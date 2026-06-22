ניסיונות שיווק אגרסיביים, אתר השוואות שנותן את אותה תוצאה ושלל האשמות: אלו רק חלק מהתופעות שמלוות את המאבק היצרי על קהל 550 אלף לקוחות מועדון הנוסע המתמיד המחזיקים בכרטיסי אשראי, בשל המעבר המתוקשר של המועדון מכאל לישראכרט.

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למשל, בימים האחרונים צץ ברשת אתר "הכרטיס", פלטפורמת AI המבטיחה "להשוות את כל כרטיסי האשראי בישראל ולחשב כמה כל אחד שווה לך". הפלטפורמה מאפשרת לבדוק האם כדאי להישאר עם Fly Card של ישראכרט (בשיתוף אל על), או לעבור ל־FlyAll החדש של כאל.

בדיקת המערכת במספר תרחישים, תוך שינוי גובה ההוצאות וסוג ההטבות, הניבה בכל פעם תוצאה חד־משמעית - FlyAll. בכאל מתעקשים שמדובר במנוע חיפוש פרטי אבל התוצאות בהחלט מעלות תהיות.

מנגד, תוצאות הפוכות עלו במחקר שערך היועץ האסטרטגי ולד סבידלר. הוא הריץ סימולציות מול מודלי AI מובילים כמו קלוד, ChatGPT ו־Gemini, וניתח כ־150 שיחות של "לקוח סמוי" וירטואלי שביקש מהצ'אט המלצה לאן לעבור.

התוצאות הראו ניצחון מוחץ ל־Fly Card, שזכה להמלצה ב־95% מהמקרים עבור מחזיקי הכרטיס הנוכחיים, וב־68% עבור לקוחות חדשים. אלא שהנקודה המעניינת באמת, לדברי סבידלר, היא הדואליות בתפיסת המודלים: "הבינה המלאכותית תופסת את FlyAll כאופציה האטרקטיבית, והוא מוביל ברוב הפרמטרים התדמיתיים - שווי הצ'ופרים, המגוון, העלות, ובונוס ההצטרפות. למרות זאת, הוא מפסיד בשורה התחתונה כי הוא פשוט חלש בפרמטר ה־Trust, היות שמדובר בכרטיס לא מוכר".

ניסיון שיווק אגרסיבי

בימים האחרונים המאבק בין ישראכרט לכאל זלג לרשת. קבוצת הפייסבוק "אל על הנוסע המתמיד - Fly Card" הפכה לזירת קרב סוערת. מדי יום מתפרסמים בקבוצה פוסטים של צרכנים שמרגישים שהם לא מבינים את התמונה הגדולה ואת הפרטים הקטנים בכל כרטיס.

לכך מצטרפות מספר שיחות יזומות של בנק דיסקונט (הבעלים של כאל) ונציגים שמציעים ללקוחות הבנק לעבור ל־FlyAll. באותן שיחות, הלקוחות הרגישו שלא נאמר להם באופן שקוף שהם לא ממשיכים לצבור נקודות ויהלומים עם כרטיס FlyAll.

כאן כדאי לעשות סדר: עם כל כרטיס אשראי, כולל FlyAll, ניתן להמשיך לצבור נקודות ברכישת כרטיסי טיסה ישירות באל על. אולם, להבדיל מ־Fly Card, כרטיס FlyAll לא מאפשר צבירת נקודות ויהלומים על רכישות שוטפות, ולא מעניק כרטיסי בונוס, את מבצעי "יום שלישי" או שדרוגי מעמד.

המודל של כאל מבוסס על קאשבק התלוי בגובה ההוצאות, איתו ניתן לרכוש כרטיסי טיסה דרך איסתא לכל החברות. ממידע שהגיע לגלובס, נציגי כאל עוברים הדרכות ומונחים להבהיר בשיחה ובגילוי הנאות שמדובר בתוכנית חלופית, שצבירת הנקודות למועדון הנוסע המתמיד באמצעות רכישות באשראי חדש תיפסק.

נראה שגם ישראכרט מנצלת את הבלבול בקמפיין נגד, שמזהיר: "הכי קל לאבד את כל מה שצברתם... גם אתם חייבים לעבור עכשיו לישראכרט". בפועל: הצבירה השוטפת אכן תיעצר ב־FlyAll, אך הנקודות שכבר נצברו בעבר מוגנות ולא הולכות לאיבוד - ניתן לממש אותן מול מועדון הנוסע המתמיד של אל על, תוך 18 חודשים, אלא אם עוברים לפליי קארד והרכישות מאריכות את מגבלת הזמן.

חלק מהלקוחות זעמו על כך שקיבלו רק 2,500 נקודות הצטרפות ל־Fly Card של ישראכרט במקום 5,000. הם היו בטוחים שהם נחשבים "לקוחות חדשים" בשל מעבר המועדון לישראכרט, אך לגלובס נודע כי תנאי ההצטרפות לא השתנו: מי שמגיע עם כרטיס קיים מעביר איתו את "הנדוניה" ואינו זכאי לבונוס של לקוח חדש.

ההטבות שנחתכו

תלונות נוספות נגעו לכיתוב World Elite על גבי כרטיסי Fly Card החדשים של ישראכרט. לקוחות שסברו לטווח קצר כי הם זכאים להטבות היוקרתיות של המועדון העולמי (כמו ביטוח נסיעות חינם), גילו לאחר מכן כי הכרטיס מוחרג מהן.

במקביל, הצרכנים עוקבים באכזבה אחרי ההטבות המשתנות: מתנת ההצטרפות של FlyAll, שעמדה רק לפני ימים אחדים על 250 דולר, נחתכה כבר פעמיים ומיוצבת כעת על 75 דולר בלבד. מנגד, היו לקוחות שהביעו כעס על כך שלא קיבלו פטור מדמי כרטיס במסגרת המעבר. בישראכרט מבהירים כי הפטור מדמי הכרטיס נקבע אך ורק על פי המעמד הרשמי של הלקוח באל על.

לאחרונה חשפנו בגלובס שבאל על מאשימים את השותפה לשעבר, כאל, ב"הונאה צרכנית". במכתב התראה שנשלח למנכ"לית כאל, יפית גריאני, טוענים באל על כי חברת כרטיסי האשראי מפירה את הוראות ההסכם בין הצדדים וכן את הוראות החוק.

במועדון הנוסע המתמיד טוענים כי בניגוד להסכמות, בכאל פתחו בקמפיין למועדון החדש, מה שמהווה הפרת הסכם.

עוד הם טוענים כי מדובר ב"הטעיית הציבור, השוואה פסולה בין כרטיסי המועדון השונים, פרסום שקרי וניצול המוניטין הרב שנצבר ללא דין".

בכאל אמרו בתגובה כי "FlyAll מציע לצרכנים הישראלים הצעת ערך חדשה, פשוטה ושקופה. מכתב ההתראה של אל על הוא המשך ישיר לניסיון לייצר חשש והרתעה במקום להתמודד עם התחרות באמצעות הצעת ערך טובה יותר לצרכנים".

הרקע לאותו מכתב הוא השקת הכרטיס החדש של כאל FlyAll והקמפיין מאחוריו בטלוויזיה, בו רואים את הפרזנטורית הקבועה של כאל, גל מלכה, לצד הסטנדאפיסט מתן פרץ, כאשר נאמר ללקוחות Fly Card כי ניתן לשדרג את הכרטיס בלחיצה על כפתור ל-FlyAll. זאת, מבלי להסביר להם שלחיצה על הכפתור תבטל את כרטיס האשראי של Fly Card.

כאל: "אנטי־תחרותי"

מכאל נמסר: "עשרות אלפי לקוחות כבר הצטרפו ל־FlyAll, בקצב ההצטרפות הגבוה ביותר שנרשם בענף - עדות לערך שהצרכנים מוצאים במוצר. הטענות בדבר ניסיונות הטעיה אינן משקפות את המציאות, ונראה כי מדובר בקמפיין אנטי-תחרותי של מונופול בתחומו שנועד לפגוע בתחרות. במקרים בודדים וחריגים בהם לקוחות מבקשים לחזור ל־Fly Card, כאל מספקת את המענה הנדרש. הצרכנים צריכים ליהנות מתחרות אמיתית, לא מניסיונות לבלום אותה".

מבנק דיסקונט נמסר: "בנק דיסקונט מציע מגוון כרטיסי אשראי ומועדוני לקוחות המותאמים לצרכיהם המשתנים של לקוחותיו. על רקע החידושים של חברות כרטיסי האשראי והמועדונים בתחום התעופה, הבנק פונה ללקוחותיו ומעדכן במגוון האפשרויות הקיימות, כך שיוכלו לבחור בהצעת הערך המתאימה ביותר עבורם".