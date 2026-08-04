1 פרסום

הקרב הגדול בין מועדוני כרטיסי האשראי בתחום התעופה כיכב הקיץ גם בהפסקת הפרסומות, בהשתתפות שני שחקנים עיקריים: פליי קארד, השייך לנוסע המתמיד של אל על (עם ישראכרט), ופלייאול, הכרטיס החדש של כאל בשיתוף עם איסתא. במקביל בלט שחקן שלישי, סקיי מקס, של חברת MAX.

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בתחילה, כשהקמפיינים הראשונים עלו, החלוקה הייתה ברורה: בפרסומת של פליי קארד טיפל משרד הפרסום פיץ' מבית גיתם, בפרסומת של פליי אול טיפל משרד הפרסום מנצ', ובסקיי מקס (וגם מקס טרוול) - מקאן ת"א.

קמפיין פליי קארד / צילום: צילוo מסך מיוטיוב

אלא שלפני כמה שבועות עלתה פרסומת חדשה לפליי קארד, שאף משרד לא היה חתום עליה. מי שטיפל בה היה מקאן ת"א, משרד הפרסום של החברה-האם אל על. וכך יצא, שבמקאן טיפלו בשני מתחרים שבאותו זמן מתחרים בזה בזה ראש בראש בנושא ספציפי - גם אם לא מדובר בשני השחקנים הגדולים, אלא בשחקן מוביל ושחקן שלישי.

באל על אמרו על כך שבחברה עובדים עם כמה משרדים, ובוחנים אפשרות לאחד חלק מהפעילויות, אך בחרו שלא להגיב לעניין העובדה שמקאן עובד עם המתחרה. במקס בחרו שלא להגיב, וכך גם בפיץ'.

ממקאן ת"א נמסר בתגובה כי "מקאן מעניקה שירות למותגים רבים, בהתאם לנהלים מחמירים של הפרדה בין צוותים, מידע ותהליכי עבודה - כפי שמקובל בענף הפרסום. כל לקוח נהנה מצוות ייעודי ועצמאי, והתחרות בין המותגים, כפי שהיא באה לידי ביטוי גם על המסך, מעידה יותר מכל על המחויבות שלנו להצלחת כל אחד מהם".

3 תיירות

תשע שנים אחרי השיפוץ הקודם, מלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב משיק מחדש את חדרי ה־Premium Terrace שלו, אשר ממוקמים בקומות החמישית עד העשירית. מדובר ב-105 חדרים בגודל 28-30 מ"ר ועוד 12 מ"ר מרפסת עם נוף לים, והיקף ההשקעה נאמד ב-40 מיליון שקל. עיצוב החדרים שואב השראה מעקרונות ה־Hygge, תפיסת החיים הסקנדינבית המדגישה נינוחות, חמימות ואיזון.

חדרי ה־Premium Terrace / צילום: אורי אקרמן

3 תערוכה

השבוע נפתחת תערוכה חדשה של האמן הבינלאומי נומה בר במוזיאון תל אביב לאמנות, וכחלק ממנה יוצג גם רכב סמארט מבית מרצדס-בנץ, שאותו הפך לבר ליצירה בשם The Social Mirror. חלונות הרכב הפכו למשקפי שמש בעוד קווי המתאר יוצרים את פני הדמויות, והתוצאה מציעה נקודת מבט שונה מהמקובל.

The Social Mirror / צילום: בי שחר

לדברי גלית מילר, מנהלת השיווק של חטיבת היוקרה בכלמוביל, "החיבור עם נומה בר הרגיש לנו טבעי, כיוון ששניהם חולקים תפיסת עולם של חשיבה יצירתית, פשטות חכמה וחדשנות. עבור smart עיצוב הוא הרבה מעבר לאסתטיקה, הוא דרך לעורר סקרנות".

4 אופנה

שבוע האופנה ישראל קנדה תל אביב יוצא לדרך זו השנה השנייה, וצפוי להתקיים בנובמבר במתחם קרמניצקי 7 של חברת הנדל"ן, נותנת החסות הראשית. המתחם יארח 28 תצוגות אופנה לצד פרויקטים מיוחדים, והתמה המרכזית תהיה מחווה לנשים פורצות דרך. בתמונה: יזם ומפיק האירוע מוטי רייפ וברק רוזן מבעלי ישראל קנדה.

יזם ומפיק האירוע מוטי רייפ וברק רוזן / צילום: יח''צ

5 הנצחה באקדמיה

השבוע התקיים אירוע גאלה להקמת בניין חדש באוניברסיטת רייכמן, שיקדם את חזונו של ליאם שרם ז"ל שנרצח במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר והיה סטודנט במוסד. שרם הקים את Splash Project, מיזם המחבר בין אמנות, קהילה וספורט, וההכנסות מהאירוע יוקדשו לבניין שישמש כבית לקרן הון סיכון שתעסוק בטיפוח יזמות וליווי יזמים צעירים.

האם סימונה שרם וד''ר יוסי מערבי, דיקן ביה''ס ליזמות / צילום: רפי דלויה

את הערב הנחו בהתנדבות גלית גוטמן ואילנית לוי, ובמהלכו הופיעו שלישיית "מה קשור", ליאור סושארד והדיג'יי איתי גלו. בנוסף התקיימה מכירה פומבית של יצירות אמנות שנתרמו במיוחד לטובת המיזם. בתמונה: האם סימונה שרם וד"ר יוסי מערבי, דיקן ומייסד משותף של בית הספר אדלסון ליזמות.

6 מינויים חדשים

לורנס מועלם יוביל בישראל את פעילות יצרנית המשאית FAW Trucks, שנכנסת לארץ. בעבר כיהן כמנכ"ל חברת התחבורה הציבורית מטרופולין, וכמנכ"ל ספרינט מוטורס מקבוצת סונול.

בר גרינשטיין / צילום: קארין צ'יקו

בר גרינשטיין (בתמונה) מונתה לסמנכ"לית התפעול של ערוץ רשת 13. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית התפעול של קבוצת ישראל בידור.

מירה פיזיצקי מונתה למנהלת תחום חוויית הלקוח והשירות בחברת התעופה ארקיע.

שרון עזרא מונה למנכ"ל Safeway, חברה בת של קבוצת סלקום, המתמחה בפתרונות סייבר ואבטחת מידע לארגונים. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל פתרונות לעסקים בבזק בינלאומי.

שרון עזרא

רונאל שדה מונתה לסמנכ"לית חברת Good Vision מקבוצת פאהן-קנה, המתמחה באחריות תאגידית, ESG וניהול סיכונים.

חן בן אור מונתה לדירקטורית גיוס בכירים ב-MostWanted, ותוביל את איתור המועמדים לתפקידים בכירים ברמת C-Level ו-VP בתעשיית הטכנולוגיה.