לפי שווי נמוך מההערכות: נחתמה עסקת הוט מובייל

נחתמה עסקת הרכישה של הוט מובייל. במסגרת העסקה צפויה הקבוצה הכוללת את דלק ישראל (40%), קרן התשתיות קיסטון (40%) ולאומי פרטנרס (20%), לרכוש את חברת הסלולר מידי קבוצת התקשורת אלטיס של המיליארדר פטריק דרהי, לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל (רכישה שתמומן ברובה מקופת החברה הנרכשת).

המבנה לפי גורמים המעורים בפרטים הוא כדלקמן: 700 מיליון שקל חוב שנושאת עמה הוט מובייל, בעוד ש-500 מיליון נוספים ישולמו במזומן בהתאם לשיעורי הבעלות החדשים.

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גורמים המכירים את פרטי העסקה מעלים טענות על ההתנהלות. לשיטתם, "לאורך כל העסקה גורמים ניסו לנפח את שווי העסקה האמיתי והפיצו מספרים כוזבים בתקשורת בטענה שזה משרת את הנושים של אלטיס בחו"ל. היום בדיווחי החברות ניתן יהיה לראות את השווי האמיתי של העסקה".

להוט מובייל, לפי ההערכות בשוק, כ־2 מיליון מנויים, המניבים לה הכנסות של יותר מ־1.5 מיליארד שקל בשנה.

העסקה מתרחשת לאחר שבסוף השנה שעברה העמידה אלטיס למכירה את קבוצת הטלוויזיה והתקשורת הוט שבבעלותה, על רקע המינוף הגבוה שבו היא נתונה. בסופו של דבר הוחלט למכור את הוט מובייל בנפרד.

בדלק ישראל מזהים הזדמנויות לסינרגיה, בענף התקשורת בכלל ובהוט מובייל בפרט. כך לדוגמה, העריכו בעבר בשוק כי היא תוכל למכור ציוד קצה כמו מכשירים סלולריים ברשת חנויות הנוחות שלה, המונה 210 סניפים, וכן תוכל למנף את פעילות מועדון הלקוחות בו היא מחזיקה, באמצעות הצעת ערך ללקוחותיה בסלולר.

לעומת זאת בקרן קיסטון, המתמחה בפיתוח והשבחת תשתיות, לוטשים עיניים אל הרשת המשותפת להוט מובייל ופרטנר, PHI Networks, החולשת על כ-3,000 אתרי סלולר.

לצד כל אלו, הרוכשים יקוו ליהנות מהצמיחה בשוק הסלולר המקומי, שנמצא במגמת התייצבות אחרי שנים קשות. בשנים האחרונות חברות התקשורת הפועלות בשוק הצליחו להתייעל ולשפר את שולי הרווח שלהן, והמחירים חזרו לעלות אחרי שנות השחיקה. זאת למרות שמחירי הסלולר בישראל עדיין נחשבים נמוכים יחסית לעולם.