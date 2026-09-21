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טכנולוגיה "אפס אחוז שזה יקרה": מנכ"ל אנבידיה נגד כולם
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בינה מלאכותית

"אפס אחוז שזה יקרה": מנכ"ל אנבידיה נגד כולם

ג׳נסן הואנג דוחה את אזהרות אנשי תעשיית הבינה המלאכותית מפני הסכנות שבטכנולוגיה: “2030 לא תהיה סוף העולם, יש אפס אחוז סיכוי שזה יקרה” • לדבריו, אין צורך ברגולציה חדשה על AI, אלא באכיפה של החוקים הקיימים

שירות גלובס 20:35
ג'נסן הואנג / צילום: ap, Godofredo A. Vásquez
ג'נסן הואנג / צילום: ap, Godofredo A. Vásquez

ג’נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, לא מתרשם מהאזהרות הגוברות בתעשיית הבינה המלאכותית מפני הסכנות שבהאצת הפיתוח. בראיון ל-CBS אמר כי חברות הטכנולוגיה צריכות להמשיך לפתח בינה מלאכותית "כמה שיותר מהר", כל עוד הן אינן מתפשרות על בטיחות המוצרים.

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"אנחנו צריכים ללכת הכי מהר שאנחנו יכולים, בלי קשר לאף אחד אחר", אמר הואנג. עם זאת, הוא הדגיש כי אין לשחרר לשוק מוצרים שאינם מוכנים או שאינם בטוחים. לדבריו, אין סתירה בין קצב פיתוח מהיר לבין בטיחות: "חדשנות, מהירות ומוצרים בטוחים - זו בחירה כוזבת. אפשר בהחלט לקבל את כולם".

הדברים מגיעים על רקע ויכוח מתרחב בתוך תעשיית ה-AI. אנשי אנתרופיק, בהם המנכ"ל דאריו אמודיי, הזהירו לאחרונה כי קצב הפיתוח הנוכחי מחייב זהירות רבה יותר ואף האטה. הואנג דחה את התחזיות הקיצוניות יותר. כשנשאל אם בתוך עשור האנושות עלולה להיעלם בעקבות AI, השיב: "2030 לא תהיה סוף העולם. יש אפס אחוז סיכוי שזה יהיה סוף העולם". לדבריו, טענות כאלה אינן מבוססות על מדע ומייצרות פחד מיותר.

גם בנושא הרגולציה הציג הואנג עמדה ברורה. במקום ליצור מסגרת רגולטורית חדשה בסגנון ה-FDA או ה-FAA, הוא סבור שיש קודם לאכוף את החוקים שכבר קיימים. "יש לנו הרבה חוקים, אז בואו ניישם אותם קודם", אמר.

בהתייחס לטענות של חברות AI כי נדרשת רגולציה חדשה, הואנג אף אמר כי "צריך לקרוא בין השורות": לדבריו, חלק מהחברות אינן מבקשות בהכרח חוקים נוספים, אלא הקלות בחוקים הקיימים.

הואנג התייחס גם להתנגדות הציבורית להקמת חוות שרתים בארה"ב. לדבריו, תעשיית הטכנולוגיה הייתה צריכה לערב את הקהילות המקומיות מוקדם יותר: "אנחנו מצטערים שלא באנו לדבר איתכם מוקדם יותר". לדבריו, ההתרחבות המהירה של תשתיות ה-AI התרחשה בקצב שלא איפשר לתעשייה להתנהל מול הקהילות כפי שהייתה צריכה.