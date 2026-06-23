מניית טאואר ממשיכה לשבור שיאים. תוך שבוע אחד שווי השוק של טאואר עקף את שווי שני הבנקים - הפועלים ולאומי - ואז גם את של החברה הביטחונית אלביט מערכות וחברת התרופות טבע בוול סטריט.

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בפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, מניית טאואר עקפה את הרף של 300 דולר למניה וננעלה במחיר שמשקף לה שווי שוק של 37.7 מיליארד דולר, בעוד ששוויה של טבע עומד על 37.5 מיליארד דולר ואלביט נסחרת בשווי של 36.3 מיליארד דולר. עם זאת, במסחר המאוחר, טאואר נפלה במעל 7%, כך שהבוקר במסחר בתל אביב היא עדיין נמצאת מאחורי טבע ואלביט.

למעשה, תוך שנה מניית טאואר זינקה ב-690% (דולרית) והחברה הוסיפה לשווי השוק שלה מעל 33 מיליארד דולר. זאת על רקע המומנטום החיובי בשוק השבבים בעקבות השקעות העתק בתשתיות AI, והעובדה שטאואר עצמה גם היא שחקנית בשוק ה-AI.

הגידול הניכר בשווי השוק משמש כאחד הנימוקים הבולטים של דירקטוריון טאואר, במכתב ששלח לבעלי המניות ובו הוא קורא להם לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה באסיפת בעלי המניות הקרובה. טאואר זימנה אסיפה ל-2 ביולי, בה תעלה להצבעה מדיניות התגמול (כמדי שלוש שנים, כפי שנדרש בחוק הישראלי), וכן עדכון התגמולים למנכ"ל ראסל אלוואנגר.

ככל הנראה, בעקבות פידבק מאחד הגופים המייעצים למוסדיים בהקשר של הצבעות באסיפה, טאואר מפרסמת כעת את המכתב מהיו"ר ומוסיפה פרטים. לפי הצעת החברה, בכפוף לאישור בעלי המניות, שכרו השנתי של אלוואנגר יעלה ב-5% לכ-1.08 מיליון דולר. נוסף על כך, השינויים במדיניות התגמול כוללים הגדלה של הבונוס המקסימלי (על בסיס עמידה ביעדים) של אלוואנגר מ-175% מהשכר השנתי ל-225% - כלומר כ-2.4 מיליון דולר; בטאואר מציינים שזה יעד נמוך מהחציון בקבוצת ההשוואה. עוד שינוי הוא הגדלת ההקצאה ההונית המקסימלית שלו מעד פי 10 משכרו לעד פי 13, כלומר כ-14 מיליון דולר. בכירים אחרים יוכלו לקבל תגמול הוני בסך עד פי 7 משכרם השנתי, לעומת פי 5 קודם.

במכתב של יו"ר הדירקטוריון, אמיר אלשטיין, הוא מסביר מדוע הדירקטוריון ממליץ לאשר את ההצעה של מדיניות התגמול. "מדיניות התגמול צריכה לקדם את מטרות החברה... מנקודת מבט ארוכת־טווח ולייצר תמריצים מתאימים לנושאי המשרה", נכתב שם. "בהתחשב בשינויים החיוביים המשמעותיים במסלול העסקי שלנו מאז אימוץ מדיניות התגמול הנוכחית, יחד עם התוכנית האסטרטגית שלנו לשלוש השנים הבאות, מדיניות התגמול המוצעת נועדה לתמוך בצמיחה ולשקף את שאיפות החברה ואת התחרות... התיקונים נועדו להבטיח שטאואר תוכל להמשיך למשוך, לשמר ולתת מוטיבציה לטאלנט הנדרש, שיתמוך בהמשך צמיחת החברה ויצירת הערך לבעלי המניות, כפי שמעידה העלייה בשווי".

אלשטיין מוסיף שכשהמדיניות הנוכחית אושרה ב-2023, טאואר הייתה קטנה משמעותית מהיום. "מאז, עסקי טאואר התחזקו מאוד ושווי השוק שלה עלה פי 7, בזכות ביצועים חזקים ומנהיגות של ההנהלה", הוא כותב ומדגיש שהמדיניות המוצעת מייצרת תגמול על בסיס ביצועים.