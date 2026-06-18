חברת כאל הודיעה היום (ה') כי כרטיס אשראי התיירות FlyAll החדש שלה חצה את רף 50 אלף הלקוחות בתוך פחות משבועיים. עם זאת, הדרך למספר הכרטיסים שהיו לה יחד עם מועדון FlyCard (עמדו על 550 אלף) עוד ארוכה.

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נזכיר כי לפני חודשים אחדים הפתיע מועדון הנוסע המתמיד של אל על את השוק, כשהודיע כי כרטיס פליי קארד עובר מידי כאל לישראכרט. כלל השחקנים בענף כרטיסי האשראי עקבו מקרוב אחר המתרחש, כולל הניסיונות של כאל לבלום את המהלך. כל אחד מהם מיהר להציג את הצעת הערך שלו בתחום צבירת הנקודות והקאשבק למימוש בטיסות, במטרה להפוך לכרטיס הראשון שהצרכנים שולפים מהארנק (הפיזי או הדיגיטלי).

התשובה של כאל למציאות החדשה שנכפתה עליה הייתה שיתוף פעולה עם חברת התיירות איסתא. לצרכנים הוצעה מתנת הצטרפות - שבה הושקע סכום משמעותי של כ-8 מיליון דולר, במטרה להשיג כמה שיותר לקוחות. מדובר במתנה בגובה 250 דולר (בכפוף לרכישות בכרטיס) ל-10,000 המצטרפים הראשונים, 150 דולר ל-25 אלף המצטרפים הבאים, ו-75 דולר לעוד 25 אלף. לפי הצהרת כאל, רוב הסכום כבר חולק. בחברה אומרים גם כי רוב המצטרפים הם לקוחות פליי קארד לשעבר, לצד מצטרפים חדשים, אך אינם חושפים את הנתונים המדויקים.

לשם השוואה, מתנות ההצטרפות לא קיימות במועדוני אשראי אחרים, ובפליי קארד מדובר בעד 5,000 נקודות. נציין גם כי בפליי קארד הכריזו בעת השקת הכרטיס עם ישראכרט כי הציבו לעצמם כיעד להגיע למיליון כרטיסים, אך לא צוין לוח זמנים להשגתו.

כפי שפרסמנו במדור "הפרסומות הזכורות והאהובות" בשבוע שעבר, שני הצדדים השקיעו סכומים יוצאי דופן בגובהם עבור הפרסום בטלוויזיה ובדיגיטל. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, פליי קארד השקיעו 4.6 מיליון שקל בקמפיין בכיכובם של דני אבדיה וניב סולטן, וכאל השקיעו כ-4.4 מיליון שקל בקמפיין החדש לפליי אול, בכיכובם של גל מלכה ומתן פרץ.