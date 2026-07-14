טיסה חינם? האותיות הקטנות בהצעות של חברות כרטיסי האשראי

1 האותיות הקטנות בהצעות של חברות כרטיסי האשראי לטיסות חינם

המאבק בין חברות כרטיסי האשראי על החופשות של הישראלים מתחמם, שוב. בעוד מועדון הנוסע המתמיד של אל על מציע למצטרפים החדשים לפליי קארד כרטיס חינם הלוך-חזור ליעדים פופולריים כמו אתונה, ברצלונה וברלין, פלייאול של כאל ואיסתא מציע כרטיס טיסה הלוך-חזור ב-999 דולר ליעדים בנגקוק, טוקיו, פוקט, האנוי וניו יורק, כאשר בחלק מהמקרים מדובר בהנחה של מאות דולרים - ובנוסף, הטבות ביעד עצמו.

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המתחרה השלישי, SkyMAX מבית מקס, מציע מאז תחילת החודש כרטיס טיסה הלוך-חזור למצטרפים חדשים אך למספר יעדים מצומצם יותר מפליי קארד. בין היתר, מדובר בנאפולי, בודפשט ולרנקה.

שחר חסון ולוסי איוב בקמפיין סקיי מקס / צילום: צילום מסך

אלא שמאחורי שטף החינם ובזול, יש גם שורות קטנות. בפלייקארד, המבצע תקף למצטרפים חדשים בלבד (בין 5 ביולי ל-5 באוגוסט), והכרטיסים יוענקו רק לאחר ביצוע עסקאות בהיקף של 10,000 שקל עד לסוף נובמבר. מדובר במלאי של 50 אלף כרטיסים, שאינם כוללים מסים, היטלים ותוספות נוספות. הטיסה עצמה היא בחודשי החורף - מנובמבר עד סוף מרץ.

בפלייאול אין תלות בהיקף הפעילות בכרטיס (מספיק להוציא שקל בחודש), וההטבה תקפה גם היא מסוף אוקטובר עד סוף מרץ, עם חברת ארקיע (המחיר כולל מסים, היטלים, מזוודה וטרולי). בחלק מיעדי ההטבה, עונת השיא היא דווקא בחורף. אמנם את הכרטיס ניתן להזמין עד 22 באוגוסט, אך גמר המלאי עשוי להיות קריטי - המלאי המינימלי עומד על 1,000 כרטיסים בלבד.

ניב סולטן בקמפיין פליי קארד / צילום: צילום מסך

באשר ל-SKYMAX, כרטיס החינם הוא למצטרפים חדשים עד 15 ביולי בלבד. כמו באל על, ההטבה מותנית בביצוע עסקאות בכרטיס, אך בסכום נמוך יותר: 2,000 שקל בכל אחד מהחודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר. מועד הטיסה הוא בין נובמבר לפברואר, ומלאי ההטבה המקסימלי עומד על 1,000 כרטיסים בלבד.

בשורה התחתונה, האותיות הקטנות אמנם דורשות לעתים הוצאה של אלפי שקלים או מציבות מגבלות - אך התחרות היא לטובת הצרכנים.

2 איקומרס

שלוש שנים אחרי שקבוצת האחזקות TLC (טלכלל לשעבר), הבעלים של BUYME, רכשה את אתר הטיפוח והאיפור המצליח Guilty - הוא שוב מחליף ידיים. הפעם, הבעלים החדשים הם קבוצת "גדעון קוסמטיקס" (בתמונה: המנכ"ל עופר מור), שמגיעה מהתחום עצמו ותנסה להשביח את האתר.

עופר מור, מנכ''ל קבוצת ''גדעון קוסמטיקס'' / צילום: טל שירי

סכום העסקה לא פורסם, אולם ב-2023 עמד מחזור המכירות השנתי של האתר על 12 מיליון שקל. באותה שנה רכשה TLC 80% מידי המייסדת מיכל גייטו אלבז, וכעת רוכשת גדעון קוסמטיקס את האתר במלואו.

לדברי מור, "הרכישה נועדה להרחיב את פעילות האתר, לשדרג את מערך הלוגיסטיקה ושירות הלקוחות, ולשלב בו מותגי על בינלאומיים נוספים שלנו. החיבור בין הניסיון והגב הכלכלי של הקבוצה לבין הפלטפורמה הדיגיטלית של GUILTY, צפוי לחזק את מעמדו של האתר כשחקן החזק ביותר בשוק הביוטי אונליין בישראל".

3 דואגים לחברה

לרגל חשיפת דירוג מעלה לשנת 2026, הבוחן את ההשפעה החברתית-סביבתית של החברות המובילות במשק, התייצבו מנכ"לים רבים לפתיחת יום המסחר בבורסה - לצד יו"ר מעלה תמר יסעור והמנכ"ל מומו מהדב. בין הנתונים שנחשפו: המגזר העסקי תרם השנה כ־750 מיליון שקל, פחות מהשנה שעברה (960 מיליון שקל) אך יותר מהיקף התרומות טרום המלחמה. בנוסף, נרשמה עלייה קלה בשיעור הנשים בדירקטוריונים, שעומד כעת על 36%.

חשיפת דירוג מעלה / צילום: גיא יחיאלי

4 ראיית חשבון

פירמת ראיית החשבון השישית בגודלה בישראל, פאהן קנה, מקימה חברת AI ארגוני, שתיקרא "GT טכנולוגיות בינה מלאכותית". בראש החברה יעמוד רן רייכברג, לשעבר מנהל הטכנולוגיות הראשי של ONE Technologies, והיא תתמקד בהקמת תשתיות AI פנים ארגוניות, וליווי הנהלות בבניית אסטרטגיית הבינה המלאכותית שלהן. פאהן קנה מעסיקה מאות עובדים, ומחזיקה שמונה סניפים ברחבי הארץ.

רן רייכברג / צילום: שיווק פאהן קנה

5 משקיעים בצפון

חברת אלו את ניצן, המתמחה בתכנון ובניית מתקני משחק וכושר, הקימה במעלות תרשיחא את "מותק של פארק" בהשקעה של כ-5 מיליון שקל. מדובר בפארק המשלב בין מרחב ציבורי פתוח לבין קונספט חגיגות יום הולדת לילדים - הראשון מסוגו בעיר הצפונית, שספגה מטחי טילים כבדים במהלך המלחמה.

''מותק של פארק'' / צילום: דוברות מעלות תרשיחא