שבוע לאחר שנחתמה העסקה למכירת חברת הסלולר הוט מובייל לידי קבוצה שמובילות דלק ישראל וקרן התשתיות קיסטון, מתברר כי הגורם המרכזי בצד הרוכש הוא דווקא בנק לאומי, שלוקח בה חלק בשלושה כובעים שונים.

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בעסקה מוכרת קבוצת התקשורת אלטיס של המיליארדר פטריק דרהי את חברת הסלולר תמורת סכום כולל של 1.2 מיליארד שקל - כחצי מיליארד שקל מכך בהון שיביאו הרוכשות, ועוד כ-700 מיליון שיועמדו כהלוואה להוט מובייל, שתחליף חוב קיים לבעלים דרהי.

מדובר בהלוואת "נון ריקורס" לתקופה של 10 שנים, בריבית פריים בתוספת 0.5%-1.5%, שתועמד כנגד שיעבודים שתיצור הוט מובייל לטובת הבנק המלווה.

לאומי הוא הבנק שצפוי להעמיד את הלוואת הענק להוט מובייל, ובנוסף הוא מושקע בעסקה פעמיים: זרוע ההשקעות הפעלתנית של הבנק, לאומי פרטנרס שמוביל ויקטור וקרט, תחזיק 20% מהוט מובייל (תשקיע 104 מיליון שקל), לצד דלק ישראל וקיסטון שיחזיקו 40% כל אחת.

בנוסף, לאומי פרטנרס הודיעה השבוע על השלמת עסקה לרכישת 20% מחברת דלק ישראל תמורת 213 מיליון שקל. כספי ההשקעה ישמשו את דלק ישראל לרכישת חלקה בהוט מובייל (207 מיליון שקל).

גורם המקורב לעסקה מסביר כי "בדלק ישראל חיפשו שותף פיננסי גדול שייכנס לתוך החברה. לאומי פרטנרס משלים להם את הצורך הזה - שותפות שמייצרת ערך למהלכי ההשבחה העתידיים, שיובילו בסופו של דבר להנפקת דלק ישראל בבורסה".

השקעת לאומי פרטנרס בדלק ישראל משקפת לחברה הפרטית שווי של 1.06 מיליארד שקל (אחרי הכסף). לאחריה, היא מוחזקת בידי להב אל.אר שמובילים אבי לוי והמנכ"ל איליק רוז'נסקי (31%), איש העסקים אורי מנצור (26%), לאומי פרטנרס (20%) וקבוצת דלק של יצחק תשובה (19%).

מבנה הבעלות החדש בחברה זו מייצר מצב שבו ההחזקה האפקטיבית של לאומי פרטנרס בהוט מובייל, במישרין ובעקיפין, גבוהה מ-20%. עם זאת, בסביבת לאומי פרטנרס טוענים כי המהלך אפשרי מבחינה רגולטורית, מאחר והמגבלה שיש לה בהשקעות ריאליות, אינן חלות על החזקה משורשרת אלא על כל חברה שבה היא משקיעה בנפרד.

דלק ישראל, שמובילה את עסקת הוט מובייל, מפעילה כ-240 מתחמי תדלוק ומחזיקה בין היתר ברשת בורגר קינג, בחנויות הנוחות מנטה ובמועדוני זאפה. בלאומי פרטנרס סבורים שהעסקה המשולבת בדלק ישראל והוט מובייל מייצרת עבורה שילוב בין יציבות לפוטנציאל צמיחה. מצד אחד, ההשקעה בדלק ישראל מעניקה חשיפה לחברה מבוססת, בעלת תזרים מזומנים חזק ומדיניות חלוקת דיבידנדים, עם אופציה להנפקה בעתיד הלא רחוק. מצד שני, ההחזקה בהוט מובייל מוסיפה רכיב של פוטנציאל השבחה משמעותי בעתיד.

המותג הוט מובייל יוחלף?

הוט מובייל היא חברת הסלולר הרביעית בגודלה בישראל, עם קרוב ל-2 מיליון מנויים ונתח שוק המוערך ב-13%-16%. גורם המקורב לעסקה מציין כי "זו חברה עם הכנסה ממוצעת ללקוח (ARPU) מאוד נמוכה, שנובעות מכך שהמותג 'הוט מובייל' נתפס כמותג דיסקאונט. בשורה התחתונה יש לה 2 מיליון לקוחות, היא תזרימית ורווחית, ויש הרבה מה לפתח בה בתחום הקמעונאי".

מהנתונים שנחשפו עם הדיווח על העסקה בשבוע שעבר עולה כי הוט מובייל רשמה ב-2025 הכנסות של קרוב ל־1.4 מיליארד שקל, ירידה של 2.6% לעומת ההכנסות ב־2024. הרווח הגולמי של החברה עלה ב־3.9% ל־855 מיליון שקל, כך ששיעור הרווח הגולמי השתפר מ־58.4% ב־2024 ל־62.3% אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב־60 מיליון שקל, כמעט ללא שינוי משנה קודמת. בשורה התחתונה, הוט מובייל רשמה ב־2025 רווח נקי של 45 מיליון שקל (והפסד ללא רווחי אקוויטי), ירידה חדה מרווח של 85 מיליון שקל בשנה קודמת.

בכוונת הרוכשות לפעול במשותף להשבחת פעילות הוט מובייל תוך מיצוי הפוטנציאל העסקי, התפעולי והתשתיתי של החברה. להוט מובייל כ-2,000 אנטנות והחזקה של קרוב ל-50% בחברת תשתיות הסלולר PHI. לדברי הגורם המקורב, הרוכשות מתכננות לשדרג את מערך האנטנות - מהלך שיידרש להיעשות בשיתוף־פעולה עם פרטנר, בהתאם להסכמי שיתוף הרשת הקיימים בין החברות - ולקדם את טכנולוגיות הדור החמישי, ובהמשך אף דור שישי.

עוד נבחנת על ידי קבוצת הרוכשים החלפתו של המותג הוט מובייל. לרוכשים זכות להשתמש במותג למשך חמש שנים מהרכישה, אך לפי גורם בשוק, לא בטוח שיממשו אותה: "הרוכשים חושבים שהמותג 'הוט מובייל' חבוט. הם יכולים להחליפו ל'דלק מובייל', או אפילו להביא לישראל מותג סלולרי בינלאומי".

השלמת העסקה כפופה עדיין לאישור משררד התקשורת והממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן. לאחר מכן, כך נקבע בהסכם השותפות בין הרוכשות, הן יפעלו להנפקתה של הוט מובייל בבורסה.