המערכת הפוליטית בגרמניה נמצאת בשבר גדול אחרי הבחירות המקומיות שהתקיימו אתמול (א') במדינות המחוז מקלנבורג מערב פומרניה ובברלין. מפלגת השמאל "די לינקה", שהגדירה את הנעשה בעזה כ"רצח עם", ניצחה מעבר לתחזיות בבחירות בבירת גרמניה, וגרפה 25.7% מהקולות, תוצאה חסרת-תקדים בעבור המפלגה.

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במדינת המחוז מקלנבורג מערב פומרניה מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" עברה את התחזיות וקיבלה 38.2% מהקולות, מרחב שלושה מושבים בלבד מרוב בפרלמנט המקומי.

התוצאות משקפות תבוסה של המרכז הפוליטי בגרמניה, ובמיוחד של מפלגת השלטון השמרנית (CDU). במקלנבורג מערב פומרניה המפלגה אף נכשלה לעבור את אחוז החסימה בפער של כמה שברי אחוזים, בפעם הראשונה בתולדותיה מאז הקמת הרפובליקה הפדרלית הגרמנית ב-1949.

גם בברלין המפלגה הודחה מראשות הקואליציה, וזכתה ל-18.8% תמיכה בלבד. כעת "די לינקה" תנסה להקים קואליציה בראשותה, תסריט שמעולם לא התממש בבירת גרמניה, עם הירוקים (14.3%) ועם הסוציאל-דמוקרטים (12.1%). "אלטרנטיבה לגרמניה" קיבלה 16.3% מקולות הבוחרים בברלין, וכמעט הכפילה את כוחה לעומת הבחירות הקודמות.

ראשי הקהילה היהודית בגרמניה הביעו "דאגה גדולה" מהניצחון של "די לינקה" בברלין, מפלגה שבה נרשמו כמה פרשות אנטישמיות ואנטי-ישראליות חמורות בחודש האחרון. בין השאר, בכינוס של המפלגה בברלין נשמעו קריאות "יאללה יאללה אינתיפאדה" מהמופע המוזיקלי הפותח, ו"מוות לצה"ל".

ראשי המפלגה הביעו פומבית מחויבות להילחם באנטישמיות, אך לא נקטו צעדים כלשהם, במיוחד נגד סניף המפלגה בנויקלן, רובע שבו מהגרים רבים ממוצא ערבי או טורקי. באירוע חגיגות הניצחון הגיע אחד מראשי משפחות הפשע של ברלין, איסא רמו, ממוצא לבנוני, וכן פעיל פרו-פלסטיני המקושר לחזית העממית לשחרור פלסטין. על הבמה לבשה אחת ממנהיגות "די לינקה" חולצה פרו-פלסטינית.

המפלגה סחפה את הבוחרים על ידי הבטחות "להפוך את ברלין לברת-השגה"

מי שעשויה להפוך לראש העיר של ברלין מטעם המפלגה היא אליף ארלפ (45), עורכת דין שהוריה היגרו לגרמניה בשנות ה-80' מטורקיה. היא אמרה בראיונות אחרי הניצחון כי היא תפעל לצמצם את "האלימות המשטרתית העודפת" נגד ההפגנות הפרו-פלסטיניות שהתרחשו בבירת גרמניה באופן כמעט שבועי בשלוש השנים האחרונות. היא גם הצהירה שתפעל נגד שנאת יהודים באותה מדיה שתפעל נגד שנאת פלסטינים ואנטישמיות וגזענות באופן כללי.

מבחינה כלכלית, המפלגה סחפה את הבוחרים על ידי הבטחות "להפוך את ברלין לברת-השגה", ולהוזיל את יוקר המחייה, כולל את השכירויות בברלין. המפלגה היא זו שעמדה מאחורי הניסיון הכושל להטיל מחירי גג על שכירויות בברלין לפני חמש שנים. ארלפ הבטיחה לקנות חזרה עשרות אלפי דירות מחברות נדל"ן מקומיות, כדי לשלוט על מחירי הדיור בעיר, ולהוציא עשרות מיליארדי אירו לשם כך.

כבר כעת הגירעון של ברלין עומד על כ-68 מיליארד אירו, ומהלך כזה יכול להיתקל בהתנגדות מצד הממשלה הפדרלית. המפלגות צפויות להודיע על פתיחת שיחות גישוש בימים הקרובים.

מבחינת הפוליטיקה הגרמנית, התוצאות מברלין וממקלנבורג מערב פומרניה מתווספות לתבוסות צורבות שספגה המפלגה השמרנית בבחירות בסקסוניה אהנלט ובמדינות מחוז אחרות, ומערערות את מעמדו של הקנצלר פרידריך מרץ. הוא ניסה לשלוט בשיח אתמול ונשא נאום כעשר דקות בלבד אחרי פרסום המדגמים שבו הודה כי מדובר ב"אסון פוליטי", אך הבטיח להישאר בשלטון ולהמשיך בשלל רפורמות שלדבריו ישפרו את המצב, כולל בתחום הפנסיה והביטחון.

נדיר מאוד שקנצלר מוחלף באמצע קדנציה בגרמניה, והפעם האחרונה שהדבר התרחש היתה בשנות ה-60'. מרץ ביקש מהבוחרים "סבלנות" ואמר כי גרמניה כעת שקועה במשבר אך כי היא מסוגלת לצאת ממנו. בינתיים הוא זוכה לתמיכה מראשי המפלגה וראשי מדינות המחוז השמרנים.

הסוציאל-דמוקרטים ינסו להרכיב קואליציה במקלנבורג מערב פומרניה, שבה קיבלו 35.5%. הם זקוקים לשיתוף פעולה גם עם מפלגת "די לינקה" במדינת המחוז (6.5%) וגם עם "הירוקים" (5.7%) כדי להקים קואליציה יציבה. ב"אלטרנטיבה לגרמניה" חגגו את התוצאות ואמרו כי המפלגה "החליפה למעשה את השמרנים בתור מפלגת העם". ראשת המפלגה אליס ויידל אמרה כי הן מוכיחות כי החרם הפוליטי על המפלגה הפך למקור לתבוסה אלקטורלית.