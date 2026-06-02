אנדרו לפט בנה לעצמו שם והון כשורטיסט - לאחר שחקר חברות, האשים אותן בהונאה והימר על ירידת מחירי המניות שלהן.

ביום שני השבוע, חבר מושבעים פדרלי בלוס אנג'לס הרשיע אותו בהונאת ניירות ערך, לאחר שקיבל את טענת התביעה כי לפט ניצל את מיומנותו התקשורתית ואת המוניטין שצבר כמומחה למניות כדי להשפיע על מחירי מניות באופן שהיטיב עם עסקאותיו.

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גזר הדין והעונש ינתנו ללפט בן ה־55 ב־31 באוגוסט. על האישום המרכזי בהונאה בניירות ערך שבו הורשע ניתן לגזור עד 25 שנות מאסר. לדבריו, בכוונתו לערער על פסק הדין.

רווח מהיר

במהלך המשפט, שנמשך שלושה שבועות בלוס אנג'לס, שטענו התובעים מצד משרד המשפטים האמריקאי כי לפט פרסם תחזיות נחרצות ופומביות בנוגע למניות, לעיתים קרובות ברשתות החברתיות, ולאחר מכן סגר את הפוזיציות שלו בהן בתוך דקות או שעות.

מה צריך לדעת על התביעה נגד אנדרו לפט הרשעה

ב־13 מתוך 17 הסעיפים

גזר הדין

יינתן ב־31 באוגוסט, לפט עומד בפני מאסר של עד 25 שנים

הסעיפים העיקריים

הונאת משקיעים וניסיון למניפולציה במניות

הרווח

מעל 20 מיליון דולר בין 2018־2023, לטענת התביעה

השיטה

לפט רכש מניות ב"קול" ופרסם אותן ברשתות החברתיות. כמעט מיד לאחר מכן הוא היה מוציא את הכספים מהפוזיציה

בעוד שלפט טען לאורך הדרך כי הוא מאמין בניתוחים שלו, התביעה טענה כי מטרתו הייתה לעורר תנודות קטנות במחירי המניות שיניבו לו רווח מהיר.

פסק הדין מהווה ניצחון משמעותי עבור התובעים, שבמשך שנים חקרו האם שורטיסטים כמו לפט מעוותים את פעילות השוק באמצעות קמפיינים קולניים ומטעים נגד מניות. רבות מהמטרות של שורטיסטים הן חברות קטנות, בניגוד לחברות הגדולות יותר שלפט תקף בתחילת הקריירה שלו. שורטיסטים לווים מניות ממשקיע אחר ומוכרים אותן, בתקווה לרכוש אותן מחדש במחיר נמוך יותר ולהפיק רווח.

"חבר המושבעים טעה"

בשבוע שעבר לפט נקט צעד חריג כשעלה לדוכן העדים והעיד להגנתו. הוא טען כי הצהרותיו בעבר בנוגע למניות היו אותנטיות, והכחיש שניסה להטעות משקיעים. לדבריו, התנהלותו נבעה מכך שהוא סוחר פעיל בשוק.

"חבר המושבעים טעה", אמר לפט לאחר פרסום פסק הדין. "זה לא סוף הדרך עבורנו."

לדבריו, פסק הדין ירתיע סוחרים פרטיים המביעים "דעות כנות" ובמקביל גם מבצעים עסקאות בשוק.

לפט, מייסד חברת סיטרון ריסרץ', זכה להערכה רבה בוול סטריט לאחר שהצביע על בעיות בחברת הנדל"ן הסינית אוורגרנד ב־2012 ובחברת התרופות וליאנט ב־2015. אוורגרנד נקלעה בהמשך לחדלות פירעון והתמוטטה לפני שנתיים.

לאחר שלפט טען כי וליאנט מכרה תרופות בדואר בצורה לא גלויה, כדי להגדיל את מכירותיה, החברה שילמה קנס של 45 מיליון דולר, מבלי להודות או להכחיש את הטענות נגדה.

לפט תקף את ההליך הפלילי נגדו וטען כי מדובר בניסיון לשלוט בפעילותם של "משפיענים פיננסיים". במהלך המשפט הוא גם חיפש דרכים לזכות באהדת ממשל טראמפ. עם זאת, הוא נמנע מלשכור לוביסט שינסה להביא לביטול האישומים, ואמר כי ברצונו להיות מזוכה בידי חבר מושבעים.

בכתב האישום לא נטען במפורש כי לפט מסר הצהרות כוזבות כלשהן. תחת זאת, התביעה טענה כי דפוס הציוצים והמסחר שלו מעיד על כוונה לבצע מניפולציה בשוק.

17 אישומים

ביום שני חבר המושבעים הרשיע את לפט ברוב 17 האישומים שיוחסו לו, אך זיכה אותו מהאישומים הנוגעים למסחר שביצע במניות של נאמסטה טכנולוג'יס, ביונד מיט, ג'נרל אלקטריק ולאקין קופי. מנגד, הוא הורשע בהונאת משקיעים בעקבות ציוצים ועסקאות שביצע במניות ובהן: קרונוס גרופ , אנבידיה , טסלה ואמריקן איירליינס .

התביעה טענה גם כי לפט ניסה לבצע מניפולציה במניות גדולות יותר, ובהן אנבידיה, טסלה ומטא . לטענת התובעים, לפט עודד משקיעים אחרים לרכוש את המניות הללו, אך לא החזיק בהן זמן רב לאחר שקנה אותן וצייץ כי הן מתומחרות בחסר. לפט טען כי מדובר בטענה מופרכת, משום שסוחר פרטי אינו יכול להשפיע על מניות בסדר גודל כזה. הוא הוסיף כי צדק כשעודד אחרים לרכוש את המניות הללו, שכן הן הניבו ביצועים טובים בשנים שלאחר מכן.

"על זה הורשעתי: שאמרתי שהעתיד של אנבידיה הוא בינה מלאכותית ומרכזי נתונים", אמר לאחר המשפט.

לפט היה הסוחר היחיד שהועמד לדין במסגרת החקירה שנפתחה ב־2018. בתחילת 2021 ערכו סוכני ה־FBI חיפוש בביתו שבבוורלי הילס, זמן קצר לאחר שהפסיד 20 מיליון דולר בהימור נגד מניית המם גיימסטופ.

התביעה טענה כי לפט הרוויח סכום דומה, כ־20 מיליון דולר, מהעסקאות שעמדו במוקד משפטו. בין היתר נכללו בהן הימורים נגד מניותיהן של אמריקן איירליינס, פלנטיר ורוקו, שעליהן צייץ דרך חשבון סיטרון ברשת X כי הן "בלתי ראויות להשקעה".

לטענת התובעים, לפט סגר את הפוזיציה שלו נגד רוקו ברווח של 700 אלף דולר שעות ספורות לאחר שפרסם את הציוץ. לאחר מכן מחק את הפרסום המקורי וכתב כי הוא "צופה ברוקו מהצד".

"לדבריו יש משקל מיוחד"

עד מומחה שהעיד במשפט אמר כי לדבריו של לפט היה משקל מיוחד, משום שסוחרים האמינו כי יש לו אינטרס אישי על הכף כאשר צייץ על מניה כיקרה מדי או ככזו שמתומחרת בחסר.

לטענת התביעה, לאחר שלפט כבר מימש את מרבית הפוזיציה שלו, היה עליו לעדכן את הציבור בכך.

לפט טען כי לא הייתה עליו חובה לחשוף את פעילות המסחר שלו. כמה מהמניות שנכללו בכתב האישום נגדו אכן התגלו בהמשך כבעלות בעיות מהותיות, מה שלטענתו מחזק את הטענה כי צדק כשהזהיר משקיעים מפניהן.

אחת מחברות הקנאביס שלפט תקף ב־2018 פיטרה בהמשך את המנכ"ל שלה, לאחר שקבעה כי אחת מטענותיו של לפט התבררה כנכונה. מדובר בטענה לניגוד עניינים שלא נחשף במסגרת מכירת נכס של החברה. חברת קנאביס אחרת, שלפט תיאר כ"לא יותר מרעש וצלצולים עם חשד להונאת ניירות ערך", הגיעה בהמשך להסדר עם רשות ניירות הערך האמריקאית בתביעה אזרחית בגין הונאה.

לפט פתח פוזיציית שורט על ביונד מיט ב־2019, כאשר המניה נסחרה במחיר של 86 דולר. כיום היא נסחרת בפחות מדולר אחד.

שורטיסטים רבים סוגרים או מצמצמים את הפוזיציות שלהם לאחר שהם יוצאים למתקפה נגד חברה, בטענה שיש להגביל את הסיכון הפיננסי שהם נוטלים על עצמם. מנגד, יש חברות ציבוריות הטוענות כי הדבר מוכיח שמטרתם היא לגרוף רווח מהיר באמצעות פרסום טענות שליליות נגד מניה פגיעה.

בין עדי התביעה היו משקיעים פרטיים שהעידו כי הסתמכו על עמדותיו של לפט בנוגע לחברות ובהן נאמסטה טכנולוג'יס, חברת הקנאביס שעליה פתח פוזיציית שורט ב־2018. אחד מהם, כבאי בגמלאות, סיפר לחבר המושבעים כי מכר את מניות נאמסטה בהפסד לאחר שלפט כינה את החברה "בדיחה מוחלטת" ואמר בריאיון טלוויזיוני כי ימשיך למכור את מנייתה בחסר "עד שתגיע לאפס".

לטענת התביעה, זמן קצר לאחר מכן החל לפט לצמצם את הפוזיציה שלו. עם זאת, חבר המושבעים לא השתכנע בטענה זו וזיכה אותו מהאישום הנוגע אליה.