לאחר מספר עיכובים, נחתם השבוע ההסכם לרכישת הוט מובייל ע"י חברת דלק ישראל, קרן התשתיות קיסטון ולאומי פרטנרס, מידי המוכרת - קבוצת התקשורת אלטיס של המיליארדר פטריק דרהי - בתמורה ל־1.218 מיליארד שקל (שווי פעילות בניכוי ההתחייבויות).

כחצי מיליארד שקל מסכום התמורה ייצאו מקופתן של הרוכשות: דלק ישראל וקיסטון יזרימו כ־207 מיליון שקל כל אחת ולאומי פרטנרס כ־104 מיליון שקל. היתרה תגיע באמצעות מימון שיעמיד בנק לאומי בהיקף של כ־700 מיליון שקל.

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עם השלמת העסקה יחזיקו דלק ישראל וקיסטון ב־40% ממניות הוט מובייל כל אחת, ואילו לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, תחזיק ב־20%. השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים, לרבות אישור רשות התחרות ומשרד התקשורת.

בד בבד עם החתימה על ההסכם, התקשרו שלוש הרוכשות בהסכם שותפות, שבו נקבעו הוראות בקשר לניהול, כולל מנגנון מינוי דירקטורים ואופן קבלת החלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית. ההסכם כולל הוראות הקשורות לחלוקת דיבידנד ומגבלות על העברת מניות, כאשר בין השותפות נקבע גם שהן יפעלו להנפקה ורישום של מניות הוט מובייל בבורסה.

שיפור ברווחיות

הדיווח על חתימת העסקה מספק לראשונה נתונים על תוצאות הוט מובייל, המהווה חלק מקבוצת התקשורת הפרטית הוט של אלטיס. לפי הנתונים שצורפו לדיווח, הוט מובייל, אשר לה כ־2 מיליון לקוחות, רשמה בשנת 2025 הכנסות של קרוב ל־1.4 מיליארד שקל, נתון שמשקף ירידה של 2.6% לעומת ההכנסות ב־2024.

הרווח הגולמי עלה ב־3.9% ל־855 מיליון שקל, כך ששיעור הרווח הגולמי השתפר מ־58.4% ב־2024 ל־62.3% אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב־60 מיליון שקל, כמעט ללא שינוי משנה קודמת. בשורה התחתונה, הוט מובייל רשמה ב־2025 רווח נקי של 45 מיליון שקל (והפסד ללא רווחי אקוויטי), ירידה חדה מרווח של 85 מיליון שקל בשנה קודמת.

נכון לרבעון הראשון של 2026, הוט מובייל מציגה הכנסות של 324 מיליון שקל, רווח גולמי של 220 מיליון שקל (שיעור של 67.9% מההכנסות), רווח תפעולי בסך 37 מיליון שקל - יותר ממחצית הרווח התפעולי ב־2025 כולה, ורווח נקי בסך 23 מיליון שקל.

בהודעה שפרסמו הרוכשות נכתב כי הוט מובייל מציגה מגמת שיפור בהכנסה הממוצעת למנוי (ARPU), צמיחה בשירותי דור 5 ופוטנציאל משמעותי להצפת ערך באמצעות מהלכי השבחה ממוקדים. להוט מובייל יש החזקה של קרוב ל־50% בחברת תשתיות הסלולר PHI.

סינרגיה בין השותפים

הרוכשות מציינות כי הן צפויות לפעול במשותף להשבחת פעילות הוט מובייל תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל העסקי, התפעולי והתשתיתי של החברה. השותפות יפעלו לשיפור באיכות השירות ללקוחות החברה ובכיסוי הרשת לקליטה איכותית ברחבי הארץ כולה.

במסגרת זו, פיתוח והרחבת הפעילות הצרכנית, הגדלת בסיס הלקוחות, חיזוק מערכי המכירה והשירות יתבסס על הידע והניסיון של דלק ישראל, תוך מיצוי הסינרגיות עם פעילותה בתחומי הקמעונאות, האנרגיה ושירותי הצרכן. דלק ישראל, המוחזקת בידי החברה הציבורית להב אל.אר (אבי לוי) ואיש העסקים אורי מנצור (40% כל אחד) וקבוצת דלק של יצחק תשובה, מפעילה תחנות דלק ורשת חנויות נוחות.

פיתוח והשבחת נכסי התקשורת והתשתיות של הוט מובייל, ובראשם האחזקה בחברת PHI, יתבסס על הידע והניסיון של קיסטון, קרן התשתיות שמוביל נבות בר, מתוך ראייה ארוכת טווח של יצירת ערך והמשך פיתוח תשתיות תקשורת מתקדמות. בכוונת החברה לפעול לפיתוח חברת PHI כחברה לתשתית בתחום התקשורת שתפעל בחו"ל.

לדברי קרן קופרמינץ, משנה למנכ"ל דלק ישראל, שהובילה את העסקה, דלק ישראל מכוונת זה זמן רב לפתח פעילות צרכנית מהותית - בעבר היא התמודדה על רכישת שופרסל ועל רכישת הדואר, אך לא זכתה. הוט מובייל, שהיא חברת הסלולר הרביעית בגודלה בישראל, עם יכולות צרכניות ותשתיתיות, תהווה זרוע נוספת לעסקי הקמעונאות, האנרגיה והצרכנות של דלק ישראל.

היא הוסיפה כי יש משמעות וסינרגיות בחבירה לשותפים החזקים ולכימיה שנוצרה בין הגופים הרוכשים - קיסטון שחזקה בהיבטים תשתיתיים, בנק לאומי, וזאת יחד עם פעילות דלק ישראל שכיום יש לה כמעט מיליון חברים באפליקציה. כך שנוצר פוטנציאל גדול מאוד להוט מובייל - שיכולה לצמוח בשוק צרכני חזק.

מהיכן תגיע הצמיחה בהוט מובייל, והאם מדובר גם בהעלאת מחירים למנויים? לדברי קורמינץ, התשובה היא לא. המטרה היא לעסוק בהשבחת החברה וביצירת חברה גדולה, כשהשוק צומח, בין היתר, בזכות גידול האוכלוסייה וגידול מספר הטלפונים לאדם.

נתח שוק של 13%־16%

לפי נתוני אלטיס, בסוף הרבעון הראשון היו להוט מובייל קרוב ל־1.5 מיליון מנויים פרטיים (B2C) ובהודעת הרוכשות מדובר על כ־2 מיליון, מספר שכולל גם לקוחות עסקיים.

שלוש חברות הסלולר הגדולות בישראל הן סלקום, פרטנר ופלאפון (מקבוצת בזק). לפי נתונים שהן מפרסמות, נתחי השוק שלהן בסוף 2025 הם 32% בסלקום עם כ־3.66 מיליון מנויי סלולר, 24% בפרטנר עם כ־2.7 מיליון מנויים, ו־23.1% עם כ־2.66 מיליון מנויים בפלאפון (כשאצלה הנתונים הם לספטמבר 2025). הנתח של הוט מובייל הוא סביב 13%־16% ומפעילים אחרים מחזיקים ביתר השוק.

כזכור, פלאפון רצתה לרכוש את הוט מובייל ואף הציעה מחיר גבוה יותר תמורת החברה. אולם על רקע חשש כי העסקה לא תאושר רגולטורית בשל שיקולי תחרות, המוכרת אלטיס העדיפה את הצעת דלק ישראל עם קיסטון ולאומי פרטנרס.

עסקת המכירה של הוט מובייל יוצאת לפועל כאשר שלוש חברות הסלולר הגדולות רשמו ברבעון הראשון של השנה קיפאון עד בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, בין היתר בשל ירידת ההכנסות משירותי נדידה ('רומינג') בשל מבצע "שאגת הארי" בתקופה זו.

בפלאפון נרשם הפסד נקי רבעוני בעקבות הוצאות חד־פעמיות בגין פרישת עובדים, ואילו בסלקום ובפרטנר הרווח הנקי צמח. בזק, שהיא בעליה של פלאפון, נסחרת כיום ללא גרעין שליטה. בסלקום בעלת השליטה היא קרן פורטיסימו ובפרטנר שולטת קבוצת אמפיסה של שלמה רודב ורוני גת יחד עם המנכ"ל אבי גבאי.