הרחפנים של רמי לוי מגיעים לבורסה: קאנדו דרונס גייסה 19 מיליון שקל

מצטרפת חדשה לבורסה המקומית. חברת הרחפנים, קאנדו דרונס, שבשליטת רשת הקמעונאות רמי לוי (30.5%), השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של כ-102 מיליון שקל, והן צפויות להתחיל להסחר בימים הקרובים.

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במסגרת המהלך, אותו הובילה חברת החיתום אקסימוס קפיטל, גייסה קאנדו דרונס סכום של כ־19 מיליון שקל, בתמורה להקצאה של כ־20% ממניותיה. בנוסף, הקצתה החברה למשתתפים בהנפקה אופציות אשר עשויות להגדיל את התמורה בכ־14 מיליון שקל, בהנחה שימומשו במלואן. מה שגם משקף לחברה שווי אפקטיבי נמוך מהשווי שמשקפת הנפקת המניות.

"השלמת ההנפקה מהווה אבן דרך חשובה בהתפתחות קאנדו דרונס, ותאפשר לנו להרחיב את פעילותנו, בארץ ובחו"ל, להעמיק ולייצר שיתופי פעולה עם לקוחות ביטחוניים, צבאיים ואזרחיים, ולהמשיך בפיתוח מערכות רחפנים אוטונומיות ופתרונות מתקדמים בתחום האווירי", מסר יואלי אור, מנכ"ל החברה. "אנו פועלים בשוק צומח, עם ביקוש גובר לפתרונות אוויריים חכמים ומבצעיים, ומאמינים כי הניסיון הביטחוני והטכנולוגי של הנהלת החברה, לצד צבר ההזמנות הקיים, מציבים את קאנדו דרונס בעמדה מיטבית להאצה בקצבי הצמיחה".

אל הבורסה מגיעה קאנדו עם הכנסות שנתיות (2025) זעומות של כ-7 מיליון שקל, לצד הפסד של כ־11.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-6.4 מיליון שקל ב־2024. במבט קדימה, לחברה צבר הזמנות של כ-37 מיליון שקל, שאת מרביתו היא צפויה לבצע במהלך השנתיים הקרובות.

בנוסף, החברה מגיעה עם גרעון של 5 מיליון שקל בהון העצמי ולה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בהיקף של כ-2.9 מיליון שקל; הללו, הביאו את רואי החשבון שלה לצרף לדוחות החברה הערת "עסק חי", המשקפת ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה.

יואלי אור, מנכ''ל ומייסד שותף קאנדו דרונס / צילום: בועז צרפתי

חלום המוניות המעופפות נתקע

קאנדו דרונס הוקמה לקראת סוף 2019 בידי שלושה יוצאי צבא: תא"ל (במיל') יואלי אור, לשעבר מפקד חטיבת כרמלי והחרמון; סא"ל (במיל') משה קיפניס, ממפתחי כיפת ברזל; ותא"ל (במיל') אלון קלוס, לשעבר קצין תותחנים ראשי. אור המשמש כמנכ"ל מחזיק בכ־18% ממניות החברה, בעוד קיפניס (מנהל הטכנולוגיות הראשי) וקלוס (סמנכ"ל התפעול) מחזיקים בכ־9% וכ־7% מהמניות (בהתאמה). חברת רמי לוי נכנסה להשקעה בקאנדו דרונס ב־2022 כשרכשה כשליש מהמניות תמורת כ־1.7 מיליון שקל. במסגרת זו גם העמידה רמי לוי לחברה הלוואת בעלים בהיקף של כ־3.3 מיליון שקל .

החברה עוסקת בהקמה וניהול של מערכי רחפנים אוטונומיים לתחום הביטחוני והאזרחי. בתחום הביטחוני מספקת החברה שירותי ניטור, שמירה ותיעוד, עבור לקוחות אזרחיים (רשויות מקומיות, אתרים מסחריים, מפעלים תעשייתיים וכו'). בתחום האזרחי מספקת החברה פתרון לאוטומציה של ניהול מלאי ובקרת מחסנים באמצעות רחפנים אוטונומיים.

לצד זאת, מספקת החברה גם שירותי שינוע סחורות ואנשים, באמצעות רחפנים בעלי יכולת נשיאה של עד 250 ק"ג. על פי החברה, עד כה היא השלימה למעלה מ-1,200 משלוחים של סחורות, בין היתר במסגרת פיילוטים מסחריים, שכללו בין השאר שינוע ציוד רפואי ומנות דם בין בית חולים רמב"ם בחיפה לבית החולים בנהריה. אלא שלפחות בשלב זה החלום נגוז בעקבות מגבלות רגולטוריות.

במקום זה, בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל, חברה קאנדו דרונס לחברת אלפו סיסטם לפיתוח מערכת המיועדת לשאת מקלע (בקליבר 5.56 מ"מ או 7.62 מ"מ) המותקן על גבי הרחפן - לצורך ירי חיפוי נקודתי או ירי אוטומטי מרחוק ובגובה. בשנה שעברה ביצעה החברה הדגמות של המערכת למפא"ת, ובימים אלו היא נמצאת בהליך בחינה ואישור לצורך ביצוע הזמנה ראשונה.

בשנה שעברה ניסו רמי לוי והמייסדים להכניס את קאנדו לבורסה באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי ריטייל מיינדס. אלא שבתחילת 2026 דיווחה החברה כי מנהלי קאנדו החליטו לסגת מהמיזוג, שכלל גם תנאי לקבלת הערכת שווי של מעל 80 מיליון שקל. בעקבות ביטול ההסכם, נאלצה קאנדו לשלם לריטייל סכום של כ-700 אלף שקל, כהחזר הוצאות, במסגרת פשרה אליה הגיעו הצדדים.