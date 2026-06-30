הקריסה במניית פריגו לאחר שנמחקה מת"א: למוסדיים נחסך הפסד כבד

עד לפני כעשור, אחת החברות הבולטות במדדים המובילים בבורסה בתל אביב הייתה פריגו - חברת התרופות האמריקאית שרכשה ב־2005 את אגיס המקומית מידי מורי ארקין, ומאז נסחרה במקביל בת"א ובניו יורק. לאורך השנים היא הניבה ערך לבעלי המניות, בהם גופים מוסדיים מישראל.

בשנת 2015 החברה הייתה יכולה להימכר בשווי 26 מיליארד דולר, אך לאחר מאבק של הנהלתה באותה תקופה, היא הדפה את הצעת הרכש מהמתחרה מיילן (כשבמקביל, טבע ניסתה להשתלט על מיילן וגם היא נהדפה).

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אחרי נפילה חדה בשווי ויציאה מהפעילות העסקית שלה בישראל, פריגו נמחקה ב־2022 מהמסחר בבורסה המקומית. בדיעבד, מסתבר, היה זה מהלך שהשתלם למוסדיים המקומיים - המניה נפלה מאז בלמעלה מ־70%, ופריגו נסחרת כעת בניו־יורק בשווי של כ־1.4 מיליארד דולר בלבד. מדובר בשפל של קרוב ל־20 שנה וכ־95% פחות מהשווי שבו הייתה יכולה להימכר ב־2015.

מוקדם יותר החודש, החברה הדיחה את המנכ"ל על רקע מה שהוגדר "התנהגות שאינה תואמת את ערכי החברה", עוד אירוע שמוסיף לחוסר הוודאות בפריגו.

חלומות התרחבות לאורך השנים

יונתן קרייזמן, מנהל תחום הבריאות בפסגות ומייסד חברת המחקר ובנקאות ההשקעות Valore Finance, אומר כי "בתור הזהב" שלה פריגו הייתה ייחודית בכך שצמחה בזכות הרבה רכישות, וקל היה לספר את הסיפור שלה לשוק ההון. "פריגו בנתה על הובלת תחום המותג הפרטי ברשתות פארם אמריקאיות, שהתחזק במשבר של 2008, כשהרציונל הוא שבמשבר - צרכנים מחושבים יותר וקונים מותג פרטי במקום מותג מקורי".

במקביל, פריגו הייתה פעילה בשוק התרופות הגנריות הטופיקליות (שלא ניתנות בבליעה או בהזרקה). "מה שהשוק לא הבין באותו זמן הוא שיצרניות תרופות גנריות בתחומים נישתיים כמו פריגו הצליחו להעלות מחירים אגרסיבית בשל מיעוט תחרות, והמחירים הללו לא היו ברי־קיימא לאורך זמן. בשלב מסוים, בעקבות שינויים בשוק, הייתה ירידת מחירים שהכניסה את פריגו לסחרור", מציין קרייזמן.

לאורך השנים היו לחברה חלומות התרחבות שונים והיא נכנסה לעוד ועוד פעילויות, כמו תרכובות מזון לתינוקות, מוצרים רפואיים ממותגים באירופה ורכישת תמלוגים על תרופה לטרשת נפוצה, כשלדברי קרייזמן לא הייתה שום סינרגיה בין הפעילויות.

"מיילן רצתה לרכוש את פריגו במחירי השיא ופריגו נלחמה במרץ לחסום את העסקה, והצליחה", מציין קרייזמן. "בהמשך, ההנהלה שהובילה את המהלך עזבה, מינו מנכ"ל אחר שלא הצליח לגרום לחברה להתרומם, אבל המטרה הייתה למצב את פריגו כחברת צריכה ולא תרופות. בגדול, הפעילות המשיכה להידרדר, כל פעם מסיבה אחרת".

אחת מהן הייתה העתקת המטה של פריגו מארה"ב לאירלנד משיקולי מס. החברה קיבלה מהרשויות באירלנד שומת מס עצומה ונאלצה להתפשר ולשלם סכום משמעותי. כמו כן היו גם בעיות תפעוליות ובעיות הקשורות למערכות מידע, "אלו דברים שמשקיעים לא רגילים לשמוע מחברות פארמה - על גורמים שלא מאפשרים לחברה לעמוד ביעדים", מציין קרייזמן.

כחלק מניסיונות ההתאוששות וההתמקדות, פריגו מכרה בשנים קודמות פעילויות, כולל אלה בישראל שהגיעו אליה עם רכישת אגיס. ב־2022 היא השלימה, כאמור, את הניתוק מישראל כשנמחקה מהמסחר בת"א, כשהיוותה חלק ממדד ת"א 35 ומשקלה במדד היה 4.7%. "כשפריגו נמחקה היא עשתה טובה, חלקית לפחות, לשוק בישראל וחסכה מהחוסכים בארץ קריסה של עוד 80% בקירוב", אומר קרייזמן. המוסדיים, שכבר לא נדרשו להחזיק במניה כחלק מהמדד, יצאו מההשקעה בפריגו.

גוזף פאפא / צילום: תמר מצפי

האם התמחור הנוכחי מעניין להשקעה?

"החברה לא קרסה ביום אחד, זה היה תהליך ארוך והדרגתי", מוסיף קרייזמן. "פריגו, יחד עם שאר הסקטור, הסתירה מהשוק עד כמה ההצלחה בפעילות הגנרית הייתה מונעת ממחירים, ולא מצמיחה אמיתית בביקושים".

האם בתמחור הנוכחי פריגו מעניינת להשקעה? קרייזמן לא מספק המלצה חד־משמעית, אך מציין שלחברה יש אג"ח במח"מ ארוך, שנסחרות בדיסקאונט משמעותי, כלומר לדבריו "השוק עסוק ביכולת של החברה להתייצב ולשרת את החוב".

מי שהביע עמדה נחרצת נגד השקעה בפריגו הוא ג'ים קריימר, פרשן ומנחה התוכנית Mad Money ב־CNBC, שנשאל לפני כשבועיים על ידי צופה בתוכנית על המניה והאם היא מהווה הזדמנות: "לא, אני באמת חושב שזאת מלכודת ערך (value trap)", אמר קריימר. "אין פה שום צמיחה. אני לא רוצה את זה".