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בנק הפועלים

בנק הפועלים קורץ לצעירים: משיק פלטפורמה לילדים מגיל 8

הורים יוכלו לפתוח לילדיהם דרך האפליקציה של הבנק חשבון ג'וניור ולהזמין עבורם כרטיס נטען עם מגבלה של 2,500 שקל • במסגרת המהלך, הורים יוכלו גם לפתוח לילדיהם פיקדון בריבית קבועה שנתית של 4%, אך עם כמה הגבלות משמעותיות

חזי שטרנליכט 13:05
סניף בנק הפועלים / צילום: אייל הצפון
סניף בנק הפועלים / צילום: אייל הצפון

התחרות על לב הלקוחות מתחממת, והצעירים במוקד. לאחר שורת מהלכים מצד הבנקים, לרבות חלוקת מניות במתנה והטבות לצעירים שיסחרו דרך מערכות המסחר שלהן, כעת בבנק הפועלים מכוונים לגילאים צעירים במיוחד, עם השקת פלטפורמה שתסייע ללמד ילדים מגיל 8 איך להתמצא בעולם הפיננסי.

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איך זה יעבוד? דרך האפליקציה הרגילה של הבנק, הורים יוכלו לפתוח חשבון ג'וניר לילדים ולהזמין עבורם כרטיס נטען, עם מגבלה של 2,500 שקל ולקבל התראה על כל קנייה. את הכרטיס ניתן יהיה להוסיף גם לארנקים הדיגיטליים בטלפון הסלולרי. תמריץ נוסף להורים לעשות כן הוא אפשרות לפתוח פיקדון בריבית קבועה שנתית של 4% - אך עם הגבלה די משמעותית - לתקופה של חצי שנה בלבד ועם תקרה של 30 אלף שקל. כלומר, הרווח המקסימלי הוא כ-600 שקל לפני מסים. לצד המכשירים הפיננסים, הפלטפורמה החדשה תכלול תוכן הדרכה פיננסי הן לילדים והן להורים.

הצעד של הפועלים מתרחש כשברקע מגמה של נהירת צעירים לפלטפורמות מסחר חוץ בנקאיות. לפי נתוני בנק ישראל, כל חשבון מסחר שני נפתח כיום מחוץ לבנקים, ועבורם זו סיבה לדאגה.

מבחינת בנק הפועלים, מדובר במהלך נוסף מבין סדרת מהלכים שעשה לאחרונה. בין היתר, הציע הבנק ללקוחות אפשרות "להקפיא" את שער הדולר עד סוף אוגוסט על תקרה של 2.89 שקלים ולהגן על עצמם מפני התחזקות המטבע. עם זאת, יש לציין כי המהלך הוגבל ל-100 אלף לקוחות ועם הגבלות נוספות. בנוסף, חילק הבנק מניות (או מענק כספי קטן במקום) לכמיליון לקוחות בספטמבר ובדצמבר 2025, והעניק הטבת מסחר בשוק ההון ללא עמלות ללקוחות צעירים עד גיל 35.