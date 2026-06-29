חברת האשראי כאל במגעים לרכישת חברת הסליקה גרואו (Grow), המוכרת בעברה בשם "משולם". הרכישה היא תמורת כ-200 מיליון שקל, כך נודע לגלובס.

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מדובר במהלך משמעותי ראשון של המנכ"לית יפית גריאני, לאחר שאיבדה את שיתוף הפעולה עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על והשיקה כרטיס עצמי. יחד עם זאת, גורמים בשוק מעריכים את מחיר עסקה כגבוה וטוענים כי מדובר עדיין בפעילות טכנולוגית שככל הידוע איננה רווחית בשורה התחתונה.

המהלך נועד לחזק את כאל בתחום הסליקה ושיתופי הפעולה עם עסקים קטנים, כאשר הוא גם עשוי לרמז על התפתחות של כאל בעתיד לתחומי הבנקאות. גרואו מגדירה עצמה באתר שלה בתור "בנקאות חדשה לאנשים עם עסקים".

כאל, הנמצאת בשלבי מכירה לפי שווי של 4 מיליארד שקל לידי קבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הראל, עשויה להיכנס, ככל שתושלם העסקה, למרוץ בתחום הבנקאות שהולך ומתגבר בישראל. נזכיר כי ישראכרט בהליכי רכישה של בנק דיגיטלי (בנק ESH), שיהפוך בעתיד לבנק ישראכרט. הטכנולוגיות של גרואו, שכוללות מתן שירותי חשבון לעסקים, שמאפשר סליקה וקבלת כספים במקום אחד, עשויות לספק לכאל דריסת רגל בתחומים שקשורים בבנקאות, ואמורים להרחיב את עולמה הפיננסי.

גרואו, בניהולו חגי אלתרסקו, הוקמה לפני כעשרים שנה, תחת השם "משולם פתרונות תשלום", והחלה לפעול בתחומי הסליקה והתשלומים הדיגיטליים. בשנת 2023, עברה מיתוג מחדש תחת השם Grow Payments Ltd, כחלק מהתרחבותה לתחום הפינטק והבנקאות הדיגיטלית לעסקים.

כאל מצויה בצומת דרכים עסקית, לאחר שאיבדה למתחרה ישראכרט את האפשרות להנפיק כרטיסי אשראי למועדון הלקוחות החזק - הנוסע המתמיד. כאל נקטה בצעדים מהירים כדי לשמור על כוחה ותדמיתה. במהלך בזק, היא חברה לאיסתא והשיקה את פלייאול - מועדון תעופה שנועד להתחרות בנוסע המתמיד ולמנוע בריחה המונית של לקוחות. זאת, תוך נקיטת מהלכים שיווקיים אגרסיביים וטענות מצד המתחרות על פרקטיקות של הטעיית צרכנים.

בכאל סירבו להתייחס לדברים.