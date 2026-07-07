בעלי המניות בחברת השבבים טאואר התנגדו למדיניות התגמול שהציעה החברה באסיפה השנתית, והמדיניות לא אושרה. הצעות אחרות שעלו להצבעה באסיפה כן אושרו ברוב הנדרש, וביניהן ההצעה להעלות את שכר המנכ"ל ראסל אלוואנגר ולהקצות תגמול הוני לדירקטורים.

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ההצעה לאישור מדיניות התגמול נדרשת על פי חוק החברות הישראלי, הדורש רוב לאישור ההצעה מקרב בעלי המניות וקובע שיש לאשר את מדיניות התגמול מדי שלוש שנים. זאת, בניגוד להצבעות בחברות שנסחרות בארה"ב (ושאינן כפופות לחוק החברות הישראלי) שבהן ההצבעה על התגמולים אינה מחייבת ומאפשרת לבעלי המניות לחוות את דעתם על התגמולים - הצבעה שנקראת גם "say on pay". מדיניות התגמול הקודמת של טאואר אושרה ב-2023 ונעשו בה תיקונים מסוימים שאושרו ב-2024.

ככל הנראה, בין המתנגדים לאישור המדיניות היו גם גופים מוסדיים מישראל וגם מארה"ב. בטאואר מתכננים כעת לדון עם בעלי המניות הבולטים ולהבין את הסיבות להתנגדות, ובעקבות זאת לגבש עמדה בנוגע לצעדים הבאים.

ייתכן שבחלק מהמקרים מדובר על התנגדות לנקודות ספציפיות במדיניות התגמול המוצעת, אך ההצבעה היא על המדיניות כולה, כך שמי שמתנגד לחלק ממנה מצביע נגד כולה. נזכיר, שלפי חוק החברות יש לוועדת התגמול ולדירקטוריון סמכות להפוך את החלטת בעלי המניות ("אובר רולינג") ולאשר אותה, לאחר בחינה מחודשת ופרסום נימוקים. בעמדה של היועצת המשפטית לממשלה נקבע כי השימוש בסמכות זו צריך להתבצע רק במקרים חריגים. נציין שבין בעלי העניין בטאואר נמצאים מגדל, מנורה והפניקס וכן T. Rowe Price מארה"ב.

העלאת השכר לאלוואנגר אושרה, העלאת הבונוס המקסימלי נדחתה

בדיווח של טאואר על תוצאות האסיפה, נכתב כי "ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו את התוצאות וישקלו את הצעדים הבאים", וכן כי הם מחויבים לשמירה על כללי ממשל תאגידי חזקים, תוך תמיכה באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, וכל צעד שיינקט ייקח בחשבון את העדיפויות הללו. בחברה ציינו כי התגמולים שאושרו בעבר יישארו בתוקף בשלב זה.

נציין שכבר לפני שבועיים, לקראת האסיפה, טאואר פרסמה דיווח מפורט שהוסיף פרטים מעבר לזימון לאסיפה שפורסם קודם לכן. באותו דיווח, דירקטוריון טאואר קרא לבעלי המניות לאשר את מדיניות התגמול, וזאת בעקבות פידבק שהגיע מאחד הגופים המייעצים למוסדיים כיצד להצביע באסיפות. יו"ר הדירקטוריון אמיר אלשטיין כתב לבעלי המניות כי "מדיניות התגמול צריכה לקדם את מטרות החברה מנקודת מבט ארוכת־טווח ולייצר תמריצים מתאימים לנושאי המשרה. בהתחשב בשינויים החיוביים המשמעותיים במסלול העסקי שלנו מאז אימוץ מדיניות התגמול הנוכחית, יחד עם התוכנית האסטרטגית שלנו לשלוש השנים הבאות, מדיניות התגמול המוצעת נועדה לתמוך בצמיחה ולשקף את שאיפות החברה". עוד צוין שם הגידול המשמעותי בשווי השוק של טאואר מאז האישור הקודם. כאמור, בעלי מניות שהצביעו נגד לא השתכנעו מכך.

לעומת זאת, ההצעה לאשר העלאת שכר לאלוואנגר אושרה כאמור. הסעיף שאושר כולל העלאה של 5% בשכרו השנתי ל-1.08 מיליון דולר. סעיף נוסף שאושר נוגע להקצאת תגמול הוני לאלוואנגר. מדיניות התגמול שלא אושרה כוללת, בין היתר, את העלאת הבונוס המקסימלי לאלוואנגר מ-175% משכרו השנתי ל-225% ואת העלאת ההקצאה ההונית השנתית לבכירי החברה (מלבד המנכ"ל) מפי 5 משכרם השנתי לפי 7.

טאואר נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 26.1 מיליארד דולר אחרי זינוק (דולרי) של 386% במניה בשנה האחרונה, אך ירידה של 31% מהשיא שנרשם לפני כשבועיים. לשם השוואה, מדד השבבים עלה בשנה האחרונה ב-133% וירד בשבועיים האחרונים ב-11.9%.