים שיגרו גם עשרות טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ השכנות", אמר קופר

01:51 - בכווית דיווחו: שרפה פרצה בעקבות ירי מאיראן

בכווית דיווחו כי השרפה, שנגרמה בעקבות ירי מאיראן, תחת שליטה. לא היו נפגעים.

01:14 - הנשיא טראמפ מאיים: נתקוף את תחנות הכוח והגשרים של איראן

טראמפ לפוקס ניוז: בשבוע הבא נתקוף את תחנות הכוח והגשרים אם האיראנים לא יבואו לשולחן וינהלו מו״מ ברצינות. טראמפ טען בריאיון שנציגיו קיימו מגעים עם האיראנים מוקדם יותר היום והעבירו להם מסר לפיו אם לא יגיעו לעסקה "לא יישאר לכם כלום" באיראן

00:38 - צבא ארצות הברית בהודעה רשמית: תוקפים באיראן

כחצי שעה לפני חידוש המצור הימי: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי פתח בגל תקיפות באיראן. סגן שר החוץ האיראני הודיע: אם ארה"ב חושבת שהתקיפות והמצור ייאלצו אותנו לבקש משא ומתן - הם טועים.

00:18 - דיווח על פיצוצים בעיר הנמל צ'בהאר באיראן

עוד דווח באיראן על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באזור תחנת הכוח הגרעינית בבושהר

23:06 - המצור הימי על איראן נכנס לתוקף

בשעה זו: מחודש המצור הימי של ארצות הברית על איראן. צבא ארצות הברית הודיע כי יותר מ-20 ספינות מלחמה של חיל הים האמריקאי ומאות מטוסים צבאיים פועלים ברחבי המזרח התיכון. במקביל, באיראן מדווחים על פיצוצים באהוואז ובאי קשם.

22:24 - צבא כווית: יורטו טילים ששוגרו למדינה, ארבעה נפצעו

צבא כווית הודיע כי יורטו טיל בליסטי אחד, חמישה טילי שיוט ו-33 רחפנים ששוגרו לעבר המדינה. כמו כן, ספינת חיל הים הכוויתי הותקפה וארבעה מאנשי הכוחות נפצעו. לדבריהם, "התוקפנות האיראנית" כוונה למספר מתקנים חיוניים

22:16 - לאחר ההודעה על התקיפות האמריקאיות: פיצוצים במערב איראן

דיווחים על פיצוצים בעיר אהוואז במערב איראן, לאחר שבכירים אמריקאים אישרו שצבא ארה"ב תוקף במדינה.

21:52 - גורם אמריקאי: התקיפות האחרונות - כדי לסכל איומים

גורם אמריקאי לרויטרס: התקיפות האחרונות באיראן בוצעו על מנת לסכל איומים. במקביל, משמרות המהפכה אמרו כי כל עוד "פעולות הרשע" יימשכו - "אף טיפה אחת של נפט וגז" לא תיוצא מהאזור. לדבריהם, התוקפנות האמריקאית לא תביא לשום תוצאה מלבד עיכוב הפתיחה מחדש של מצר הורמוז

פורסם לראשונה ב-N12