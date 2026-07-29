1 בלעדי: בניין בנק לאומי בקרית שמונה שנפגע מטיל נמכר ב־5.4 מיליון שקל

המבנה המסחרי של בנק לאומי בקרית שמונה נמכר בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" תמורת 5.43 מיליון שקל (כולל מע"מ) - העסקה המסחרית הגדולה ביותר שנחתמה בעיר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. מדובר במבנה שספג פגיעה ישירה של טיל במהלך המלחמה, דבר שגרם לפי הערכת אנשי נדל"ן לירידה של 50% בשווי המבנה. רוכש המבנה הוא איש עסקים תושב העיר.

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מדובר במבנה שהיה בבעלות הבנק, אשר החליט להעביר את פעילותו לסניף קטן יותר. המבנה משתרע על פני כ-874 מ"ר בשלוש קומות, על מגרש בן 300 מ"ר, ונמצא ברחוב תל חי שלמעשה מהווה חלק מכביש 90. במהלך המלחמה שטחי הפעילות של הסניף קוצצו בקומה, עקב אותה פגיעת טיל.

המתווך בעסקה, שי אזולאי מפקו נדל"ן, מספר כי "השילוב של המצב הביטחוני והסיטואציה המורכבת שבה נמצאת קרית שמונה הפכו את מכירת הנכס לאתגר ייחודי לאיתור הרוכש המדויק, שיאמין בעיר ובתהליך הפיתוח שהיא הולכת לעבור - ולתפור סביבו את העסקה הטובה ביותר".

אזולאי מעריך כי שווי הנכס לפני אוקטובר 2023 נע בסביבות 9 מיליון שקל, אך המחיר הסופי נחשב לגבוה יחסית למצב השוק כיום. לדבריו, מדובר בנכס ייחודי במרכז העיר עם חזית לכביש הראשי, בעיקר שבה חסרים שטחי מסחר - כך שהרוכש מצא בבניין את הפוטנציאל הכלכלי להשכרות עתידיות.

לדברי ראש העיר אביחי שטרן, "כל מה שאתם רואים היום הוא רק הניצנים. יש עוד המון עשייה, פרויקטים ומהפכות בדרך. קרית שמונה תהיה המקום שכולם ירצו להיות בו. אנחנו האינבידיה של לפני עשר שנים."

2 קולינריה

אחרי שפתח שני סניפים של אהרוני'ס פרייד צי'קן בתל אביב ובגלילות, שף ישראל אהרוני השיק פוד טראק ורוד במתחם עופר בילו סנטר. במהלך האירוע סיפר השף כי בקרוב יפתח מסעדה חדשה בשכונת פלורנטין בתל אביב, שתכלול מקומות ישיבה בחלל פנימי ומשלוחים לאזור תל אביב.

מימין: לירון חיים וישראל אהרוני / צילום: עדן צברי

3 ספורט

חברת התעופה ארקיע חתמה על חוזה חדש עם מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב, לקראת עונת 2026/27, בהיקף כולל של 2.5 מיליון דולר. מדובר בשנה השלישית שהצדדים משתפים פעולה, ובמסגרת המהלך תשמש ארקיע כמטיסה הרשמית של המועדון למשחקים השונים ביורוליג ובליגת WINNER, הלוגו שלה יופיע על גב גופיות השחקנים במשחקי הליגה הישראלית, וכן על גבי מסכי ה־LED בכל משחקי הבית של הקבוצה בישראל ובמשחקי היורוליג.

שמעון אמסלם, תומר גינת עוז ברלוביץ וצחי רייכנשטיין / צילום: הפועל IBI ת"א

4 שיווק

קבוצת Femina, המתמחה בהלבשה תחתונה, משיקה מותג חדש לאופנת בית בשם liminal. היקף ההשקעה במהלך נאמדת בכ-3 מיליון שקל, כאשר החנות הראשונה תיפתח בספטמבר בקניון עזריאלי איילון ברמת גן, במקביל לאתר סחר מקוון. היעד שהציבו בקבוצה: 10-15 חנויות בתוך שלוש שנים.

liminal by Femina / צילום: עירד נצר

לדברי הבעלים והמנכ"לים המשותפים, דרור בלומנשטוק ואורי גור, "לצד הצלחת המותג פמינה זיהינו בשנים האחרונות צורך עולה וגובר בשוק הלבשת הבית והפנאי, ולכן החלטנו להקים את המותג. משמעות השם liminal הוא 'סף' - הרגע שבו דברים משתנים, ואנו רצינו ליצור מותג סביב החוויה שמספרת על הרגע שבו השארת את העולם בחוץ, הגעת הביתה, והחלפת לבגדי בית" .

5 מינויים חדשים

דרור מורד מונה למנכ"ל קבוצת פולירון, ויחליף את קובי פודה שפורש לגמלאות. בתפקידו האחרון כיהן מורד כמנכ"ל אופק צילומי אוויר.

דרור מורד / צילום: יחצ

אייל ראובן, 48, מונה למנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות של בנק הפועלים. עד כה כיהן כמנכ"ל טאואר פתרונות השקעה מתקדמים וכחבר הנהלה בכיר במגדל שוקי הון.