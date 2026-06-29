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וול סטריט

המשקיע שמזהיר מקריסה: "שוק המניות הכי יקר בהיסטוריה"

המשקיע הוותיק ג'רמי גרנת'ם שידוע בתחזיות האפוקליפטיות שלו סבור שהבינה המלאכותית מנפחת את השווקים, שהביטקוין חסר ערך ושקריסה בשוק המניות בהחלט אפשרית • מה קרה לתחזית האימה הקודמת שלו?

שירות גלובס 07:00
''הסיכויים לטווח הארוך נראים גרועים כמעט כמו בכל זמן אחר בהיסטוריה / צילום: Shutterstock
''הסיכויים לטווח הארוך נראים גרועים כמעט כמו בכל זמן אחר בהיסטוריה / צילום: Shutterstock

המשקיע הוותיק ג'רמי גרנת'ם סבור כי תנופת הבינה המלאכותית דחפה את שוק המניות האמריקאי לרמת התמחור היקרה ביותר אי פעם, וכי היא עלולה להוביל בסופו של דבר לירידה היסטורית.

"בהתבסס על שווי שוק המניות ביחס לתמ"ג, עם התאמות מסוימות, זהו השוק היקר ביותר בהיסטוריה האמריקאית", אמר גרנת'ם לתוכנית "Squawk Box" של רשת CNBC.

גרנת'ם ציין כי הוא אינו בטוח שישנה תקופה מקבילה בהיסטוריה למה שאנחנו חווים כעת, אך לדבריו בועת הטק של שנת 2000 היא האנלוגיה הקרובה ביותר. הוא הדגיש בנוסף את מה שמכונה "מדד באפט", המשווה בין השווי הכולל של שוק המניות האמריקאי לבין התמ"ג של הכלכלה כאינדיקציה למצב הבעייתי.

יחס שווי השוק לתמ"ג אליו התייחס גרנת'ם מוערך כעת ב-235%, לפי אתר Longtermtrends.com. המשמעות היא ששווי השוק הכולל של שוק המניות גדול פי שניים ויותר מגודלה של הכלכלה האמריקאית כולה.

באפט השתמש במדד זה בעבר, וציין לפני שנים כי כאשר היחס "מתקרב ל-200% - כפי שקרה ב-1999 ובחלק משנת 2000 - אתם משחקים באש".

גרנת'ם הוא משקיע מפורסם המוכר בהיסטוריה שלו בחיזוי שוק דובי והוא כבר השמיע אזהרות חמורות דומות בעבר, כולל במרץ 2024.

"הסיכויים לטווח הארוך של שוק המניות האמריקאי הרחב נראים גרועים כמעט כמו בכל זמן אחר בהיסטוריה", כתב אז גרנת'ם בתחזית שעד כה לא התממשה.

כעת בתחזית אפוקליפטית נוספת הוא טוען שהבינה המלאכותית היא בועת ההשקעות הגדולה ביותר אי פעם בארה"ב, מזהיר מפני ירידה פוטנציאלית של 70% במחירי המניות בתחום. קורא לביטקוין ״חסר תועלת״ וצופה שהוא בסופו של דבר יגיע לאפס.

"הוא פשוט ידעך וייעלם, להערכתי - לא בקול תרועה רמה, אלא בקול ענות חלושה", אמר גרנת'ם. "זו אינה צורה יציבה של ערך".