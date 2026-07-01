מייסד החברה הישראלית שפועל נגד ההנהלה והדירקטוריון שלה

פעילות אקטיביסטית של משקיעים אינה תופעה חריגה בחברות שנסחרות בוול סטריט, אך כשהמשקיע האקטיביסטי הוא מייסד החברה עצמו - זה אירוע נדיר יותר. זה מה שקורה בפרייטוס הישראלית, שנסחרת בנאסד"ק בשווי צנוע של 72 מיליון דולר, אחרי שנפלה ב-86% מאז שהפכה לחברה ציבורית ב-2023.

ד"ר צבי שרייבר, המייסד והמנכ"ל עד לאחרונה, דיווח השבוע על החזקה של 6.1% במניות פרייטוס והביע חוסר שביעות רצון מהביצועים והאסטרטגיה שלה, תוך שהוא מפרט את תוכניותיו בנוגע אליה.

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פרייטוס פיתחה מערכת לתמחור אוטומטי של הובלות סחורות, והיא מספקת למשתמשים פלטפורמה שמהווה מעין שוק דיגיטלי להשוואת תעריפי הובלה, הזמנות שירותי שילוח וניהולם. בשלהי תקופת ההייפ של חברות ה-SPAC בוול סטריט, באמצע 2022, פרייטוס הודיעה על מיזוג ל-SPAC לפי שווי של כחצי מיליארד דולר אחרי הכסף, והמיזוג הושלם בתחילת 2023. בדומה להרבה חברות טכנולוגיה שמוזגו ל-SPAC, גם פרייטוס איבדה חלק ניכר משוויה ולא התקרבה שוב לשווי במיזוג. בחודש מרץ האחרון המניה נסחרה בשפל של כל הזמנים, ומאז התאוששה מעט ועלתה ב-15.7%.

שרייבר, שהקים את פרייטוס ב-2012, הודיע בדצמבר האחרון על כוונתו לפרוש מתפקיד מנכ"ל החברה "במטרה לקדם יוזמות אחרות", אך כי יישאר חבר בדירקטוריון. הוא מסר אז כי "בנייתה של פרייטוס מרמת החזון לפלטפורמת הזמנת המטענים הבינלאומית הדיגיטלית הכי גדולה בעולם - הייתה הרפתקה של פעם בחיים", והוסיף שזה הזמן המתאים למנכ"ל חדש לחברה שיוביל את המשך ההתרחבות שלה. החליף אותו במרץ האחרון פבלו פיניוס, שהיה עד אז סמנכ"ל הכספים.

"מנהל דיונים עם צדדים שלישיים"

באשר לשרייבר, למרות שהתכנון היה כאמור שיישאר בדירקטוריון, כעבור כחודשיים הוא הודיע שיפרוש ממנו. לפי הדיווח מהשבוע, שווי ההחזקה הנוכחי שלו במניות החברה הוא כ-4.4 מיליון דולר. לפי הדיווח, שרייבר "מאמין שהכיוון האסטרטגי של הדירקטוריון והביצועים, בפרט מאז הרבעון הראשון של 2026, פוגעים בביצועי המניה ובערך לבעלי המניות. כן הוא מאמין שניתן ליצור ערך משמעותי לבעלי המניות על-ידי חזרה לאסטרטגיית צמיחה גבוהה, המבוססת על התמקדות בפלטפורמה, ושינויים בהנהלה והדירקטוריון".

שרייבר העביר את המסר לדירקטוריון, ולדבריו מתכוון להמשיך להיות בקשר עמו ועם ההנהלה, וכן עם בעלי מניות אחרים במטרה לקדם את האסטרטגיה והשינויים שהוא מציע.

נציין כי לפי הדיווח השנתי האחרון, בעלי המניות הבולטים בפרייטוס הם חברת ניהול ההשקעות הבריטית M&G שמחזיקה ב-18%, הקרן הסינגפורית Asian Gateway Investments עם 9.2%, זרוע ההשקעות של Qatar Airways עם 8.7% וקרן Aleph עם 6.9%.

שרייבר הוסיף שבכוונתו להעלות הצעות להצבעה באסיפה הכללית בנוגע להרכב הדירקטוריון. כן ציין כי "ניהל, ועשוי לנהל מעת לעת, דיונים עם צדדים שלישיים - כולל רוכשים פוטנציאליים אסטרטגיים או פיננסיים, משקיעים, יועצים ואחרים, בנוגע לחברה, עסקיה, האסטרטגיה שלה והאלטרנטיבות האסטרטגיות שיש לה", כולל עסקאות פוטנציאליות לרכישתה או נכסים שלה.