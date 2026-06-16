על רקע התחרות הגואה בין חברות האשראי להנחות על טיסות, גם כרטיס האשראי של שופרסל, המונפק על-ידי כאל, יוצא בשיתוף-פעולה חדש עם ארקיע. במסגרת המבצע, שחל לשבועיים הקרובים, יוצעו ללקוחות החדשים והוותיקים של שופרסל טיסות ללרנקה שבקפריסין ב-299 שקל. האם מדובר בדיל שווה?

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על-פי אתר סקייסקאנר, המרכז נתונים על טיסות, הטיסה הזולה ביותר ללרנקה מנתב"ג עולה קצת פחות מ-200 דולר בשבועות הקרובים (קצת פחות מ-600 שקל). לכן, על פניו נראה כי מדובר במחיר משתלם.

עם זאת, בהודעה שפרסמה שופרסל מודגש כי המחיר לא כולל כבודה והושבה. כמו כן, המבצע מוגבל לארבעה כרטיסים לאדם, עד גמר המלאי או עד 30 ביוני - המוקדם מביניהם.

חשוב לציין כי אפשר לממש את ההטבה בעשרות אפשרויות שונות, עם תאריכים מגוונים. כלומר, ניתן להזמין טיסה הלוך וחזור לשבוע, לשלושה ימים וכדומה - תלוי בהיצע.

יעד מבוקש

לרנקה נחשבת ליעד מבוקש בחודשי הקיץ, בשל משך הטיסה הקצר ליעד ואופי האטרקציות הקשורות לרוב לחופשת קיץ (חופי ים, בריכות, פארקי מים וכו'). המבצע הזה מצטרף גם להנחה של 50% על טיסות וחבילות נופש בארקיע שהציעה שופרסל בחודש שעבר. ההטבה זמינה לרכישה באתר שופרסל 4U.

כזכור, המעבר של מועדון הנוסע המתמיד, פליי קארד של אל על, מידי כאל לידי ישראכרט יצר סערה בתחום כרטיסי האשראי שמציעים צבירת נקודות למימוש בטיסות. כאל השיקה בתגובה את פלייאול, המציעה מודל קאשבק משתלם ומפעילה פורטל הטבות ייעודי בדומה למימוש הנקודות של פליי קארד.

חשוב לציין כי בחברת מקס ובבנק הבינלאומי מציעים פלטפורמות דומות. גם רשת רמי לוי מציעה הנחות בטיסות של ישראייר למחזיקי כרטיס רמי לוי שמונפק על-ידי ישראכרט. ייתכן כי בעתיד הקרוב נראה עוד הצעות ערך בתחום הטיסות שיפנו ללקוחות כרטיסי האשראי בחברות השונות.

מנועי צמיחה חדשים

המהלך של שופרסל מצטרף לאסטרטגיה הרחבה של הרשת שמובילים האחים יוסי ושלומי אמיר מאז כניסתם לתפקיד. המיקוד הוא להעלות את שווי וערך מועדון האשראי, תוך איחוד פעילות תו הזהב לתוכו, השקת כרטיס ה-S-BOX הכולל מתנת הצטרפות של 600 שקל ללקוחות חדשים והשקת אפליקציית הטבות מעודכנת. למהלך גם גויסו הפרזנטורים יובל שרף ויפתח קליין, והושקה פרסומת טלוויזיה.

הרעיון מאחורי ההשקעה בנכסים הפיננסיים של הקבוצה הוא יצירת מנועי צמיחה חדשים לרשת והגברת ההסתמכות על אפיקי הכנסה מעולמות האשראי החוץ-בנקאי ללקוחות פרטיים. בנוסף, כרטיסי האשראי של שופרסל הם סינרגטיים לרשת, ועל-פי החברה הם מגבירים את האטרקטיביות של הרשת ללקוחות.