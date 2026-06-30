שבוע מטלטל עבר על יבואנית ומפיצת מוצרי הטבק והחטיפים גלוברנדס , שהשילה בשבוע שעבר כמחצית משוויה, לאחר שאיבדה את הזיכיון על מותגי הסיגריות המובילים שלה והמקור לרוב רווחיה. החברה דיווחה כי לא הגיעה להסכמות עם חברת JTI, שאת מוצריה היא מפיצה בישראל, על חידוש הסכם ההפצה ביניהן שצפוי לפוג בתחילת השנה הבאה (הזיכיון עובר לחברת השיווק המתחרה דיפלומט). בגלוברנדס העריכו כי ביטול ההסכם צפוי להביא לפגיעה של 35 מיליון שקל ברווח הנקי השנתי - כשני שלישים מהרווח שהציגה אשתקד.

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גלוברנדס משמשת מאז שנת 2001 כיבואנית ומפיצה בישראל של מוצרי JTI, הכוללים את מותגי הסיגריות והטבק לגלגול ווינסטון, קאמל ואמריקן ספיריט. אלה היוו בשנים האחרונות כ־45% ממכירותיה, כך שהפסקת שיווקן צפויה לפגוע בצורה משמעותית בפעילות החברה. ההתפתחויות הובילו לירידה של מעל 50% במניית החברה בשבוע החולף, אשר משלימה צניחה של מעל 80% בשנה האחרונה לשווי נוכחי של 133 מיליון שקל בלבד.

בחודש שעבר, עוד קודם לאיבוד הזיכיון המרכזי שלה, דיווחה גלוברנדס כי החליטה לצמצם באופן משמעותי את פעילות הממתקים והחטיפים שלה, שתופסק באופן הדרגתי עד לרבעון הרביעי של השנה. זאת כחלק מצעדי התייעלות, שנועדו לדבריה להביא לשיפור ברווחיותה. בכך, היא צפויה לוותר על מכירתם של מותגי יוניליוור (קליק ובייגל בייגל), מארס ובלו.

בעקבות המהלך צפויה גלוברנדס, הנמצאת בשליטת היו"ר ירון גזית, חברת פישמן רשתות וגדי נצר, להתמקד במותגי הבית שלה - מוצרי החלבון WIN ומותג האגוזים והבוטנים הספרדי SalySol, לצד פעילותה בתחום "איכות חיים" שבמסגרתו היא מייבאת ומוכרת ציוד רפואי לקופות חולים ולבתי חולים. בנוסף בשנה שעברה היא נכנסה לתחום הקנאביס הרפואי, במסגרתו היא מספקת שירותי שינוע, אחסנה והפצה לבתי מרקחת.

בתחום מוצרי העישון צפויה גלוברנדס להתמקד בהפצת מוצרי קבוצת BAT הכוללים בין היתר את המותגים גולדן וירג'יניה, קנט ופאל מאל. בנוסף, בשנה שעברה חתמה החברה על הסכם להפצת סיגריות אלקטרוניות חד־פעמיות המבוססות על אידוי נוזל (Vaping).

כיום, מחזיקה גלוברנדס בנתח שוק של כ־38% משוק הסיגריות המקומי, מה שמציב אותה אחרי פיליפ מוריס שמחזיקה בין היתר במותגים מרלבורו, נקסט, פרלמנט ו־L&M ובעלת נתח שוק של כ־56%. לצדן בשוק פועלת גם חברת דובק, שמייצרת ומוכרת את המותגים נובלס וטיים ומחזיקה בנתח שוק של כ־5%.

את שנת 2025 סיימה גלוברנדס עם הכנסות של כ־3.7 מיליארד שקל, נתון דומה לשנה קודם לכן. בשורה התחתונה הציגה רווח נקי של כ־59 מיליון שקל, ירידה של כ־20% ביחס לרווח ב־2024.

הפספוס של הבנקים: השווי נחתך

מי שצפו בצניחה במחיר מניית גלוברנדס בשבוע שעבר בעיניים כלות, הם יורשיו ונושיו של איש העסקים המנוח אליעזר פישמן ז"ל, שמחזיקים באמצעות חברת פישמן רשתות בכ־25% ממניות גלוברנדס.

פישמן רשתות מוחזקת ב־50% בידי שלושת ילדיו של פישמן: אייל, רונית וענת (מניפז), כשיתרת המניות מוחזקת על ידי הבנקים הנושים של פישמן (לאומי, הפועלים, דיסקונט ומרכנתיל). הנושים ניסו בשנים האחרונות להעמיד את החברה למכירה, ללא הצלחה, בעקבות מחלוקות על השווי מול הילדים.

לצד ההחזקה במניות גלוברנדס, בשווי שוק נוכחי של כ־32 מיליון שקל בלבד, מחזיקה פישמן רשתות גם בבעלות על רשת חנויות הפרחים זר פור יו (ZER4U) ובמועדון כרטיסי האשראי החוץ־בנקאיים פאואר קארד. כן היא מחזיקה בטלפארמה, בית מרקחת מקוון המוכר מוצרי קנאביס רפואי, מוצרים לגיל השלישי ועוד. בעבר החזיקה החברה גם ברשתות הצעצועים הפיראט האדום וטויס.אר.אס, שנמכרו בסוף 2024 לרשת מוצרי הבית "הסטוק" 45 תמורת מיליון שקל.

מניות פישמן רשתות הן הנכס המרכזי שנותר למשפחת פישמן לאחר פשיטת הרגל של האב אליעזר, שהוכרזה בינואר 2017 ונחשבת לגדולה בתולדות ישראל - חובות בהיקף כ־4 מיליארד שקל. בשנת 2020 אישר בית המשפט המחוזי בת"א פשרה בין הבנקים למשפחת פישמן, שכללה "תספורת" של מיליארדים לחובותיו.

בתחילת 2022 העמידו הצדדים את פישמן רשתות על המדף, ואף קיבלו הצעה מקרן פורטיסימו לרכישתה לפי שווי של כ־360 מיליון שקל, אך ויכוח בין בני המשפחה (המחזיקים ב־50% כאמור) לבין נאמן ביהמ"ש בפשיטת הרגל של פישמן, עו"ד יוסי בנקל, על הערכת השווי לחברה ־ מנע את השלמת העסקה. כעבור שנתיים בחנו הצדדים הצעות נוספות שהעניקו לחברה שווי דומה, אך גם אלו לא יצאו לבסוף אל הפועל.

בשבועות האחרונים חלה תפנית, כשקבוצת רוכשים אותה מוביל אייל פישמן יחד עם עופר ברק, הבעלים של רשת הסטוק, הציעה לרכוש את חלקם של הבנקים בפישמן רשתות תמורת 110 מיליון שקל, ולפי שווי חברה של 220 מיליון שקל. אלא שכעת הירידה במחיר מניית גלוברנדס מעמידה את המהלך בספק, שכן פישמן וברק צפויים לפי הערכות בשוק לדרוש מהבנקים הפחתה בשווי, שגם כך נמוך בצורה משמעותית מהשווי שאליו כיוונו המוכרים בפעמיים הקודמות.

גלוברנדס הוקמה בשנת 2000 בידי ירון גזית (יו"ר החברה) וגדי נצר (ששימש שנים ארוכות כמנכ"ל). בתחילה פעלה בעיקר בתחום הפצה של מוצרי עישון, בעיקר במסגרת ההסכם שחתמה מול JTI. בשנת 2013 נכנסה החברה גם לפעילות הממתקים והחטיפים, ובמשך השנים ייצגה שורה של חברות בינלאומיות גדולות בהן יוניליוור ו־Wrigley.

ההנפקה שסיבכה את החברה

בשנת 2010 קיבלה החברה השקעה מפישמן רשתות, אז בשליטת איש העסקים המנוח אליעזר פישמן, שרכשה מידי המייסדים כ־40% לפי שווי מוערך של 270 מיליון שקל. בשנת 2018, בצל הסתבכותו העסקית של פישמן ומינוי נאמן לעסקיו, הונפקה גלוברנדס בבורסה בת"א לפי שווי של כ־675 מיליון שקל.

זמן קצר לאחר מכן עמדה ההנפקה במרכזה של ביקורת ציבורית, לאחר שהחברה הודיעה על עדכון ההסכם עם JTI שהוביל לשחיקה ברווחיות. באותה העת נטען כי הסיבה לעדכון ההסכם נעוצה בכך שההנפקה חשפה את הרווחיות הגדולה של גלוברנדס, דבר שלא התקבל בברכה אצל JTI.

כיום, בעל המניות הגדול בחברה הוא היו"ר והמייסד גזית - שלו הסכם שליטה עם פישמן רשתות ועם נצר (המחזיק כ־4%) - המחזיק בכ־40.5% מהמניות בשווי כולל של כ־53 מיליון שקל.

*** גילוי מלא: אליעזר פישמן ז"ל היה בעלי גלובס עד 2017