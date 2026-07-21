סמסונג או אייפון? איזה מותג הישראלים מעדיפים יותר

השנה החולפת עמדה בסימן רדיפתן של חברות הטכנולוגיה אחר צמד המילים "בינה מלאכותית", בניסיון לבלוט בשוק תחרותי במיוחד. בעוד שהמסרים השיווקיים התמקדו בהבטחות לעתיד מהפכני, המציאות בשטח הובילה לעיתים לאכזבה, עם השקת מכשירים "חצי אפויים" והבטחות לפיצ'רים שטרם הגיעו. דוגמה בולטת לכך היא אפל, שהבטיחה מהפכת AI עם סירי משודרגת, אך היכולות טרם הגיעו למשתמשים.

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לעומתה, היו חברות שעמדו בהבטחותיהן. הענקית הקוריאנית סמסונג המשיכה להפתיע עם כל השקה חדשה. נראה כי החדשנות והובלתה בתחום הבינה המלאכותית הן שהבטיחו לה את המקום הראשון בקטגוריה גם השנה. הטמעת יכולות מודל ג'מיני של גוגל במכשירי החברה כבר בשנה שעברה, לצד פיצ'רים ייעודיים נוספים, ביצרה את מעמדה ושיפרה את המוניטין שלה.

מחשבים וסלולר 1

סמסונג

(6 בדירוג הכללי) 2

אפל

(18 בדירוג הכללי) 3

אנדרואיד

(24 בדירוג הכללי) 4

אייפון

(50 בדירוג הכללי) 5

סוני

(51 בדירוג הכללי) 6

לנובו

(65 בדירוג הכללי) 7

HP

(68 בדירוג הכללי) 8

שיאומי

(135 בדירוג הכללי) 9

דל

(145 בדירוג הכללי) 10

ASUS

(197 בדירוג הכללי)

שאלת השעה: אנדרואיד או iOS?

התחרות בין שני המחנות מחדדת את הפער המוכר: הפלטפורמה הפתוחה והגמישה של אנדרואיד אל מול "הגן הסגור" של אפל. בעוד המתחרות האיצו קדימה, אפל עיכבה את השקת רבות מיכולות ה־AI עליהן הצהירה. הפער נעוץ בהבדלי הגישות הצרכניות: בשעה שאפל מתבצרת בהצלחה בפלח הפרימיום הרווחי, אנדרואיד נהנית מהיצע דגמים נרחב במגוון רמות מחיר, המאפשר לה לפנות לקהלי יעד רחבים.

ומה קורה בישראל מבחינת נתחי השוק של כל אחת מהחברות בשוק הסלולר? לפי הערכות שהגיעו לידי גלובס, סמסונג עדיין דומיננטית יותר, אך בשנה האחרונה מעט נחלשה - עם כ-40% לעומת 33% של אפל. אחריהן נמצאת שיאומי הסינית עם כ־18%.

אחת הקטגוריות שיצרניות הסמארטפונים משקיעות בהן הרבה מחשבה זו קטגוריית הסמארטפונים המתקפלים. סמסונג, חלוצת הקטגוריה, ממשיכה להחזיק בעמדת הובלה עמוקה עם סדרות ה־Flip וה־Fold שלה, תוך שהיא משלבת בהן את יכולות בינה מלאכותית כדי להצדיק את תג המחיר הגבוה. מולה, יצרניות סיניות מציגות מכשירים מתקפלים דקים ומכשירי "ספר" המתקפלים לשלושה (Tri-fold).

מנגד, אפל שומרת כטיפוסה על שתיקה רועמת ומביטה מהצד. השמועות והדלפות השרשרת מתעשיית הרכיבים מסמנות כי החברה בוחנת באינטנסיביות אבות-טיפוס של מכשיר מתקפל, אך היא צפויה להיכנס למגרש רק כאשר הטכנולוגיה תבשיל לחלוטין.

השחקנית ששולטת ב־PC

גם שוק המחשבים האישיים חווה טלטלה ומציג פיתוחים הנדסיים: החל מסנוניות ראשונות של מסכים נגללים ומתרחבים, ועד לשילוב עמוק של יכולות AI. לפי נתוני חברת המחקר Gartner, ברבעון הראשון של 2026 נרשמה עלייה של 4% במשלוחי המחשבים בעולם. אחד מנועי הצמיחה לחברות אלו הזינוק בדרישה למחשבי AI PC - מכשירים המצוידים ברכיבי עיבוד ייעודיים המאפשרים הרצת מודלי בינה מלאכותית מקומית על המחשב.

בשוק הישראלי, הערכות מצביעות על תחרות קשה בצמרת בין לנובו ל־HP. בשנה החולפת נרשם מהפך קטן ביניהן, כשלנובו מציגה יתרון במשלוחי המחשבים ב־3 מתוך 4 רבעונים. נתח השוק המוערך שלה מתוך כלל משלוחי המחשבים החדשים נאמד בכ־35%. זאת, לעומת כ־27% של HP. במדד המותגים לעומת זאת התמונה הפוכה, ו־HP מקדימה את המתחרה הגדולה.

בתוך הזירה הזו, אפל היא השחקנית המרתקת ביותר למעקב. בשוק הסלולר הישראלי הנוכחות של האייפון חזקה, בעיקר בפלח הפרימיום. בשוק המחשוב המקומי התמונה מתהפכת - בעוד שבעולם המקבוקים שלה זוכים להצלחה, השוק הישראלי נותר שמרן ומעדיף לרוב את מותגי ה־PC המסורתיים. ייתכן כי אחת הסיבות היא המחיר הגבוה יחסית של מוצרי אפל גם בקטגוריה זו.