קבוצת דלק רושמת את "תמלוג העל" שלה למסחר החל מ-13 ביולי

החל מ-13 ביולי, תירשם למסחר חברה חדשה: "ייזום נכסים". זה, למעשה, תמלוג העל שלה ממאגר לוויתן, שיחולק כדיבידנד למשקיעיה. מדבר על מהלך פיננסי, שנועד להציף ערך שהיה "נסתר" למשקיעים עד כה, כמו גם להוציא ממאזן החברה התחייבויות שקבוצת דלק שיעבדה עבורן את התמלוג.

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לאחר גילוי מאגרי הגז בישראל, קבוצת דלק יזמה מדיניות של "תמלוג על" שמשלמים בעלי המאגרים תחתיה. תמלוג זה משולם מההכנסה (ולא מהרווח), בדומה לתמלוג המקביל שמקבלת המדינה על ניצול משאבי הטבע שבשטחה. תמלוג זה עומד על 1.5% מההכנסות עד החזר ההשקעה, ועד 6.5% מהחזר ההשקעה והלאה. מי שמקבלים אותו, בנוסף לקבוצת דלק, הם "אבות מייסדים" של תעשיית הגז הישראלית, כמו כהן פיתוח.

דלק מצאה את עצמה במצב משונה, בו תמלוג העל הוא נכס רשום, שהיא אף שיעבדה לצורכי גיוס חוב של 230 מיליון דולר, וחוב זה רשום בספריה, אך כנכס הוא רשום ללא ערך כלל. כלומר, במידה מסוימת הוא "קבור" חשבונאית בתוך קבוצת דלק, ולא נגיש די הצורך בדיווחים למשקיעים.

לכן, החליטו בקבוצת דלק להציף את שווי הנכס על ידי רישומו לבורסה, וחלוקה שלו כדיבינד למחזיקי מניות דלק. כך שכל מי שמחזיק במניות של קבוצת דלק, יקבל את אותו השיעור מהחברה החדשה ויוכל להנות מתמלוגי העל כאשר אלו יחולקו, לאחר השלמת פרעון החוב שרשום על שמן. זאת, מבלי שהחוב או התשלום עליו יעבור בקבוצת דלק קודם לכן. על פי קבוצת דלק, "השלמת המהלך תגדיל את ההון העצמי של קבוצת דלק בכ-200 עד 220 מיליון דולר, לצד הוצאת התחייבויות נטו של כ-220 מיליון דולר מהמאזן המאוחד של הקבוצה".

כעת, משקיעי דלק יקבלו נתחים מהחברה החדשה כ"תמלוג בעין" (בנכס ולא בכסף) ב-8 ביולי הקרוב. על פי קבוצת דלק "בעל מניה של קבוצת דלק במועד הקובע יהיה זכאי למניה אחת של "ייזום נכסים" בגין כל מניה אחת של קבוצת דלק שבבעלותו". הם יוכלו למכור את המניה החל מ-13 ביולי, או לשמור אותה כנכס לאורך זמן.

על פי עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "הוצאת המהלך לדרך מהווה אבן דרך משמעותית כחלק מהאסטרטגיה של קבוצת דלק, אשר כוללת, לצד מימוש הפוטנציאל בנכסי הליבה המצוינים של הקבוצה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים והצפת ערך לבעלי המניות". עוד הוא אומר כי "במקביל, המהלך צפוי לחזק את מבנה ההון של הקבוצה, לשפר את הגמישות הפיננסית שלה, בין היתר באמצעות הוצאת התחייבויות נטו בהיקף של כ-220 מיליון דולר מהמאזן המאוחד, ולהמשיך לתמוך ביצירת ערך לבעלי המניות".